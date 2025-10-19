México Deportes

Cruz Azul vs América EN VIVO: minuto a minuto del partido de la jornada 13 en el Olímpico Universitario

La Máquina de Nicolás Larcamón recibirá esta noche a las Águilas de André Jardine en la cancha de CU

Por César Márquez

01:49 hsHoy

El clásico joven entre América y Cruz Azul ya tiene árbitro central

La Liga MX confirmó al encargado de impartir justicia en el duelo de la jornada 13 en CU, uno de los más esperados del torneo Apertura 2025

Por Gerardo Lezama

La Comisión de Árbitros de
La Comisión de Árbitros de la Liga MX designa a Jesús Rafael López Valle como árbitro principal para el América vs Cruz Azul. (Jesús Avilés / Infobae México)

La Comisión de Árbitros de la Liga MX designó a Jesús Rafael López Valle como juez principal para el duelo entre América y Cruz Azul, correspondiente a la jornada 13 del torneo Apertura 2025.

01:32 hsHoy

Cruz Azul vs América: cuánto cuestan los boletos para ver el partido en el Olímpico Universitario

La Máquina de Nicolás Larcamón recibirá a las Águilas de André Jardine en la cancha de CU

Por César Márquez

América y Cruz Azul se
América y Cruz Azul se enfrentarán en la semifinal del Clausura 2025 de la Liga MX (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Las entradas para el esperado enfrentamiento entre Cruz Azul y América en el Estadio Olímpico Universitario ya cuentan con precios oficiales, a pesar de que la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX se jugará después de la actual Fecha FIFA.

00:49 hsHoy

Posibles alienaciones

Cruz Azul: Kevin Mier, Nacho Rivero, Willer Ditta, Jorge Rodarte, Jesús Orozco Chiquete, Rodolfo Rotondi, Charly Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Luka Romero, José Paradela y Ángel Sepúlveda, DT: Nicolás Larcamón.

América: Luis Malagón, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Israel Reyes, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, Brian Rodríguez, Allan Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre, DT: André Jardine

00:49 hsHoy

Qué equipo domina el historial del Clásico Joven

América vs Cruz Azul: quién domina el historial del Clásico Joven en la Liga MX

El Estadio Olímpico Universitario será escenario de otro capítulo en la histórica rivalidad entre azulcremas y cementeros

Por Alexander Ortiz

Las Águilas y la Máquina
Las Águilas y la Máquina protagonizan uno de los duelos más esperados del torneo Apertura 2025. (REUTERS/Henry Romero)

El sábado 18 de octubre de 2025, América y Cruz Azul disputarán una nueva edición del Clásico Joven en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, correspondiente a la Jornada 13 del torneo Apertura 2025.

00:45 hsHoy

La Máquina de Nicolás Larcamón recibirá esta noche a las Águilas de André Jardine en el Estadio Olímpico Universitario

Las Águilas quieren retomar el
Las Águilas quieren retomar el vuelo y buscarán hacerlo contra uno de sus más acérrimos rivales. (Jesús Avilés / Infobae México)
00:46 hsHoy

