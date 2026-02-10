Cuál fue el primer jugador de Cruz Azul que se acercó a Christian Ebere: “Vino a abrazarme”

Christian Ebere ya debutó con Cruz Azul (Instagram / @c_ebere11)

Christian Ebere, delantero nigeriano y penúltimo refuerzo de Cruz Azul para el Clausura 2026, resaltó la positiva acogida que recibió por parte del vestuario en sus primeros días en el club mexicano.

El futbolista nigeriano describió al grupo como “de buen corazón” y añadió que la hospitalidad se reflejó no solo en el trato de sus compañeros, sino también del cuerpo técnico, la directiva y la hinchada. Este entorno, afirmó, le permitió adaptarse con rapidez y confianza.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Cruz Azul - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - February 7, 2026 Cruz Azul's Osinachi Ebere falls down during the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Erik Lira: el primer jugador en acercarse a Ebere

Ebere destacó la actitud de Lira, indicando que el capitán se presentó dispuesto a facilitar su adaptación al grupo. Según el delantero, tras el gol ante Toluca, Lira se acercó para felicitarlo y reafirmar el respaldo del equipo. Este contacto fue esencial para que el nuevo fichaje se sintiera parte del grupo desde el inicio.

“Es un buen grupo, y cómo me recibieron me sorprendió también. El capitán (Erik Lira) también se acercó a hablar conmigo para decir que está para mí, que está ahí para ayudarme“, declaró Ebere para el programa radial uruguayo Las Voces del Futbol de El Espectador. “Cuando hicimos el gol (ante Toluca) vino a abrazarme”.

Ebere y su impresión del ambiente interno

Sobre el ambiente interno, Ebere afirmó que desde la primera sesión de entrenamiento notó una camaradería sólida y hospitalaria. “En mi primer día entrenando con ellos yo me sentía como de hace meses o años. Me recibieron muy bien, quedamos tomando mate”, afirmó el atacante, remarcando las tradicionales rondas de mate como símbolo de integración.

Por otra parte, Ebere se mostró ilusionado por llegar a un club con la historia de Cruz Azul y señaló que su aspiración es competir al máximo nivel junto a sus nuevos compañeros.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Cruz Azul - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - February 7, 2026 Cruz Azul's Osinachi Ebere in action REUTERS/Eloisa Sanchez

De cara al resto del torneo, Christian Ebere señaló su objetivo de luchar por los títulos y sumar al equipo en cada campeonato. Destacó que, gracias a la unión del grupo, Cruz Azul puede aspirar a lograr grandes conquistas en el futbol mexicano.

Trayectoria del extremo nigeriano

En 2024, Nacional incorporó a Christian Ebere mediante un préstamo, etapa en la que el delantero nigeriano conquistó dos títulos y fortaleció su trayectoria con la obtención de nuevos logros para el club.

El vínculo previo de Ebere con Plaza Colonia de Uruguay se había iniciado en 2022, cuando la institución adquirió sus derechos administrativos y le permitió consolidar su presencia en la liga local hasta 2024.

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Cruz Azul - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - February 7, 2026 Cruz Azul's Osinachi Ebere comes on as a substitute to replace Mateo Levy REUTERS/Eloisa Sanchez

Antes de su paso por el fútbol uruguayo, el futbolista acumuló experiencia en diferentes equipos de Brasil tras su llegada en 2019, adaptándose a varios entornos deportivos del país. Su recorrido internacional comenzó en Argentina, donde formó parte de las fuerzas básicas de Rosario Central desde 2017 durante dos años, marcando así el inicio de su carrera en el extranjero.