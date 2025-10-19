Cruz Azul vs América EN VIVO: minuto a minuto del partido de la jornada 13 en el Olímpico Universitario

La Máquina de Nicolás Larcamón recibirá esta noche a las Águilas de André Jardine en el Estadio Olímpico Universitario

El sábado 18 de octubre de 2025, América y Cruz Azul disputarán una nueva edición del Clásico Joven en la cancha del Estadio Olímpico Universitario , correspondiente a la Jornada 13 del torneo Apertura 2025 .

Las entradas para el esperado enfrentamiento entre Cruz Azul y América en el Estadio Olímpico Universitario ya cuentan con precios oficiales , a pesar de que la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX se jugará después de la actual Fecha FIFA.

La Comisión de Árbitros de la Liga MX designó a Jesús Rafael López Valle como juez principal para el duelo entre América y Cruz Azul , correspondiente a la jornada 13 del torneo Apertura 2025 .

