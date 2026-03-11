El pronóstico del tiempo en Rosario hoy, 11 de marzo, según el Servicio Meteorológico Nacional

El tiempo en Rosario se presentará estable y mayormente soleado durante gran parte del día (IStock)

Este miércoles 11 de marzo el tiempo en Rosario se presentará estable y mayormente soleado durante gran parte del día, con algo de nubosidad hacia la noche. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, no se esperan precipitaciones durante la jornada. La temperatura mínima será de 16°C y la máxima alcanzará los 29°C, con vientos leves del sector este que oscilarán entre 13 y 22 km/h.

Para el jueves 12 continuará el buen tiempo, con cielo mayormente despejado y temperaturas entre 16°C y 30°C. El viernes 13 el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una mínima de 19°C y una máxima de 28°C, manteniéndose condiciones estables en la ciudad.

Durante el fin de semana persistirá el ambiente cálido. El sábado 14 se prevé cielo algo nublado con temperaturas entre 18°C y 28°C, mientras que el domingo 15 se espera una jornada mayormente soleada y calurosa, con mínima de 18°C y máxima de 33°C.

De cara al inicio de la próxima semana continuará el ascenso térmico. El lunes 16 se anticipa una máxima de 34°C con mínima de 22°C, mientras que el martes 17 el calor seguirá presente con temperaturas entre 24°C y 32°C, con cielo parcialmente nublado y vientos leves a moderados.

El pronóstico del tiempo en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá este miércoles cielo despejado y temperaturas templadas, con 0% de probabilidad de precipitaciones durante la jornada.

Hacia el fin de semana, el pronóstico anticipa que la nubosidad será variable en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores, con temperaturas mínimas y máximas entre 19℃ y 32℃. Según los reportes, las chances de lluvias para el jueves y viernes se mantienen muy bajas, aunque el sábado la máxima podría alcanzar 27℃ y el domingo subir hasta los 30℃.

Las ráfagas de viento en el AMBA se mantendrán suaves durante el miércoles, con velocidades estimadas de 13 a 22 km/h y predominancia de direcciones noreste y este. Por su parte, solo en sectores de la Costa Atlántica bonaerense, entre San Clemente del Tuyú y Villa Gesell, se prevén chaparrones, que el jueves se transformarán en lloviznas. Para el suroeste bonaerense, como Coronel Suárez, Pigüé, Sierra de la Ventana, Coronel Pringles, Monte Hermoso y Bahía Blanca, se esperan tormentas aisladas entre el jueves por la noche y el domingo.

En cuanto a la dinámica regional, el SMN precisa que once provincias siguen bajo alerta amarilla por tormentas, incluyendo sectores del este de Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, así como áreas del norte de Corrientes, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, Chaco, el este de Salta y el sur de Jujuy. Según datos de Meteored, las precipitaciones ya superan el promedio mensual en algunos puntos y el sistema de tormentas avanzará hacia el norte, manteniendo las alertas en el NOA y el NE argentino.

El clima en Rosario

Conocida como la “Cuna de la Bandera Argentina”, esta ciudad portuaria es también la tercera más poblada del país después de Buenos Aires y Córdoba. Los meses del año más templados para realizar una visita son diciembre, enero y febrero.

A lo largo del año, el clima en la capital varía entre los 6 °C a 31 °C. Febrero es considerado el mes con más lluvia, mientras que julio es el que registra menos precipitaciones.