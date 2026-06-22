Irán informa a China en Nueva Delhi sobre la implementación del acuerdo con EE.UU.

Nueva Delhi, 22 jun (EFE).- El alto cargo de seguridad iraní Ghadir Nezamipour se reunió este lunes en Nueva Delhi con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, en un encuentro en el que Teherán informó a Pekín sobre la implementación del Memorando de Entendimiento con Washington.

La cita, celebrada en el marco de la reunión de asesores de Seguridad Nacional del bloque BRICS que tiene lugar este lunes y martes en Nueva Delhi, sirvió para abordar el inicio de las consultas de seguimiento técnico con la Administración estadounidense, un proceso mediado por Pakistán y Catar.

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Según un comunicado de la Cancillería china, Wang dio la bienvenida a estas negociaciones y destacó que el borrador del acuerdo consta de 14 disposiciones fundamentales orientadas a restablecer la paz en Oriente Medio y consolidar un alto el fuego permanente.

"Como socio estratégico integral de Irán, China siempre ha mantenido una postura justa y objetiva, apoya todos los esfuerzos que contribuyen a la paz y respalda a Irán en la salvaguarda de su soberanía, seguridad y dignidad nacional", dijo Wang.

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Entre los puntos pactados entre Teherán y Washington figuran el cese inmediato de las hostilidades, la suspensión del uso o la amenaza de la fuerza, el respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial de ambas naciones y la prohibición estricta de injerencia en los asuntos internos.

La embajada de Irán en Nueva Delhi confirmó que Nezamipour discutió con el canciller chino la "implementación del acuerdo de paz" y expresó el "agradecimiento de Teherán por el apoyo político de China".

El representante iraní mantuvo también una reunión con el asesor de Seguridad Nacional de la India, Ajit Doval, según confirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal.

La reunión en Nueva Delhi se produce en paralelo a las conversaciones técnicas que mantendrán las delegaciones de Irán y EE.UU. en Suiza durante toda la semana, tras la firma del Memorando. EFE