Cruz Azul vs Juárez EN VIVO: Alineaciones confirmadas para el partido

La Máquina Cementera con paso invicto buscará seguir el camino y vencer a los Bravos del estado fronterizo

Por Gerardo Lezama

00:30 hsHoy

Alineación de los Bravos de Juárez: Sebastián Jurado, Jesús Murillo, Moises Castillo, Manuel Mayorga, Denzell García, Guilherme Castilho, Jose Rodriguez, Raymundo Fulgencio, Rodolfo Pizarro, Homer Martinez, Oscar Estupiñan.

00:30 hsHoy
Alineación de la Máquina Cementera
Alineación de la Máquina Cementera para enfrentarse a los Bravos de Juárez.

Alineación del Cruz Azul: Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Erik Lira, Lorenzo Faravelli, Luka Romero, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi, Gabriel Fernández.

00:20 hsHoy
El equipo de Cruz Azul
El equipo de Cruz Azul se prepara para su partido contra Bravos de Juárez en el estadio Universitario.
Los jugadores de la Máquina
Los jugadores de la Máquina Cementera arriban al estadio Universitario para enfrentar a Bravos de Juárez.

Empiezan a llegar los elementos de la Máquina Cementera al estadio Universitario para su encuentro contra Bravos de Juárez.

23:56 hsAyer
El equipo busca mantener su
El equipo busca mantener su invicto en el torneo durante el esperado encuentro.

La Máquina Cementera del Cruz Azul sostendrá un encuentro el día viernes 19 de septiembre en el Estadio Universitario, buscando mantener su invicto en el torneo.

