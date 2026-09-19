Opinión

¿Se pueden conciliar la evolución de la actividad y la del empleo?

La nómina de trabajadores registrados de empresas volvió a contraerse en los últimos trimestres, incluso con expansión productiva, en un contexto marcado por tasas de interés altas, apertura importadora y ajuste fiscal

Un soldador en una fábrica, varios obreros en una obra en construcción y operarios con un autoelevador junto a una grúa portuaria.
Para unos, la reactivación productiva ya se refleja en la creación de puestos de trabajo; para otros, el estancamiento del empleo formal es prueba de que la recuperación es apenas estadística (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La evolución del empleo privado y del nivel de actividad económica se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate económico argentino de los últimos meses. Distintas lecturas conviven sin mayor matiz. Para unos, la reactivación productiva ya se refleja en la creación de puestos de trabajo; para otros, el estancamiento del empleo formal es prueba de que la recuperación es apenas estadística y no llega en profundidad a la economía.

Ambas posiciones, sin embargo, tienden a tratar la variación del empleo como si tuviera una sola causa, cuando en la realidad argentina confluyen dinámicas de naturaleza y horizontes temporales muy distintos.

PUBLICIDAD

Para calibrar correctamente el diagnóstico conviene empezar por los indicadores adecuados y por cómo deben leerse. El punto de partida es la tasa de desocupación y la tasa de subocupación que publica el Indec con periodicidad trimestral a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. La subocupación mide a quienes trabajan menos de 35 horas semanales y es un indicador clave porque suele anticipar cambios en el mercado laboral antes de que se reflejen en la desocupación abierta, ya que se supone que las empresas ajustan primero las horas trabajadas y recién después la dotación.

En términos de variaciones interanuales, los datos de desocupación y subocupación no muestran un deterioro pronunciado.

PUSSETTO 199
Los datos de desocupación y subocupación no muestran un deterioro pronunciado

Tal como se observa en el gráfico, ambas variables aumentaron con fuerza en 2024, pero en 2025 mostraron una leve mejoría hasta el último trimestre.

PUBLICIDAD

El último dato disponible, correspondiente al primer trimestre de este año, muestra que la desocupación prácticamente no cambió en relación con igual período de 2024 y 2025, y que estuvo menos de un punto porcentual por encima del primer trimestre del 2023. Con la subocupación ocurrió algo similar, salvo en enero-marzo de este año.

Los datos de desocupación y subocupación no muestran un deterioro pronunciado

Este comportamiento parece responder, sencillamente, al ciclo económico. En 2024 la economía cayó 1,4% y la desocupación y la subocupación aumentaron casi en la misma magnitud: 1 punto porcentual (p.p.). En 2025 la economía creció 4,4%, la subocupación cayó 0,2 p.p. y la desocupación aumentó 0,3 p.p. Este último dato fue, probablemente, el detonante del debate sobre la supuesta divergencia entre la trayectoria de la actividad económica y la del empleo.

Este comportamiento cíclico tiene, sin embargo, dos matices que conviene precisar:

  1. Históricamente la elasticidad de la desocupación ante cambios en el PBI no ha sido demasiado elevada en Argentina.
  2. Los valores actuales de desocupación no son particularmente elevados. Esto es relevante porque la respuesta de la desocupación al crecimiento es rápida y profunda cuando la desocupación es elevada (por encima del 10%), pero cuando es baja, la respuesta se vuelve más lenta y de menor magnitud.

Por otra parte, ¿qué muestran los datos de empleo? La serie que está bajo observación es la del empleo asalariado registrado del sector privado, que incluye a los trabajadores formales en relación de dependencia, con contratos y declarados ante la seguridad social. El siguiente gráfico compara las variaciones trimestrales desestacionalizadas de esta masa de trabajadores en comparación con las variaciones trimestrales (también desestacionalizadas) del PBI.

PUSSETTO 199
El trabajo formal ya había comenzado a contraerse en la última parte de 2023 y que en la última parte de 2024 se recuperó y luego se estabilizó en el primer semestre de 2025

Es importante señalar que el trabajo formal ya había comenzado a contraerse en la última parte de 2023 y que en la última parte de 2024 se recuperó y luego se estabilizó en el primer semestre de 2025. En los dos últimos trimestres del año pasado y en el primero de este año volvió a contraerse (y muy probablemente también lo haya hecho en el segundo trimestre de este año), a pesar de que la economía continuó creciendo.

Si se considera el empleo privado total (asalariados privados + asalariados de casas particulares + autónomos + monotributistas) las conclusiones son similares, pero con algunas diferencias importantes: menor caída en 2024 y mejor comportamiento de 2025 en adelante. La conclusión sería que la caída del empleo privado se detuvo a partir del tercer trimestre de 2024. Pero tampoco hubo creación genuina.

La caída del empleo privado se detuvo a partir del tercer trimestre de 2024. Pero tampoco hubo creación genuina

¿Cómo explicar esta aparente contradicción? ¿Cuánto de esto es comportamiento cíclico y cuánto es el resultado de la política económica y de los profundos cambios que está experimentando el país en su estructura productiva? No hay demasiadas dudas de que el nivel actual del tipo de cambio, cierta apertura de importaciones, elevadas tasas de interés y la austeridad de la política fiscal no solo no incentivan la creación de empleo a corto plazo, sino que incluso pueden forzar a las empresas más comprometidas a reducir la cantidad de empleados.

A esto se suma la informalidad y el costo laboral, que sigue siendo alto, aunque probablemente su peso relativo al momento de explicar las variaciones sea menor al que se le atribuye.

