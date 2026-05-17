Agencias

Un fallecido y nueve desaparecidos tras caer una camioneta al río en el sur de China

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Pekín, 17 may (EFE).- Una persona falleció y otras nueve continúan desaparecidas tras la caída de una camioneta al río el pasado sábado por la noche en el condado de Huanjiang, ubicado en la provincia china de Guangxi (sur), informaron el domingo las autoridades locales.

Según el comunicado recogido por medios del país, el accidente ocurrió alrededor de las 21:08 hora local (13:08 GMT), cuando recibieron un aviso de que una camioneta que transportaba a 15 personas había caído al agua al cruzar un puente de bajo nivel en una aldea.

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A las 02:00 (18:00 GMT), los equipos de rescate habían logrado sacar a seis personas del río y, mientras que cinco fueron trasladadas fuera de peligro, una fue confirmada como fallecida.

Las operaciones de búsqueda de los nueve desaparecidos continúan sin que las autoridades hayan ofrecido más detalles sobre el estado de las labores de rescate. EFE

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