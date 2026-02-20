El pronóstico del tiempo en Mendoza hoy, viernes 20 de febrero, según el Servicio Meteorológico Nacional

Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Este viernes 20 de febrero de 2026 se presenta inestable en Mendoza, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La jornada tendrá una temperatura mínima de 18°C y una máxima que alcanzará los 27°C. Se esperan tormentas durante la tarde y la noche, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 40% y el 70%, especialmente en la segunda mitad del día.

Durante la mañana el cielo se mostrará parcialmente nublado, con temperaturas en ascenso y viento leve entre 7 y 12 km/h. Hacia la tarde, cuando el termómetro llegue a los 27°C, aumentará la inestabilidad y podrían desarrollarse tormentas aisladas, algunas localmente intensas. Se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 50 km/h en áreas puntuales. Por la noche continuarán las condiciones inestables.

La imagen muestra un pronóstico meteorológico detallado para la ciudad de La Plata, Buenos Aires

El sábado 21 mantendrá la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas a lo largo de la jornada, con porcentajes entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá levemente, con una mínima de 16°C y una máxima de 26°C. El domingo 22, en cambio, el tiempo tenderá a estabilizarse, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones, entre 0% y 10%, y una máxima de 26°C.

De cara al inicio de la próxima semana, el lunes 23 se prevé tiempo estable y soleado, con una máxima de 30°C y mínima de 14°C. El martes 24 continuará con condiciones similares, alcanzando los 29°C, mientras que hacia miércoles y jueves el calor volverá a intensificarse, con máximas que podrían ubicarse entre los 30°C y 31°C, consolidando un escenario nuevamente cálido y seco en la capital mendocina.

La predicción del estado del tiempo en Mendoza (Imagen ilustrativa Infobae)

Las alertas meteorológicas por tormentas en Mendoza

En la provincia de Mendoza también rigen alertas meteorológicas por tormentas para distintas regiones, de acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional emitido para este viernes 20 de febrero de 2026. En el sector Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa, se estableció alerta amarilla durante la tarde y la noche del viernes, ante la probabilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

El nivel amarillo implica la posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas intensas y eventual caída de granizo. En estas zonas del norte y este provincial, la inestabilidad podría concentrarse especialmente hacia el final de la jornada, por lo que se recomienda precaución en rutas y actividades al aire libre. Para el sábado 21, la advertencia se mantiene durante la mañana, con tendencia a mejorar hacia la tarde.

En el sur mendocino, específicamente en General Alvear y la zona baja de San Rafael, también rige alerta amarilla por tormentas para la tarde y noche del viernes. Allí se esperan fenómenos similares, con precipitaciones intensas en períodos cortos y posibles ráfagas fuertes. Durante la mañana del sábado la advertencia continúa vigente, aunque con mejoras progresivas hacia el resto del día.

Para el domingo 22, en tanto, ya no se observan alertas activas en estas regiones, lo que indica una disminución de la inestabilidad y un retorno a condiciones más estables. No obstante, las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, ya que las tormentas de verano pueden desarrollarse de manera puntual y con rápida evolución en distintos puntos del territorio provincial.

El pronóstico del tiempo en el resto del país

Ciudad de Buenos Aires experimentará un fin de semana templado con temperaturas máximas de 28 °C y ráfagas nocturnas de viento de hasta 50 km/h, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo advierte que se mantiene una alerta roja por calor extremo en áreas como el límite entre Corrientes y Chaco, afectando localidades como Berón de Estrada, Itatí, General Paz, Empedrado, Saladas, San Cosme y Corrientes capital. Igualmente, en Chaco las zonas de Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando atraviesan la misma condición extrema.

Durante el viernes, la mínima prevista es de 19 °C y la máxima de 28 °C, con cielo apenas nublado en la mañana y la noche y despejado de tarde. El sábado registrará un leve incremento térmico, con temperaturas entre 20 °C y 28 °C y nubosidad variable, sin precipitaciones esperadas.

El domingo continuará con ambiente seco y cielo mayormente nublado, manteniéndose mínimas de 21 °C y máximas de 28 °C. Para las noches de viernes, sábado y domingo, las ráfagas de viento del este podrían alcanzar los 50 km/h.

El lunes presentará un inicio parecido al domingo, con aumento de la mínima a 22 °C y la posibilidad de tormentas aisladas por la tarde y noche, con una probabilidad de 40% y máxima de 28 °C. El martes la temperatura ascenderá ligeramente con un tope de 29 °C y cielo mayormente nublado.

El pronóstico hasta el jueves señala valores que oscilarán entre 19 °C y 28 °C con nubosidad parcial, y para el miércoles se prevé un repunte de viento del este, estimado en 31 km/h.

El pronóstico del tiempo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 20 al 26 de febrero de 2026, indica temperaturas máximas de hasta 29°C, cielos mayormente despejados a parcialmente nublados y baja probabilidad de precipitaciones. (SMN)

El SMN extiende la alerta naranja por calor extremo a toda la provincia de Formosa, al oeste de Chaco y el este de Misiones. Las alertas amarillas afectan zonas de Corrientes, Misiones, Neuquén y Salta, y se registran altas temperaturas especialmente en Chubut, Santa Cruz y Río Negro.

Además, rige una alerta amarilla por tormentas en 11 provincias: Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. En San Luis, áreas bajas de Belgrano y Juan Martín de Pueyrredón permanecen bajo alerta naranja.

Las tormentas podrían incluir granizo, intensa actividad eléctrica, precipitaciones abundantes en cortos lapsos y ráfagas de hasta 80 km/h, con acumulados entre 25 y 50 mm, superables localmente. Alertas inmediatas del SMN advierten riesgos de lluvias intensas y granizo en Formosa (Ciudad, Laishi, Patino y Pirane) y Chaco (Almirante Brown, Bermejo, General Güemes, General San Martín y Maipu).

¿Cómo es el clima en Mendoza?

En Ciudad de Mendoza, la temporada fresca se desarrolla entre los meses de mayo y agosto, con temperaturas diarias estimadas de 18 °C. Julio está considerado como el más frío, ya que el termómetro puede descender hasta los 3 °C.

En la provincia del mismo nombre se encuentra el centro de sky Las Leñas, señalado como el número 1 de la región. Este centro de sky de alta montaña ofrece una temporada de nieve prolongada a partir de junio y que puede extenderse hasta septiembre.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.