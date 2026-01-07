Telemundo ficha a Adrián Santucho y apuesta por una nueva ola de talento y formatos innovadores

Adrián Santucho asume como vicepresidente sénior de Contenido Sin Guion en Telemundo para fortalecer la estrategia de realities y especiales.

La llegada de Adrián Santucho como vicepresidente sénior de Contenido Sin Guion marca una reconfiguración relevante en la estrategia de Telemundo para potenciar su oferta de realities, concursos y especiales musicales en plataformas lineales y de streaming.

El anuncio oficial fue realizado por la cadena, propiedad de NBCUniversal, a través de un comunicado de prensa, en el que se detalló que Santucho reportará directamente a Javier Pons, director de Contenido y responsable de Telemundo Studios.

Según el comunicado, Santucho será responsable de liderar el desarrollo y la producción de contenido unscripted: “Incluyendo realities, concursos y especiales musicales, para plataformas lineales y de streaming”. Su función será desarrollar y gestionar todos los componentes creativos de esta área, con el objetivo de optimizar los planes de desarrollo y ofrecer “contenido relevante e innovador dirigido a audiencias diversas a lo largo del portafolio de Telemundo”.

Javier Pons destacó: “Adrián aporta a Telemundo una profunda experiencia en la producción de contenido unscripted y especiales en vivo”, afirmó Pons. “Es un profesional ampliamente respetado en los medios en español y ha liderado exitosamente compañías internacionales de producción a gran escala, desarrollando contenido para cadenas de televisión abierta, canales de cable y plataformas de streaming en toda la región y en Estados Unidos. Le damos la bienvenida a Telemundo y esperamos trabajar con él para seguir fortaleciendo el éxito y la solidez de nuestra oferta de contenido unscripted”.

Por su parte, el propio Santucho expresó en el comunicado: “Desde siempre he tenido una profunda pasión por la televisión y su capacidad única para conectar con las audiencias. Me entusiasma incorporarme a Telemundo en un momento tan dinámico para la compañía y para la industria”. Agregó: “Telemundo ha construido un legado extraordinario de contenido en vivo y culturalmente relevante, y espero colaborar con el equipo para continuar evolucionando la oferta de contenido unscripted en plataformas lineales y de streaming”.

Santucho cuenta con más de 25 años de experiencia en la creación y producción de contenido de alto rating en múltiples territorios de América Latina y Estados Unidos. En su trayectoria reciente, lideró 360 Powwow como CEO y Chief Creative Officer, donde estuvo a cargo del desarrollo creativo de especiales en vivo, así como de producciones scripted y unscripted para cadenas de televisión abierta, cable y plataformas de streaming.

También fue vicepresidente ejecutivo de Univision Studios, donde dirigió realities como “La Banda”, “Mira Quién Baila” y “Pequeños Gigantes USA”, además de premiaciones como Premio Juventud y Premio Lo Nuestro. Inició su carrera en Endemol Argentina y posteriormente ocupó roles directivos en Endemol México, Endemol U.S. Hispanic y Fremantle para Estados Unidos, México y América Latina.

En diálogo con Infobae, Santucho profundizó sobre el desafío que implica este nuevo rol: “Asumir este rol en Telemundo implica una enorme responsabilidad y una motivación para explorar nuevas narrativas que reflejen la realidad y aspiraciones de nuestra audiencia”.

Además, anticipó su enfoque para la nueva etapa: “Confío en que la colaboración con los equipos de Telemundo permitirá abrir espacios para talentos emergentes y formatos que sorprendan tanto al público tradicional como al digital”.

Desde la perspectiva de Santucho, el futuro del contenido sin guion exige una sintonía cada vez más precisa con las tendencias culturales y sociales presentes en las comunidades hispanas de Estados Unidos y América Latina. La visión estratégica del ejecutivo se centra en continuar impulsando y evolucionando la oferta de contenido unscripted en plataformas lineales y de streaming, reafirmando su compromiso con la innovación y la búsqueda de nuevas voces.

