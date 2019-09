Infobae habló con el veterano ex piloto quien el 30 de agosto de 2018 sufrió un ACV del que se sigue recuperando. "Estoy bastante bien de salud, en cualquier momento me vuelvo a manejar por mis propios medios", confía. Son días de mucha emoción ya que es homenajeado este fin de semana en la ciudad bonaerense que lo adoptó desde muy chico, Arrecifes, donde el Rally Federal organiza una fecha en su honor. Pairetti está cerca de cumplir 84 años. Nació el 17 de octubre de 1935 en la localidad santafesina de Clucellas (a 100 km de la capital provincial).

-¿Qué le parece el automovilismo actual?

-Miro de todo, de acá y Fórmula 1, donde las últimas carreras fueron carrerones. Charles Leclerc es un fenómeno y no se equivoca. En el TC, Valentín Aguirre, que es mi pollito, se destaca y está peleando por el título. Pero a nivel general, sacando TC las otras categorías no tienen autos. En mi época había 50 autos en cada una. Hoy algunas categorías tienen 14 coches y no podés correr con esa cantidad. Además el TC es la única que lleva gente. También considero que hay muchas categorías y la gente no se engancha. Eso sí, no hay mucho encendido a nivel general, me fijo mucho en el rating y si bien el TC es el que tiene un numerito más, las otras categorías, casi nada.

-¿Quién es el mejor piloto de hoy?

-Agustín Canapino. Después Matías Rossi. Pero Canapino tiene una frialdad espantosa, está dentro de una heladera.

-¿Qué cambió de su época a ésta?

-Hace 50 años había una fuerte participación de las fábricas con equipos oficiales en el TC. También pasa que los pilotos de hoy no tienen la misma relación entre ellos. Tal vez por las formas de las carreras ya que ahora no hay Grandes Premios que se corrían en varios días. En un GP nosotros corríamos un día y al otro descansábamos y era una fiesta. Comíamos asado todos juntos, se armaba joda, pero al otro día estábamos en carrera. Ahora los corredores terminan, se van corriendo a su motorhome y se quedan adentro. No hay amistad entre ellos. Antes había más camaradería. Además hoy un piloto no puede declarar lo que piensa porque si no lo sancionan.

-¿Cómo hizo para ganar con un Volvo en el TC?

-Fue una apuesta que salió bien. Yo no sabía nada de mecánica, ni cambiar una bujía. Tuve una intuición. Una vez que probé el auto quedé encantado con el Volvo que pesaba 900 kilos contra más de 1.000 que tenían los otros. Además tenía autoblocante y esto le permitía que si se levantaba de un lado el auto no te tira, es decir mantenía siempre el ritmo. Y eso que en uno de los tramos había una recta de siete kilómetros de tierra y era muy difícil llevarlo por derecho.