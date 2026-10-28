México e India buscan más comercio e inversión con un acuerdo preferencial: estos son los sectores con mayor potencial

La firma de los Términos de Referencia entre ambas naciones abre un proceso que podría reconfigurar los flujos de inversión y diversificar las redes de producción

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México e India dieron este miércoles el primer paso formal hacia un Acuerdo de Comercio Preferencial (ACP) con la firma de los Términos de Referencia, documento que fija el marco, el alcance, las modalidades y la hoja de ruta de las negociaciones, informó la Secretaría de Economía en el comunicado número 102.

La firma marca el inicio formal de las negociaciones para alcanzar un acuerdo equilibrado y de beneficio mutuo. Según la dependencia, el pacto podría ampliar el comercio bilateral, generar oportunidades de negocio, incrementar los flujos de inversión y contribuir a cadenas de suministro más resilientes y diversificadas.

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Una reunión que parte de un compromiso de 2025

(X-Secretaría de Economía)

El arranque de las negociaciones da seguimiento al entendimiento alcanzado entre el primer ministro de India, Narendra Modi, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su reunión al margen de la Cumbre del G7, realizada en Canadá en junio de 2025. En ese encuentro, ambos mandatarios acordaron fortalecer y profundizar la asociación entre los dos países.

La firma se dio durante la visita a México de Rajesh Agrawal, secretario del Departamento de Comercio del Ministerio de Comercio e Industria de India. Se reunió con Luis Rosendo Gutiérrez Romano, subsecretario de Comercio Exterior, quien participó en representación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

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Ambas delegaciones analizaron las perspectivas de la relación económica bilateral y las oportunidades para incrementar el comercio y la inversión.

Los temas que abarcará la negociación

Los Términos de Referencia contemplan los siguientes ámbitos:

Acceso a mercados de bienes

Reglas de origen

Procedimientos aduaneros y facilitación del comercio

Solución de diferencias

Medidas sanitarias y fitosanitarias

Obstáculos técnicos al comercio

Medidas de defensa comercial

Sectores con mayor potencial

Los mandatarios acordaron en la Cumbre del G7 de Canadá fortalecer la asociación binacional, un compromiso que la visita del funcionario Rajesh Agrawal retoma con representantes de la dependencia federal

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la iniciativa busca aprovechar las complementariedades entre ambas economías y abrir oportunidades para los productos y las empresas mexicanas en uno de los mercados más importantes del mundo.

La dependencia añadió que, por sus sólidos vínculos con las cadenas globales de valor, México también es un mercado relevante para exportadores e inversionistas indios.

Los sectores con mayor potencial son:

Automotriz

Químico

Electrónico

Farmacéutico

Agroalimentario

Energético y de minerales críticos

Dispositivos médicos y manufacturas avanzadas

Misión empresarial en 2027

Durante el encuentro, las delegaciones abordaron otros aspectos de la agenda económica bilateral con el propósito de identificar oportunidades para profundizar las relaciones comerciales y de inversión, y fortalecer la cooperación entre los sectores productivos.

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Además, ambas partes analizaron la posibilidad de impulsar una misión empresarial mexicana a India durante el primer trimestre de 2027. Según el comunicado, el objetivo sería facilitar encuentros de negocios entre empresas, identificar oportunidades comerciales y fortalecer los vínculos entre los sectores productivos de ambos países.