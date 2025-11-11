Mundial FIFA 2026: más de mil pesos costará el estacionamiento

La FIFA permite asegurar accesos prioritarios para la Copa del Mundo 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. (Ilustración: Jesús Aviles)

Cada vez se acerca más el inicio de la Copa Mundial 2026, conforme pasan los meses se han ido revelando detalles del torneo de la FIFA. Y uno de los detalles que han llamado la atención de los aficionados es el elevado costo que tendrán los espacios para los estacionamientos en las sedes mundialistas.

A tan solo siete meses de que empiece el torneo, ya se reveló detalles de los costos del estacionamiento para la Copa Mundial 2026, información que se ha convertido en un aspecto relevante para los aficionados que planean asistir al torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Según la página oficial de la FIFA y reportes de The Athletic y The New York Times, los precios de los pases de estacionamiento para los partidos ya están disponibles en cinco estadios estadounidenses, con tarifas que oscilan entre USD 75 y USD 175 por día, dependiendo de la fase del torneo y la sede. Es la primera vez que la FIFA ofrece este tipo de pases al público general para una Copa del Mundo, lo que representa un cambio en la estrategia comercial del organismo.

¿Cuánto cuesta el estacionamiento para la Copa Mundial 2026?

El estacionamiento para el Mundial 2026 rondará en USD 75 (Sammy Kogan/The Canadian Press vía AP)

La preventa para el estacionamiento, gestionada a través de la empresa tecnológica JustPark, ya está activa en recintos como el Hard Rock Stadium en Miami, el AT&T Stadium en Arlington, el Gillette Stadium en Massachusetts, así como en Kansas City y Filadelfia.

De acuerdo con la información publicada por la FIFA y JustPark, los precios parten de USD 75 para la fase de grupos, ascienden a USD 125 en cuartos de final y alcanzan los USD 175 en semifinales o el partido por el tercer lugar. Los pagos se realizan de manera anticipada y, por el momento, no son reembolsables.

Es decir, que los accesos de USD 75 tendrían un valor estimado de mil 350 pesos mexicanos ($1,350 MXN). Las diferencias de precio responden tanto a la instancia del torneo como a la ubicación de cada estadio.

En México, el acceso a estacionamientos para festivales musicales ronda los 350 pesos (AP Foto/Fernando Llano)

Según la página de la FIFA, el costo de estacionar en la Copa Mundial 2026 supera el de algunos boletos de fase de grupos en Qatar 2022, donde una entrada de Categoría 3 costaba USD 69. En contraste, estacionar en la misma fase del torneo en 2026 requerirá al menos USD 75.

En México, el acceso a estacionamientos para festivales musicales ronda los 350 pesos, una cifra considerablemente menor que la que se prevé para el Mundial. Experiencias recientes con eventos como la NBA o la Fórmula 1 en México han demostrado que la demanda puede sostener tarifas elevadas, aunque el contraste con la realidad económica local es notorio.

En cuanto a las sedes mexicanas y canadienses, la situación permanece en suspenso. La página de la FIFA y JustPark indican que en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Vancouver aún no se han anunciado precios ni se ha abierto la venta de pases de estacionamiento, aunque se espera que el esquema y las tarifas sigan el modelo estadounidense, como ya ocurrió con la venta de boletos. El sitio oficial mantiene el aviso de “estacionamiento disponible pronto” para estas ciudades, lo que genera expectativa entre los aficionados de la región.