Los atacantes van a entrar

La ciberseguridad ya no se limita a prevenir ataques y exige detectar, aislar y responder cuando una amenaza supera las defensas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Prevenir ataques sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la ciberseguridad Las organizaciones necesitan proteger sus sistemas, controlar los accesos y reducir al máximo las posibilidades de que una amenaza consiga ingresar El problema es que, frente al escenario actual, prevenir ya no es suficiente

La seguridad también debe contemplar qué ocurre cuando una amenaza logra superar alguna de esas defensas Detectar que algo no está bien, limitar hasta dónde puede avanzar y reaccionar antes de que un incidente se transforme en una crisis se volvió tan importante como intentar evitarlo

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El desafío es cada vez mayor porque las organizaciones se enfrentan a un panorama de amenazas amplio y complejo La inteligencia artificial aparece como vector ofensivo, junto con el Ransomware como Servicio RaaS, los ataques a la cadena de suministro, las campañas de phishing avanzado, el factor humano y la presión geopolítica derivada de los distintos conflictos globales Ninguna barrera puede considerarse infalible

Lo comprobé personalmente durante un incidente que al principio parecía un problema de rendimiento en un servidor Algunas terminales comenzaron a degradar su funcionamiento y las solicitudes hacia determinados servicios aumentaron de manera inusual Poco después, una alerta mostró que el comportamiento del tráfico no correspondía al funcionamiento habitual de la red

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La respuesta permitió aislar los equipos que generaban conexiones sospechosas y utilizar un honeypot, un sistema señuelo que simula ser un objetivo real para atraer y analizar ataques sin comprometer los sistemas reales, implementado previamente Al final, pudimos determinar que se trataba de un intento de denegación de servicio y trabajar junto con el proveedor de Internet para contenerlo

El episodio dejó una enseñanza que excede aquel caso puntual El ataque consiguió generar una afectación inicial, pero no llegó a convertirse en una interrupción generalizada La prevención había sido importante, pero lo que terminó marcando la diferencia fue la capacidad para detectar el comportamiento anómalo, aislar los sistemas comprometidos y responder rápidamente

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Cuando esas defensas y capacidades fallan, las consecuencias pueden ser significativas Un ataque de denegación de servicio puede dejar fuera de línea sistemas críticos durante horas o incluso días, impedir que los clientes accedan a servicios, generar pérdida de ventas y afectar la confianza construida durante años

Con el ransomware y otras formas de extorsión digital, el impacto puede ser todavía mayor Una organización puede perder información valiosa, bases de datos, documentación crítica y años de desarrollo y trabajo, además de afrontar costos elevados para intentar recuperar sus sistemas y continuar operando

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Pero existe otro componente que atraviesa prácticamente todos estos escenarios: el factor humano

En el incidente que mencioné, el origen estuvo en una acción a priori insignificante Un correo electrónico cuidadosamente elaborado mediante inteligencia artificial llevó a un empleado a ejecutar una acción que no debía Solo hizo falta un clic para abrir una puerta

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La escena permite entender por qué el avance tecnológico también modifica el trabajo de quienes defienden las organizaciones Si los atacantes incorporan nuevas herramientas y perfeccionan sus métodos, los equipos de ciberseguridad necesitan anticiparse a esas tecnologías y comprender cómo cambia el modus operandi de las amenazas

La diferencia entre una organización capaz de contener un ataque y otra que termina sufriendo consecuencias graves muchas veces está precisamente en esa preparación Un equipo que puede identificar comportamientos anómalos y responder rápido tiene mayores posibilidades de limitar el daño Uno que comienza a actuar cuando los sistemas ya están comprometidos termina corriendo detrás del problema

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Por eso, prevenir sigue siendo imprescindible, pero ya no alcanza La ciberseguridad actual exige combinar prevención, detección, aislamiento y capacidad de respuesta Y todas esas capas dependen, en última instancia, de personas capaces de tomar decisiones cuando aparece una amenaza

Esto requiere inversión en soluciones de vanguardia y auditorías confiables, pero existe un componente que ninguna tecnología puede reemplazar por sí sola: recursos humanos capacitados, con experiencia técnica, capacidad de análisis y preparación para adaptarse a entornos complejos y trabajar bajo presión

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Allí aparece uno de los mayores desafíos que enfrenta el sector Existe una demanda insatisfecha de profesionales de ciberseguridad y muchas organizaciones encuentran dificultades para incorporar recursos calificados a sus equipos

Cuanto más sofisticadas se vuelven las amenazas, más importante resulta contar con profesionales capaces no solo de prevenirlas, sino también de detectarlas, comprenderlas y responder cuando las defensas no alcanzan Los atacantes van a seguir intentando infiltrarse La verdadera diferencia estará en contar con las personas preparadas para actuar cuando eso ocurra

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