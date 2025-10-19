Cruz Azul vs América EN VIVO: minuto a minuto del partido de la jornada 13 en el Olímpico Universitario

La Comisión de Árbitros de la Liga MX designó a Jesús Rafael López Valle como juez principal para el duelo entre América y Cruz Azul, correspondiente a la jornada 13 del torneo Apertura 2025.
Las entradas para el esperado enfrentamiento entre Cruz Azul y América en el Estadio Olímpico Universitario ya cuentan con precios oficiales, a pesar de que la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX se jugará después de la actual Fecha FIFA.
Posibles alienaciones
Cruz Azul: Kevin Mier, Nacho Rivero, Willer Ditta, Jorge Rodarte, Jesús Orozco Chiquete, Rodolfo Rotondi, Charly Rodríguez, Lorenzo Faravelli, Luka Romero, José Paradela y Ángel Sepúlveda, DT: Nicolás Larcamón.
América: Luis Malagón, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Israel Reyes, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, Brian Rodríguez, Allan Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre, DT: André Jardine
Qué equipo domina el historial del Clásico Joven
El sábado 18 de octubre de 2025, América y Cruz Azul disputarán una nueva edición del Clásico Joven en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, correspondiente a la Jornada 13 del torneo Apertura 2025.
