Worlds Collide Las Vegas 2025 EN VIVO: Los resultados y sorpresas del evento de WWE y AAA

La función estará plagada de estrellas del pancracio tanto de México como de Estados Unidos

Por Gerardo Lezama

02:45 hsHoy
Faby Apache y Natalya disputarán
Faby Apache y Natalya disputarán la oportunidad de ser la próxima contendiente al título Reina de Reinas de AAA. (Captura de pantalla)

La siguiente lucha es para conocer a la siguiente contendiente por el campeonato Reina de Reinas de AAA entre Faby Apache y Natalya.

02:42 hsHoy
Victoria para La Parka, Octagón
Victoria para La Parka, Octagón Jr., Laredo Kid y Mascarita Sagrada. Imagen cuenta de X @WWE

Con una gran exhibición de Mascarita Sagrada y ovacionado por el público, su equipo que completa Laredo Kid, Octagón Jr. y La Parka se llevan la victoria.

02:20 hsHoy
Mascarita Sagrada, La Parka, Octagon
Mascarita Sagrada, La Parka, Octagon Jr. y Laredo Kid se llevan la primera victoria de la noche. (Captura de pantalla)

Arranca la primera lucha, relevos de 4 contra 4, Mascarita Sagrada, La Parka, Octagón Jr. y Laredo Kid se enfrentarán a Mini Abismo Negro, Lince Dorado y la LWO.

02:15 hsHoy
El luchador Penta abre el
El luchador Penta abre el show asegurando que celebrarán la Independencia de México. (Captura de pantalla)

Penta abre el Worlds Collide en Las Vegas, Nevada, saludando a la afición y asegurando que celebrarán la Independencia de México y aseguró que irá por el Megacampeonato AAA.

02:09 hsHoy
La cantante mexicana, Aida Cuevas,
La cantante mexicana, Aida Cuevas, entonó el himno nacional mexicano en Worlds Collide. (Captura de pantalla)

La cantante mexicana y leyenda de la música, Aida Cuevas entonó el himno nacional mexicano en Las Vegas.

02:06 hsHoy
Undertaker, Shawn Micheals y Triple
Undertaker, Shawn Micheals y Triple H juntos para el inicio de World Collide. (captura de pantalla)

Undertaker, Shawn Micheals y Triple H juntos para el inicio de World Collide.

02:01 hsHoy
Las empresas de Lucha Libre WWE y Triple A tendrán su evento Worlds Collide esta noche

Arranca Worlds Collide en Las Vegas, Nevada, el evento que junta a lo mejor de la Triple A y de la WWE.

01:49 hsHoy

Niño Hamburguesa no estará en Worlds Collide, fue remplazado de último momento por Laredo Kid

Pese al cambio del cartel, aficionados tanto de México como de Estados Unidos están a la expectativa del evento

Por Gerardo Lezama

La baja de Niño Hamburguesa
La baja de Niño Hamburguesa por falta de visa sacude la cartelera de Worlds Collide 2025.(Ilustración: Jovaní Pérez)

De última hora previo a que inicie Worlds Collide 2025, se confirmó la baja de Niño Hamburguesa, quien no podrá participar en el evento por una presunta falta de visa.

De último momento se anunció que el luchador, Niño Hamburguesa, por problemas con su visa no podrá estar en el evento.

01:43 hsHoy

Anuncian más combates para Worlds Collide, evento que junta luchadores mexicanos de la AAA y WWE

La función se llevará a cabo el 12 de septiembre en Las Vegas, Nevada

Por Gerardo Lezama

La alianza entre WWE y
La alianza entre WWE y AAA se fortalece con la segunda edición de Worlds Collide, que se celebrará el 12 de septiembre en Las Vegas. (Captura de Pantalla)

La alianza entre WWE y AAA continúa consolidándose con la segunda edición de Worlds Collide, evento que se celebrará el próximo 12 de septiembre en Las Vegas y es que en el Smackdown del 5 de septiembre se agregaron combates al evento.

01:35 hsHoy
La Triple A y la
La Triple A y la WWE presentan el evento Worlds Collide desde Las Vegas, Nevada. Imagen cuenta de X @WWE

La función se llevará a cabo en el Cox Pavilion del Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada, con una enorme cartelera.

