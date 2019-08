El candidato de Frente de Todos no sólo reiteró que el default no es una opción, que no está pensando en el cepo y que nada está más alejado de su pensamiento que ir hacia el modelo venezolano. También pasó en pocas horas de negarse a cualquier contacto con Mauricio Macri a mantener un amable diálogo telefónico y luego a admitir que "si fuera necesario" lo vería cara a cara. Fue su aporte a la gobernabilidad: ayudarlo al Presidente a que termine su gestión, tratando de minimizar el impacto negativo entre los inversores.