Cambio estructural

Pero la dimensión estructural es muy importante. El cambio de matriz productiva y exportadora, con la energía y la minería ganando peso, implica la generación de empleo de alta productividad, pero baja intensidad laboral relativa.

El cambio de matriz productiva y exportadora, con la energía y la minería ganando peso, implica la generación de empleo de alta productividad, pero baja intensidad laboral (Foto: Reuters)
El cambio de matriz productiva y exportadora, con la energía y la minería ganando peso, implica la generación de empleo de alta productividad, pero baja intensidad laboral (Foto: Reuters)

El derrame en esos sectores (sobre todo en empleo indirecto) llevará tiempo. Y, por otra parte, está la irrupción de la inteligencia artificial (IA), todavía incipiente pero ya visible en la composición de las contrataciones y particularmente en perfiles junior de servicios profesionales.

La evidencia internacional sugiere que el efecto neto dependerá de si la IA complementa o sustituye tareas, algo que en Argentina todavía no está medido con series propias.

No hay evidencia de países que hayan crecido de forma sostenida durante varios años (no uno o dos) sin generar empleo

En síntesis, un año (o menos) de desacople entre las series de actividad económica y de empleo es una muestra demasiado acotada para concluir que la nueva trayectoria en la que está ingresando la economía argentina conlleva dificultades para crear empleos. Se necesita tiempo.

No hay evidencia de países que hayan crecido de forma sostenida durante varios años (no uno o dos) sin generar empleo. Argentina no tiene por qué ser la excepción.

El autor es profesor de Economía en IAE Business School. Esta nota se publicó en el IEM de agosto de 2026 del IAE Business School, Universidad Austral

Temas Relacionados

EmpleoDesempleoInteligencia artificialFormalidad e informalidad laboralReactivación y recesiónEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

¿Qué hacen distinto las empresas cuyos proyectos de inversión no fracasan?

El análisis de una iniciativa debe incorporar el valor del dinero en el tiempo, los impuestos, el capital de trabajo y el hundimiento de capital posterior para determinar si realmente crea valor

¿Qué hacen distinto las empresas cuyos proyectos de inversión no fracasan?

La Fed de Kevin Warsh está decidida a llevar la inflación por debajo del 2% anual

La primera suba de tasas de interés en más de tres años, el tono unánime del Comité Federal de Mercado Abierto y el repunte de los rendimientos de largo plazo refuerzan la señal de una política monetaria más restrictiva, aun frente a las presiones de Donald Trump

La Fed de Kevin Warsh está decidida a llevar la inflación por debajo del 2% anual

Maternidad en pausa: por qué cada vez más mujeres postergan la búsqueda y qué recomienda la medicina

Un cambio cultural profundo transformó las consultas en los consultorios de fertilidad. Mientras los proyectos personales, la capacitación y la carrera ganan terreno entre los 30 y 35 años, los especialistas advierten sobre la brecha entre los tiempos de la mente y los de la biología

Maternidad en pausa: por qué cada vez más mujeres postergan la búsqueda y qué recomienda la medicina

¿A qué edad dejamos de ser productivos?

Según el INEI, más de la mitad de quienes tienen 60 años a más sigue activa en el empleo, y en el tramo de 60 a 69 años el porcentaje supera los dos tercios

¿A qué edad dejamos de ser productivos?

El Presupuesto deja al desnudo las ideologías

Mientras Javier Milei busca su reelección, la guía económica presentada para su último año de mandato no ataca las necesidades más urgentes de la población y debe apostar todo a su bandera de la baja de la inflación

El Presupuesto deja al desnudo las ideologías

DEPORTES

Se confirmaron todas las peleas del Párense de Manos IV: Brian Sarmiento y El Polaco se enfrentarán en la cancha de Platense

Se confirmaron todas las peleas del Párense de Manos IV: Brian Sarmiento y El Polaco se enfrentarán en la cancha de Platense

Así están las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual para la clasificación a la Copa Libertadores y Sudamericana

Brian Sarmiento y El Polaco pelearán en Párense de Manos IV: de las chicanas en el cara a cara a la apuesta que involucra a Messi

Argentina sumó otras 19 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: así están las posiciones

30 fotos de la presentación del Párense de Manos IV: los cara a cara y el tenso momento que vivió Momo con un empresario

TELESHOW

De la revelación del Wandagate al "mentiste" a Polino, los mejores momentos de LAM en sus 2.500 programas

De la revelación del Wandagate al "mentiste" a Polino, los mejores momentos de LAM en sus 2.500 programas

El presente de Romina Gaetani tras los golpes de la vida: “La que está hablando hoy, está volviendo a nacer”

Mey Scápola, entre la dirección y la actuación: “Tengo un pie en cada lugar”

La sensual sesión de fotos de Cami Mayan luego de anunciar su pelea en Párense de Manos IV

Chechu Bonelli contó cómo la terapia la ayudó a superar su ruptura de Darío Cvitanich: "Llegué a ir cuatro veces por semana"

INFOBAE AMÉRICA

“El océano no puede seguir el ritmo”: el nuevo factor que podría desestabilizar una gran corriente del Atlántico y acercarla al colapso

“El océano no puede seguir el ritmo”: el nuevo factor que podría desestabilizar una gran corriente del Atlántico y acercarla al colapso

El Congreso de Bolivia aprobó el acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones

Isabel Coixet, directora de cine: “La vida es corta, ahora. No podemos vivir jodidos por el pasado y ansiosos por el futuro”

Qué revela ‘Roy Lichtenstein: Like New’, la primera gran retrospectiva del artista pop en Nueva York en más de tres décadas

Juez fija fianza de USD 250 al costarricense Julián Valverde, pero ordena que permanezca detenido hasta ser entregado a ICE