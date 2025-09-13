Worlds Collide Las Vegas 2025 EN VIVO: Los resultados y sorpresas del evento de WWE y AAA

La función se llevará a cabo en el Cox Pavilion del Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada, con una enorme cartelera.

La alianza entre WWE y AAA continúa consolidándose con la segunda edición de Worlds Collide , evento que se celebrará el próximo 12 de septiembre en Las Vegas y es que en el Smackdown del 5 de septiembre se agregaron combates al evento.

De último momento se anunció que el luchador, Niño Hamburguesa , por problemas con su visa no podrá estar en el evento.

De última hora previo a que inicie Worlds Collide 2025 , se confirmó la baja de Niño Hamburguesa , quien no podrá participar en el evento por una presunta falta de visa.

Arranca Worlds Collide en Las Vegas, Nevada, el evento que junta a lo mejor de la Triple A y de la WWE .

La cantante mexicana y leyenda de la música, Aida Cuevas entonó el himno nacional mexicano en Las Vegas.

Penta abre el Worlds Collide en Las Vegas, Nevada, saludando a la afición y asegurando que celebrarán la Independencia de México y aseguró que irá por el Megacampeonato AAA.

Arranca la primera lucha, relevos de 4 contra 4, Mascarita Sagrada, La Parka, Octagón Jr. y Laredo Kid se enfrentarán a Mini Abismo Negro, Lince Dorado y la LWO .

Con una gran exhibición de Mascarita Sagrada y ovacionado por el público, su equipo que completa Laredo Kid, Octagón Jr. y La Parka se llevan la victoria.

La siguiente lucha es para conocer a la siguiente contendiente por el campeonato Reina de Reinas de AAA entre Faby Apache y Natalya.

