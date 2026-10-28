México

México e India buscan más comercio e inversión con un acuerdo preferencial: estos son los sectores con mayor potencial

La firma de los Términos de Referencia entre ambas naciones abre un proceso que podría reconfigurar los flujos de inversión y diversificar las redes de producción

La firma de los Términos de Referencia entre ambas naciones abre un proceso que podría reconfigurar los flujos de inversión y diversificar las redes de producción
La firma de los Términos de Referencia entre ambas naciones abre un proceso que podría reconfigurar los flujos de inversión y diversificar las redes de producción
Guardar

México e India dieron este miércoles el primer paso formal hacia un Acuerdo de Comercio Preferencial (ACP) con la firma de los Términos de Referencia, documento que fija el marco, el alcance, las modalidades y la hoja de ruta de las negociaciones, informó la Secretaría de Economía en el comunicado número 102.

La firma marca el inicio formal de las negociaciones para alcanzar un acuerdo equilibrado y de beneficio mutuo. Según la dependencia, el pacto podría ampliar el comercio bilateral, generar oportunidades de negocio, incrementar los flujos de inversión y contribuir a cadenas de suministro más resilientes y diversificadas.

PUBLICIDAD

Una reunión que parte de un compromiso de 2025

(X-Secretaría de Economía)
(X-Secretaría de Economía)

El arranque de las negociaciones da seguimiento al entendimiento alcanzado entre el primer ministro de India, Narendra Modi, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su reunión al margen de la Cumbre del G7, realizada en Canadá en junio de 2025. En ese encuentro, ambos mandatarios acordaron fortalecer y profundizar la asociación entre los dos países.

La firma se dio durante la visita a México de Rajesh Agrawal, secretario del Departamento de Comercio del Ministerio de Comercio e Industria de India. Se reunió con Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior, quien participó en representación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

PUBLICIDAD

Ambas delegaciones analizaron las perspectivas de la relación económica bilateral y las oportunidades para incrementar el comercio y la inversión.

Los temas que abarcará la negociación

Los Términos de Referencia contemplan los siguientes ámbitos:

  • Acceso a mercados de bienes
  • Reglas de origen
  • Procedimientos aduaneros y facilitación del comercio
  • Solución de diferencias
  • Medidas sanitarias y fitosanitarias
  • Obstáculos técnicos al comercio
  • Medidas de defensa comercial

Sectores con mayor potencial

Los mandatarios acordaron en la Cumbre del G7 de Canadá fortalecer la asociación binacional, un compromiso que la visita del funcionario Rajesh Agrawal retoma con representantes de la dependencia federal
Los mandatarios acordaron en la Cumbre del G7 de Canadá fortalecer la asociación binacional, un compromiso que la visita del funcionario Rajesh Agrawal retoma con representantes de la dependencia federal

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la iniciativa busca aprovechar las complementariedades entre ambas economías y abrir oportunidades para los productos y las empresas mexicanas en uno de los mercados más importantes del mundo.

La dependencia añadió que, por sus sólidos vínculos con las cadenas globales de valor, México también es un mercado relevante para exportadores e inversionistas indios.

Los sectores con mayor potencial son:

  • Automotriz
  • Químico
  • Electrónico
  • Farmacéutico
  • Agroalimentario
  • Energético y de minerales críticos
  • Dispositivos médicos y manufacturas avanzadas

Misión empresarial en 2027

Durante el encuentro, las delegaciones abordaron otros aspectos de la agenda económica bilateral con el propósito de identificar oportunidades para profundizar las relaciones comerciales y de inversión, y fortalecer la cooperación entre los sectores productivos.

Además, ambas partes analizaron la posibilidad de impulsar una misión empresarial mexicana a India durante el primer trimestre de 2027. Según el comunicado, el objetivo sería facilitar encuentros de negocios entre empresas, identificar oportunidades comerciales y fortalecer los vínculos entre los sectores productivos de ambos países.

