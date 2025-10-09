Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en Colombia

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Prime Video. (Infobae)

Si no sabes qué este fin de semana, la lista de las películas más populares en Prime Video Colombia de esta semana puede darte una pista.

Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no te puedes perder.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa a las audiencias que consumen contenido audiovisual.

Ranking de películas más reproducidas en Prime Video en Colombia

1. Juego sucio (Play Dirty)

Un experto ladrón lleva a cabo el mayor robo de su vida. Parker, junto a Grofield, Zen y un equipo experto, se ven involucrados en un golpe que los enfrenta a la mafia de Nueva York en esta arriesgada misión.

2. Tierras perdidas (In the Lost Lands)

Basada en el relato de George R. R. Martin. Una reina (Amara Okereke), desesperada por encontrar la felicidad en el amor, envía a la poderosa bruja Gray Alys (Milla Jovovich) a las Tierras Perdidas, en busca de un poder mágico que permite a una persona transformarse en un hombre lobo. Con el misterioso cazador Boyce (Dave Bautista), que la apoya en la lucha contra criaturas oscuras y despiadadas, Gray deambula por un mundo inquietante y peligroso. Pero solo ella sabe que, cada deseo que se concede, tiene consecuencias inimaginables.

3. Culpa mía

Noah debe dejar su ciudad, novio y amigos para mudarse a la mansión del nuevo marido de su madre. Allí conoce a su nuevo hermanastro Nick y sus personalidades chocan desde el primer momento. Pero la atracción que sienten les llevará a vivir una relación prohibida, donde el carácter rebelde y atormentado de cada uno de ellos pondrá del revés sus mundos haciendo que acaben perdidamente enamorados. Adaptación del primer libro de la trilogía "Culpables" de Mercedes Ron.

4. Culpa tuya

El amor entre Noah y Nick parece inquebrantable, a pesar de las maniobras de sus padres por separarles. Pero el trabajo de él y la entrada de ella en la universidad, abre sus vidas a nuevas relaciones. La aparición de una exnovia que busca venganza y de la madre Nick con intenciones poco claras, removerán los cimientos no solo de su relación, sino de la propia familia Leister. Cuando tantas personas están dispuestas a destruir una relación, ¿puede realmente acabar bien?

5. Sin tiempo para morir

En No Time to Die’, James Bond se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter, lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado.

6. The Housemaid

Linh es una niña huérfana, dócil y trabajadora que perdió a su familia en un atentado. Ella llega a Sa Cat buscando un trabajo de mucama. Sebastien Laurent es un capitán francés y propietario de la plantación de caucho Sa Cat. Durante años, se rumorea que la mansión está embrujada, por los fantasmas de Camille, la difunta esposa de Sebastien y los trabajadores maltratados de las plantaciones. Una vez que Linh llega a Sa Cat, comienza a oír sonidos extraños, sueños aterradores y testigos de acontecimientos extraños. Una noche, Sebastien regresa inesperadamente del campo de batalla con una grave lesión. Linh se encarga de cuidar sus heridas. Después de un tiempo, se enamoran y despiertan al alma vengativa de la esposa muerta. (FILMAFFINITY)

7. Strangers: Capítulo 1 (The Strangers: Chapter 1)

Tras sufrir una avería en su coche en un pequeño e inquietante pueblecito de Oregón, una joven pareja (Madelaine Petsch y Froy Gutiérrez) se ve obligada a pasar la noche en una aislada cabaña en medio del bosque. El pánico se apodera de ellos cuando son aterrorizados por tres extraños enmascarados que les atacan sin piedad ni motivo alguno.

8. Madame Web

9. A Working Man

Levon Cade dejó atrás una condecorada carrera militar en las operaciones encubiertas para vivir una vida sencilla trabajando en la construcción. Pero cuando la hija de su jefe, que para él es como de la familia, es secuestrada por traficantes de personas, su búsqueda para traerla a casa descubre un mundo de corrupción mucho mayor de lo que jamás podría haber imaginado.

10. Longlegs: Coleccionista de almas (Longlegs)

Lee Harker, una novata agente del FBI, ha sido asignada a un enigmático caso sin resolver de un oscuro asesino en serie. A medida que la investigación avanza, las pistas se vuelven confusas y las evidencias se ocultan en las sombras, esto hasta que Harker se dé cuenta de que un vínculo personal le une con el asesino y que debe actuar rápidamente para evitar otro siniestro asesinato.

Cuál es el lugar de Prime Video en el mercado del streaming

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratis y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.