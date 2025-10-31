Rafa Márquez celebra el legado de Lionel Messi en la inauguración del ‘The Messi Experience’ en CDMX: “Es el Goat del Futbol”

Durante la inauguración de la exposición, el cinco veces mundialista subrayó la disciplina y enfoque del delantero argentino.

La Ciudad de México se convirtió en el nuevo destino de los fanáticos del futbol con la inauguración oficial de “The Messi Experience”, una exposición inmersiva dedicada a la vida y trayectoria de Lionel Messi, desde sus primeros pasos en Rosario hasta su consagración como campeón del mundo con la Selección Argentina. El evento abrió sus puertas este jueves 30 de octubre en el Foro Polanco Molière, reuniendo a admiradores, personalidades del deporte y medios de comunicación.

Zague, Márquez y Navas cortaron el listón del túnel del The Messi Experience. (Foto: Jesús Flores Beltrán)

El espacio ofrece una experiencia multisensorial que permite a los visitantes recorrer las diferentes etapas del astro argentino, combinando proyecciones, recreaciones y tecnología interactiva. Cada sala rinde homenaje a un momento clave de su carrera: su infancia, su amor por el Newell’s Old Boys, su llegada al FC Barcelona, los títulos obtenidos en Europa y el histórico campeonato mundial de Qatar 2022.

La Copa del Mundo, el máximo titulo que gan´po el futbolista argentino. (Foto: Jesús Flores Beltrán)

Durante la ceremonia de apertura, una de las figuras presentes fue Rafael Márquez, ex capitán de la Selección Mexicana y compañero de Messi en el FC Barcelona entre 2006 y 2010. El actual auxiliar técnico de la Selección Mexicana compartió su admiración por el argentino y recordó sus años como compañeros:

“Yo creo que para mí es el mejor jugador del mundo. Tuve la oportunidad de compartir tiempo con él y verlo desarrollarse. Ver cómo nos sorprendía en los entrenamientos, su mentalidad competitiva y su capacidad para superar todo. No lo va a dejar de tener”, expresó Márquez.

El exjugador también destacó el valor de la exposición para las nuevas generaciones:

“A Leo, un genio, un crack, un todo. El GOAT del futbol. Es un gran jugador y un referente mundial. Este tipo de experiencias nos permite conocer lo que Leo hizo desde muy pequeño. Es un ejemplo para todos, no hay discusión en eso, y hay que disfrutar de lo que ofrece”, agregó el cinco veces mundialista.

El recorrido incluye una recreación de la habitación de Messi cuando era niño, una muestra de su pasión por el futbol argentino y su ascenso meteórico con el Barcelona. También se exhiben sus trofeos de Champions League, una colección completa de camisetas de sus clubes y selecciones, así como una réplica monumental de la Copa del Mundo, acompañada de una proyección envolvente del momento en que Argentina venció a Francia en la final de Qatar 2022.

Con salas interactivas, proyecciones, objetos originales y una selfie virtual con el astro argentino, la muestra combina tecnología, emoción y homenaje al legado del ídolo del futbol mundial. (Foto: Jesús Flores Beltrán)

La exposición concluye con una experiencia fotográfica donde los visitantes pueden tomarse una selfie virtual con Messi, gracias a un sistema de proyección que simula su presencia en tiempo real.

El recorrido concluye con una experiencia virtual única: los visitantes pueden tomarse una selfie junto a una proyección interactiva de Lionel Messi (Foto: Jesús Flores Beltrán)

“The Messi Experience” permanecerá abierta hasta el 11 de enero de 2026, con entradas disponibles por 1,250 pesos. Los horarios de visita son de 10:00 a 19:30 horas, los días viernes, sábado y domingo.

Con esta exposición, la capital mexicana se une a la lista de ciudades que rinden tributo al considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.