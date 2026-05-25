Martes 26 de mayo de 2026 (19.30 GMT)

Madrid, 25 may (EFE).-

Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra este martes un debate sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, bajo la presidencia rotatoria de China y con la participación del ministro de Exteriores del país asiático, Wang Yi.

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Bruselas.- Consejo de Ministros de la UE de Agricultura y Pesca, donde se aborda la disponibilidad de fertilizantes para la UE tras el impacto de la guerra en Oriente Medio y recientes desarrollos comerciales que afecten a esas industrias.

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Roma - El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, participa en Roma en un evento de alto nivel de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre las consecuencias del conflicto de Oriente Medio en la seguridad alimentaria.

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Nicosia - Los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos celebran una reunión de alto nivel en Nicosia.

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La Meca.- Los fieles musulmanes visitan el monte Arafat, en el oeste de Arabia Saudí, el ritual más importante de la peregrinación anual a los lugares sagrados del islam en Arabia Saudí, en medio de un despliegue policial para garantizar la seguridad.

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Jerusalén.- La activista Zohar Chamberlain Regev, la única israelí a bordo de la Flotilla Global Sumud, defiende en una entrevista con EFE tras su detención en aguas internacionales el rol simbólico de la iniciativa: "Los palestinos no quieren nuestra caridad. Quieren su libertad".

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Bogotá.- El recrudecimiento del conflicto armado, la crisis del sistema de salud y las dificultades para avanzar en reformas sociales aparecen entre los principales desafíos que deberá afrontar quien gane las elecciones presidenciales en Colombia, cuya primera vuelta será este 31 de mayo, después de cuatro años de Gobierno progresista.

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Bogotá.- Colombia celebrará el próximo domingo elecciones presidenciales con la necesidad de mejorar su desempeño económico, marcado por el aumento de la deuda pública, el deterioro fiscal y la desaceleración de la inversión extranjera, para poder mantener los avances sociales impulsados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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Buenos Aires.- El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Angel Victor Torres, rinde homenaje en Buenos Aires a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura argentina (1976-1983).

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Nueva Delhi.- Nueva Delhi acoge la reunión de ministros de Exteriores del QUAD, en la que participarán el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, la ministra de Exteriores australiana, Penny Wong, y el jefe de la diplomacia japonesa, Toshimitsu Motegi.

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Ciudad de Panamá.- Lanzamiento oficial este martes en Panamá del Centro Regional de Derecho Internacional Humanitario para las Américas, como iniciativa orientada a fortalecer la cooperación, formación y difusión del DIH en la región, y que cuenta con el apoyo de la Cooperación Española.

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Ciudad de México.- El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), que se celebra en Ciudad de México, discute los retos económicos y geopolíticos actuales con la presencia del canciller mexicano, Roberto Velasco, y el expresidente del Gobierno de España, José María Aznar(1996-20024), entre otros líderes políticos y empresariales.

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Miami.- La NASA ofrece una conferencia de prensa para compartir los planes para la Base Lunar y destacar los avances hacia una presencia sostenida en la superficie lunar.

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París.- Ocho departamentos del noroeste de Francia se encuentran este martes en alerta naranja por calor -la más grave antes de la máxima, de color rojo- debido a "unas temperaturas extraordinariamente altas para finales de mayo", con mínimas nocturnas que no bajarán de los 20 grados, lo que se considera como noches tropicales.

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Asunción.- Organizaciones sociales conmemoran el 50 aniversario de la 'Pascua Dolorosa', como se conoce en Paraguay a la represión ocurrida en la Semana Santa de 1976 contra campesinos de las Ligas Agrarias Cristianas y otros opositores al dictador Alfredo Stroessner (1954-1989).

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Lisboa.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny llega con su fenómno mundial 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour' a Lisboa tras arrasar en Barcelona y antes de las diez fechas de conciertos que tiene previstas en Madrid, tras las que continuará con su gira europea.

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Lisboa.- La emblemática Torre de Belém, una de las atracciones turísticas más visitadas de Lisboa y declarada como Patrimonio Mundial desde 1983, reabre al público tras más de un año cerrada por obras de restauración.

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Tiflis.- Georgia celebra el Día de la Independencia entre festejos oficialistas en la Plaza de la Libertad y mítines de la oposición.

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Quito.- Risas, ironía y una alta dosis de realidad se entretejen en la obra ecuatoriana de microteatro 'Con mis perrhijos no te metas', que analiza la tendencia de la sociedad actual a tener cada vez menos descendientes, pero que cría a mascotas como hijos.

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Montevideo.- En el marco del Día Nacional del Libro, representantes de pequeñas librerías de Montevideo dialogan con EFE sobre su proyecto para reglamentar el precio de los libros en el país sudamericano.

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Londres/Madrid.- Un James Bond joven, impulsivo, intrépido y algo imprudente es el protagonista de ‘007 First Light’, un videojuego convertido en una película interactiva que interpreta el actor irlandés Patrick Gibson quien, en declaraciones a EFE, asume con orgullo el reto de protagonizar los inicios del agente secreto más carismático del mundo.

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Ciudad de Panamá.- El entrenador de la selección de fútbol de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, dará a conocer este martes la lista oficial de jugadores que disputarán el Mundial de 2026.

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Nueva York.- La selección masculina de fútbol de Estados Unidos, dirigida por el argentino Mauricio Pochettino, revela la plantilla con la que competirá en el Mundial de este verano en el que es coanfitriona junto con México y Canadá en un multitudinario evento en el ‘downtown’ de Nueva York.

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Leipzig (Alemania).- Entrenamiento del Rayo Vallecano previa a la final de la Liga Conferencia (Vídeo)(Foto)

Leipzig (Alemania).- Conferencia de prensa del Rayo Vallecano previa a la final de la Liga Conferencia (Vídeo)(Foto)

lgs/EFETV

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