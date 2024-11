Raúl Jiménez iguala a Luis Hernández como cuarto máximo goleador de la Selección Mexicana

Raúl Jiménez, delantero del Fulham, ha alcanzado un hito significativo en su carrera al empatar con Luis Hernández en el cuarto lugar de los máximos goleadores de la Selección Mexicana/ (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La Selección Mexicana consiguió su pase a la semifinal de la Liga de Naciones Concacaf después de superar un marcador adverso. Los dirigidos por Javier Aguirre golearon 4-0 a Honduras en el Estadio Nemesio Diez, gracias a las anotaciones de Raúl Jiménez, Jorge Sánchez y un doblete de Henry Martín, con esto dejaron un marcador global de 4-2.

Con esta victoria, México evitó un ridículo más a nivel internacional y avanzó en el torneo de Concacaf. Además, hay que resaltar que El Tricolor nunca ha logrado coronarse en ninguna edición de este torneo. Incluso, en la pasada edición no consiguieron llegar ni a la final. No obstante, esa no fue la única noticia positiva para México, ya que ahora hay un nuevo goleador histórico dentro del país.

Raúl Jiménez, delantero del Fulham, ha alcanzado un hito significativo en su carrera al empatar con Luis Hernández en el cuarto lugar de los máximos goleadores de la Selección Mexicana. Con su más reciente gol contra Honduras en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, Jiménez superó a Carlos Hermosillo y ahora comparte posición con el “Matador” Hernández, ambos con 35 anotaciones.

Jiménez superó a Carlos Hermosillo y ahora comparte posición con el “Matador” Hernández, ambos con 35 anotaciones/ (Mexsport e Imago7)

El camino de Jiménez hacia este logro no ha sido fácil porque a lo largo de su trayectoria, ha enfrentado muchos altibajos. Uno de los momentos más complicados de su carrera fue después de la grave lesión que sufrió tras un choque con David Luiz en el año 2020. Posteriormente atravesó una pubalgia que lo mantuvo mucho tiempo con problemas físicos que le impedían demostrar su mejor nivel.

Pese a esto y después de haber sufrido críticas por parte de la afición y prensa, ha logrado consolidarse como uno de los delanteros más destacados del equipo nacional. Ahora, su objetivo es claro: convertirse en un referente en el ataque bajo la dirección de Javier Aguirre y asegurar su lugar en el equipo de cara a la Copa del Mundo de 2026.

En el ranking de goleadores históricos de la selección, Javier Hernández lidera la lista con 52 goles, seguido por Jared Borgetti con 46, y Cuauhtémoc Blanco con 38. Jiménez, al igual que Hernández, comparten el cuarto lugar con 35 anotaciones.

En el ranking de goleadores históricos de la selección, Javier Hernández lidera la lista con 52 goles/ REUTERS/Jason Cairnduff

Lista de goleadores históricos de la Selección Mexicana

Chicharito: 52 goles.

Jared Borgetti: 46 goles.

Cuauhtémoc Blanco: 38 goles.

Luis Hernández: 35 goles.

Raúl Jiménez: 35 goles.

Carlos Hermosillo: 34 goles.

Enrique Borja: 31 goles.