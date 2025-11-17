México Deportes

América vs Chivas Femenil semifinal de vuelta en vivo: inicia el segundo tiempo del clásico nacional

Al momento, las águilas se acercan a la final y se enfrentarían a Tigres

02:10 hsHoy

Fuerte entrada de Okeke, es amonestada

MIN 47: Okeke, quien recién entró de cambio, peleó el esférico con Caro Jaramillo y terminó derribándola.

La silbante le muestra la tarjeta amarilla y la futbolista de Chivas recibe atención médica tras el fuerte impacto.

02:09 hsHoy

MIN 47: jugada peligrosa

02:07 hsHoy

Inicia el segundo tiempo

Las jugadoras vuelven a la cancha para jugar los 45 minutos restantes del partido.

01:50 hsHoy

MIN 45+4: concluye el primer tiempo de la semifinal de vuelta, las Águilas se llevan la ventaja en el marcador.

América 1 - 0 Chivas

Global: América 3 - 0 Chivas.

01:46 hsHoy

MIN 45: se agregan cuatro minutos de compensación.

(X/ @AmericaFemenil)
01:45 hsHoy

MIN 44: América vuelve a presionar para probar las habilidades de Celeste Espino.

01:43 hsHoy

¡Bruna tiró a portería!

MIN 42: tras el gol, las águilas empezaron a jugar a la ofensiva y en una oportunidad, Bruna intentó un disparo de larga distancia, pero pasó muy cerca de la portería.

01:35 hsHoy

¡Sandra Paños salva al América!

MIN 33: en un mano a mano, la arquera española salió a achicar el área pues Caro Jaramillo se estaba adentrando al área chica para disparar a portería.

01:34 hsHoy

¡Goooooooool de América!

MIN 32: Nicolette Hernández se encarga de romper el cero y marca el primero del duelo. A pesar de la presión de Chivas, en un descuido defensivo, Nicky se adueño del esférico y marcó el primer tanto del partido.

Marcador América 1 - 0 Chivas

Global América 3 - 0 Chivas

Con este escenario, el conjunto del Guadalajara está obligado a meter cuatro goles si desea avanzar a la final.

01:30 hsHoy

¡Celeste Espino en acción!

MIN 29: las águilas se animaron a lanzar un disparo a portería, pero terminó en manos de la arquera Celeste

