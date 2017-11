— Debe ser muy cuidadoso pero la ley dice "podrá conceder." Desde ya que el juez para eso no puede caprichosamente disponer y resolver, sino que se

apoya en informes técnicos de los cuales podrá apartarse siempre y cuando

disponga de los elementos suficientes como para justificadamente hacer a un lado un informe criminológico adverso. Pero hay otra cuestión vinculada con todo esto, es que uno percibe que se le transfiere al juez la responsabilidad o tutoría sobre la persona que libera, y no lo puede ejercer un juez porque no le corresponde hacerlo. Nadie tiene la bola de cristal como para predecir eventuales conductas futuras de aquella persona que recupera su libertad.