Worlds Collide Las Vegas 2025 EN VIVO: Los resultados y sorpresas del evento de WWE y AAA

La siguiente lucha es para conocer a la siguiente contendiente por el campeonato Reina de Reinas de AAA entre Faby Apache y Natalya.
Con una gran exhibición de Mascarita Sagrada y ovacionado por el público, su equipo que completa Laredo Kid, Octagón Jr. y La Parka se llevan la victoria.
Arranca la primera lucha, relevos de 4 contra 4, Mascarita Sagrada, La Parka, Octagón Jr. y Laredo Kid se enfrentarán a Mini Abismo Negro, Lince Dorado y la LWO.
Penta abre el Worlds Collide en Las Vegas, Nevada, saludando a la afición y asegurando que celebrarán la Independencia de México y aseguró que irá por el Megacampeonato AAA.
La cantante mexicana y leyenda de la música, Aida Cuevas entonó el himno nacional mexicano en Las Vegas.
Undertaker, Shawn Micheals y Triple H juntos para el inicio de World Collide.
Arranca Worlds Collide en Las Vegas, Nevada, el evento que junta a lo mejor de la Triple A y de la WWE.
De última hora previo a que inicie Worlds Collide 2025, se confirmó la baja de Niño Hamburguesa, quien no podrá participar en el evento por una presunta falta de visa.
La alianza entre WWE y AAA continúa consolidándose con la segunda edición de Worlds Collide, evento que se celebrará el próximo 12 de septiembre en Las Vegas y es que en el Smackdown del 5 de septiembre se agregaron combates al evento.
La función se llevará a cabo en el Cox Pavilion del Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada, con una enorme cartelera.