Temas Relacionados

MéxicoIndiaComercioAcuerdoSecretaría de EconomíaEconomíaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Violencia imparable en Ecatepec: disparan a dos hombres que viajaban en su auto

Van más de 10 asesinatos ocurridos este mes en Ecatepec mientras que en el Estado de México más de 130

Violencia imparable en Ecatepec: disparan a dos hombres que viajaban en su auto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de octubre? Líneas 3 y 7 del MB con retrasos por festejos a San Judas Tadeo

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 28 de octubre? Líneas 3 y 7 del MB con retrasos por festejos a San Judas Tadeo

Altar de Día de Muertos provoca pleito entre Niurka e Ivonne Montero en La Granja VIP: “Métetelo por donde te quepa”

Un homenaje al padre de la hija de la actriz desató reclamos, insultos y acusaciones entre las participantes, quienes protagonizaron uno de los enfrentamientos más tensos del reality

Altar de Día de Muertos provoca pleito entre Niurka e Ivonne Montero en La Granja VIP: “Métetelo por donde te quepa”

Presencia de Harfuch en Sinaloa es debido al incremento de homicidios en el estado, explica Sheinbaum: “Vamos a garantizar la paz”

La presidenta de México dijo que en los últimos dos meses ha incrementado el número de homicidios en Sinaloa, motivo por el cual pidió a los titulares de la Defensa, Marina y SSPC que asistieran a la entidad para supervisar las acciones que se llevan a cabo en materia de seguridad

Presencia de Harfuch en Sinaloa es debido al incremento de homicidios en el estado, explica Sheinbaum: “Vamos a garantizar la paz”

Día de Muertos Iztapalapa 2026: desfile, música en vivo y proyección del clásico “Macario” gratis

La alcaldía programa actividades del 25 de octubre al 2 de noviembre en el Jardín Cuitláhuac, el Museo Fuego Nuevo y 39 sedes comunitarias, todas con entrada libre

Día de Muertos Iztapalapa 2026: desfile, música en vivo y proyección del clásico “Macario” gratis
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: abaten en Sinaloa a “Chuy González”, segundo al mando del Cártel de Guasave

Violencia imparable en Ecatepec: disparan a dos hombres que viajaban en su auto

Presencia de Harfuch en Sinaloa es debido al incremento de homicidios en el estado, explica Sheinbaum: “Vamos a garantizar la paz”

El líder del Cártel de Guasave: quién es y qué vínculo tenía con “Chuy Peñuelas”

Calcinaron a un hombre en Tlalpan y acribillaron a dos hermanos en el Centro Histórico de la CDMX

ENTRETENIMIENTO

‘Valentín: La muerte del Gallo de Oro’: fecha de estreno y dónde ver la nueva serie

‘Valentín: La muerte del Gallo de Oro’: fecha de estreno y dónde ver la nueva serie

Altar de Día de Muertos provoca pleito entre Niurka e Ivonne Montero en La Granja VIP: “Métetelo por donde te quepa”

Día de Muertos Iztapalapa 2026: desfile, música en vivo y proyección del clásico “Macario” gratis

Patricia Manterola planeaba viajar en tren a Toledo antes de conocer el trágico choque que dejó más de 60 muertos

“Es una dama”: Carlos Bonavides explota contra quienes señalan a Maribel Guardia como ‘la mala del cuento’

DEPORTES

Checo Pérez recorre el Paseo de la Reforma en su Cadillac en el Showrun de la CDMX previo al Gran Premio de México

Checo Pérez recorre el Paseo de la Reforma en su Cadillac en el Showrun de la CDMX previo al Gran Premio de México

Guía de movilidad para el GP de México 2026: Rutas de transporte, horarios y cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez

Charlyn Corral regresa a México tras ser reconocida como la mejor delantera del mundo y así la recibió la afición: “Cumplí un sueño”

¡Evita contratiempos! Consulta la lista de objetos permitidos y prohibidos para el Gran Premio de México 2026

¿Cómo le va a Gilberto Mora cuando juega contra el América? Este es el historial de la joven estrella mexicana