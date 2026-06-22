Corte keniana declara en desacato al ministro de Sanidad por seguir con centro antiébola

Nairobi, 22 jun (EFE).- El Tribunal Superior de Kenia declaró este lunes en desacato al ministro de Sanidad, Aden Duale, por desobedecer la orden judicial que suspende temporalmente la construcción de un centro de cuarentena para el ébola financiado por Estados Unidos en la base aérea de Laikipia, en Nanyuki (centro).

"El segundo demandado no ha cumplido las órdenes de este tribunal y, por lo tanto, está en desacato", dictaminó la corte al considerar que Duale ha ignorado deliberadamente sus directivas, según publicaron medios locales.

Además, citó a Duale a comparecer en persona el martes para presentar alegatos atenuantes antes de dictar sentencia sobre este caso.

Aunque el ministro de Sanidad aseguró que el Gobierno acataría la orden judicial emitida el pasado 29 de mayo, el Instituto Katiba, ONG que vela por la defensa de la Constitución keniana, demandó a la fiscal general, Dorcas Agik Oduor, y a Duale, al considerar que habían ignorado las directrices judiciales.

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EE.UU. prometió 13,5 millones de dólares (11,6 millones de euros) para levantar el centro antiébola, ideado para recibir y tratar en territorio keniano a estadounidenses expuesto al virus, lo que causó el rechazó del sindicato de sanitarios kenianos y de las comunidades vecinas, que protestaron durante días frente a la base militar.

Según Duale, este centro formará parte de una red más amplia de 23 unidades de preparación destinadas a fortalecer la capacidad del país para responder a brotes de enfermedades infecciosas, especialmente ante el aumento de casos de ébola en países vecinos.

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La República Democrática del Congo (RDC) registra ya 1.003 casos de ébola confirmados, incluidas 254 muertes, por el brote de la enfermedad declarado el pasado 15 de mayo en el este del país, informó el Gobierno congoleño en su último boletín.

El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

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La epidemia se propagó a Uganda, donde se han detectado 19 contagios confirmados, incluidos 14 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global. EFE

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