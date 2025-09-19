Cruz Azul vs Juárez EN VIVO: Alineaciones confirmadas para el partido

Alineación de los Bravos de Juárez: Sebastián Jurado, Jesús Murillo, Moises Castillo, Manuel Mayorga, Denzell García, Guilherme Castilho, Jose Rodriguez, Raymundo Fulgencio, Rodolfo Pizarro, Homer Martinez, Oscar Estupiñan.
Alineación del Cruz Azul: Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Lorenzo Faravelli, Luka Romero, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi, Gabriel Fernández.
Empiezan a llegar los elementos de la Máquina Cementera al estadio Universitario para su encuentro contra Bravos de Juárez.
La Máquina Cementera del Cruz Azul sostendrá un encuentro el día viernes 19 de septiembre en el Estadio Universitario, buscando mantener su invicto en el torneo.