‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’ lidera el top 10 de las películas más vistas en Netflix Colombia

Peaky Blinders: El hombre inmortal - Avance Oficial - Netflix

El listado actualizado de los filmes más vistos en Netflix Colombia incluye títulos como ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’, ‘Máquina de guerra’ y ‘El Gran George Foreman’, junto a una amplia variedad de propuestas que abarcan desde comedias románticas y cintas de acción, hasta documentales, producciones animadas y trabajos independientes.

Aunque una cantidad significativa de cuentas aún se concentra en Estados Unidos, la compañía ha consolidado su presencia global desde su fundación en 1997, con la única excepción de una caída en la primera mitad de 2022.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

Top 10 de las películas más vistas de Netflix Colombia

Imagen de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal'. (Robert Viglasky/Netflix)

1. Peaky Blinders: El hombre inmortal (Peaky Blinders: The Immortal Man)

El gánster Tommy Shelby regresa a Birmingham para salvar a su familia y a su país cuando su hijo, del que se ha distanciado, se ve envuelto en un complot nazi.

2. Fuerzas especiales (Stratton)

"Fuerzas especiales" se mete en el ranking de las películas más vistas del momento. (Prime Video)

Stratton es un agente especial del MI6 que, junto con su compañero Marty, del servicio secreto americano, investiga un laboratorio en Irán en el que se sospecha que hay armas nucleares. La misión se vuelve un desastre y en medio del caos Marty es asesinado. De vuelta a la base, Stratton es encomendado la misión de encontrar a los miembros de una célula terrorista que pretende usar armas químicas.

3. Máquina de guerra (War Machine)

Crédito: Netflix Latinoamérica

En una última misión agotadora durante el entrenamiento para ser ranger, un ingeniero de combate debe liderar a su unidad contra una gigantesca máquina asesina de otro mundo.

4. El Gran George Foreman (Big George Foreman)

El gran George Foreman (Créditos: HBO Max)

Impulsado por una infancia empobrecida, George Foreman canalizó su ira para convertirse en medallista de oro olímpico y campeón mundial de peso pesado, seguido de una experiencia cercana a la muerte que lo llevó del ring de boxeo al púlpito. Pero cuando ve que su comunidad lucha espiritual y financieramente, Foreman regresa al ring y hace historia al reclamar su título, convirtiéndose en el campeón mundial de boxeo de peso pesado más antiguo e improbable de todos los tiempos.

5. Made in Korea

"Made in Korea" se mete en el ranking de las películas más vistas de la semana. (Captura del tráiler oficial/Netflix)

Una mujer de un pequeño pueblo de Tamil Nadu se muda a Corea del Sur, un lugar con el que siempre había soñado, pero le cuesta adaptarse a un país extranjero.

6. Doble riesgo

"Doble riesgo" se mete en el ranking de las películas más vistas de la semana. (Netflix)

Nick Parsons y su esposa Libby viven aparentemente una vida idílica junto a su hijo Matty. Pero una noche navegando Nick desaparece y Libby es acusada de su asesinato y enviada a prisión. Allí se entera de que su marido sigue vivo y también de que una vez juzgada y sentenciada por un crimen, una persona no puede volver a ser juzgada por el mismo delito..

7. Imaginario: Juguete diabólico (Imaginary)

Imaginario, juguete diabólico (Imaginary) Créditos: Blumhouse

Cuando Jessica se muda de regreso a la casa de su infancia junto con su familia, su hija menor Alice desarrolla un apego inquietante hacia un oso de peluche llamado Chauncey que encuentra en el sótano. Alice empieza a jugar con Chauncey, pero los juegos que empezaron inocentemente se vuelven más siniestros.

8. Bajo anestesia

"Bajo anestesia" se mete en el listado de los filmes más vistos de la semana. (Prime Video)

Tras un suceso global repentino que acaba con todos los dispositivos electrónicos y con la capacidad para dormir de la humanidad, el caos comienza a consumir el mundo rápidamente. Solo Jill, un exsoldado con un pasado problemático, podría tener la clave de la cura en su propia hija. La cuestión es ¿podrá Jill entregar a su hija de manera segura y salvar al mundo antes de que ella misma pierda la cabeza?

9. Súper Mario Bros: La película

Una escena de la película "The Super Mario Bros. Movie". Foto proveída por Nintendo y Universal Studios (Nintendo y Universal Studios, via AP)

Mientras trabajan en una avería subterránea, los fontaneros de Brooklyn, Mario y su hermano Luigi, viajan por una misteriosa tubería hasta un nuevo mundo mágico. Pero, cuando los hermanos se separan, Mario deberá emprender una épica misión para encontrar a Luigi. Con la ayuda del champiñón local Toad y unas cuantas nociones de combate de la guerrera líder del Reino Champiñón, la princesa Peach, Mario descubre todo el poder que alberga en su interior.

10. 27 bodas

"27 Bodas" se mete en el ranking de las películas más vistas de la semana. (Prime Video)

Jane, la eterna dama de honor lo ha sido hasta 27 veces pero nunca la novia, debe hacer frente a su peor pesadilla cuando su hermana se compromete con el hombre de sus sueños. A Jane le encanta acudir a bodas y ayudar a la novia en su día mas especial. Esta enamorada de su jefe, pero el día que se decide a confesarle su amor, su atractiva y caprichosa hermana, a la que siempre ha cuidado, entra en escena.

Netflix y la guerra del streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.