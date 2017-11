Sobre el pedido del arma, Benítez relató que el sábado 17 de enero de 2015 -un día antes de que fuese encontrado muerto- Nisman le preguntó si le podía comprar un arma con su nombre. El oficial de la Policía Federal le contestó que no, pero que sí que podía averiguar cómo y dónde debía hacerlo él. El fiscal Taiano le preguntó si esa circunstancia no le llamó la atención y si no la reportó a sus superiores. A ambas consultas respondió que no.