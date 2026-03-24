Spotify México: ‘Relatos de la Noche’ encabeza el ranking de los podcast más escuchados del momento

El creador del podcast "Relatos de la noche", Uriel Reyes, se encuentra en la mira. (Spotify/Penguin Random House)

Semana a semana, Spotify actualiza su ranking con los podcast más reproducidos en México, con nuevos programas que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando los cambios de la audiencia.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa, entretiene o informa a las audiencias que consumen contenido en audio.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más populares en Spotify en México

1. Relatos de la Noche

"Relatos de la Noche" es un podcast que sumerge a sus escuchas en un mundo de misterio y suspenso en cada capítulo. (Captura de pantalla/Spotify)

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica.

2. La Cotorrisa

La Cotorrisa ganó la categoría principal de los Spotify Podcast Awards. (Cortesía: Spotify México)

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

3. EXTRA ANORMAL

Los podcast más importantes de México en la actualidad.

Podcast Extra Anormal es el rincón donde lo inexplicable cobra vida. Desde los rincones más oscuros del misterio hasta las dimensiones ocultas del más allá, aquí exploramos todo lo paranormal, sin límites. Somos una de las voces más escuchadas en México para quienes buscan respuestas, experiencias reales, teorías ocultas y fenómenos que desafían la lógica. Cada episodio es una puerta abierta hacia lo desconocido: fenómenos sobrenaturales, avistamientos, conspiraciones, rituales ancestrales y encuentros que estremecen el alma. ¿Te atreves a cruzarla?

4. Penitencia

| Foto: Youtube / Penitencia, Saskia Niño de Rivera

Penitencia: Historias que nos harán entender a profundidad la violencia en México. Historias que nos harán reflexionar sobre la maldad e injusticias en nuestro país. Historias que nos hace falta entender y hablar de ellas, para poder prevenir y reinsertar.

5. Paranormal

El podcast "Paranormal" se mete en el top 10 de los mejores del ranking de Spotify en México. (YouTube/Paranormal)

Canal de investigación y difusión de fenómenos no humanos (OVNI extraterrestre), duendes, fantasmas, clarividencia, médiums, brujería y demás anomalías paranormales que suceden dentro y fuera de nuestro planeta.

6. Leyendas Legendarias

José Antonio Badía, conductor de Leyendas Legendarias. (YouTube)

Un podcast de comedia donde cada semana exploramos casos crimen real fenómenos paranormales y eventos históricos peculiares, notorios o fantásticos.

7. HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE

"HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE" se mete en el ranking de los podcast más escuchados del momento. (YouTube/HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE)

HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE ha marcado tendencia en exponer casos paranormales de personas comunes que viven en diferentes partes del mundo, historias de terror paranormales, sobrenaturales y reales, prepárate para conocer el miedo de una forma en la que nunca lo habías experimentado.

8. Hermanos de Leche

En el episodio más reciente del programa, ‘La Mole’ lanzó la advertencia que abrió la conversación: “No lleves a tu amante a un evento de Coldplay ni de nadie”. (Foto: Hermanos de Leche / YouTube)

Iván Fematt “La Mole” y Adrián Marcelo, semana a semana, te traen un show prohibido que no nos dejarían pasar en ningún otro lugar.

9. Las Alucines

La personalidad de Lupita Villalobos y Kass Quezada han tocado los oídos de las personas y se posicionan en el primer lugar con su podcast Crédito: YT/Las Alucines

Lupita Villalobos y Quesito (Kass Quezada), dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia, nos reímos de situaciones y anécdotas de nuestra vida, unas son verdad y otras mentira..

10. La Corneta

Música, actualidad, estilo de vida y humor Crédito: Los 4O México/ YT

Música, actualidad, estilo de vida y humor

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.

Podcast México: el recuendo anual de Spotify

A finales del 2024, Spotify lanzó su lista de los Top Podcast en México y no hay duda de que los gustos de los oyentes son cada vez más variados y diversos.

En el primer lugar brilla “Las Alucines”, seguido muy de cerca por “La J y la M” en la segunda posición. El tercer puesto se lo lleva “Relatos de la Noche”, mientras que Farid Dieck | Relatos y reflexiones se queda con el cuarto lugar. Cerrando el top cinco está el ya clásico “La Cotorrisa”.

Más abajo en la lista encontramos a “Hablemos de lo que existe”en el sexto lugar, seguido de “Penitencia” en el séptimo. En el octavo puesto está “Creativo”, mientras que “Aterrados” y “Hermanos de Leche” completan el noveno y décimo lugar, respectivamente.

Esta selección deja claro que el podcast en México no solo está creciendo, sino que cada vez ofrece más opciones para todos los gustos. Desde historias que te erizan la piel hasta charlas desenfadadas, hay un espacio para cada tipo de oyente.