América vs Chivas Femenil semifinal de vuelta en vivo: inicia el segundo tiempo del clásico nacional

MIN 47: Okeke, quien recién entró de cambio, peleó el esférico con Caro Jaramillo y terminó derribándola.
La silbante le muestra la tarjeta amarilla y la futbolista de Chivas recibe atención médica tras el fuerte impacto.
MIN 47: jugada peligrosa
Las jugadoras vuelven a la cancha para jugar los 45 minutos restantes del partido.
MIN 45+4: concluye el primer tiempo de la semifinal de vuelta, las Águilas se llevan la ventaja en el marcador.
América 1 - 0 Chivas
Global: América 3 - 0 Chivas.
MIN 45: se agregan cuatro minutos de compensación.
MIN 44: América vuelve a presionar para probar las habilidades de Celeste Espino.
MIN 42: tras el gol, las águilas empezaron a jugar a la ofensiva y en una oportunidad, Bruna intentó un disparo de larga distancia, pero pasó muy cerca de la portería.
MIN 33: en un mano a mano, la arquera española salió a achicar el área pues Caro Jaramillo se estaba adentrando al área chica para disparar a portería.
MIN 32: Nicolette Hernández se encarga de romper el cero y marca el primero del duelo. A pesar de la presión de Chivas, en un descuido defensivo, Nicky se adueño del esférico y marcó el primer tanto del partido.
Marcador América 1 - 0 Chivas
Global América 3 - 0 Chivas
Con este escenario, el conjunto del Guadalajara está obligado a meter cuatro goles si desea avanzar a la final.
MIN 29: las águilas se animaron a lanzar un disparo a portería, pero terminó en manos de la arquera Celeste