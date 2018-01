Nada más alejado de la realidad. En respuesta a esta afirmación, destaco el discurso de la Vigilia de Pentecostés, donde Francisco expresa que "la Iglesia no es un movimiento político, ni una estructura bien organizada (…). No somos una ONG, y cuando la Iglesia se convierte en una ONG pierde la sal, no tiene sabor, es sólo una organización vacía".