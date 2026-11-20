Kingo Nonaka, el japonés que peleó en la Revolución mexicana. (captura de pantalla)

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La embajada de Japón en el país se unió a las celebraciones del 20 de noviembre recordando a Kingo Nonaka, un japonés que participó en esta batalla y formó parte de la historia de México.

Como parte del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, la sede diplomática publicó a través de su cuenta oficial de X, un repaso de sobre su vida, destacando su presencia en la lucha que cambio el rumbo de la nación.

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“El 20 de noviembre de 1910 comenzó la Revolución Mexicana, con el objetivo de derrocar una dictadura de larga data y transformar la estructura social. Se trata de una de las revoluciones democráticas más importantes en la historia de América Latina”, escribió en su mensaje.

La historia de Kingo Nonaka en la Revolución Mexicana

A los 16 años, abandonó Japón para comenzar en otro país una etapa que marcaría su vida. Durante 1911, brindó atención médica a Francisco I. Madero, uno de los líderes de la Revolución Mexicana, quien lo invitó a unirse a las fuerzas revolucionarias, tras haberlo ayudado.

A lo largo de la lucha revolucionaria, participó en 14 batalles: dos veces con las fuerzas de Madero y 12 con las de Francisco Villa.

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“Quien en otro tiempo se dedicó a salvar vidas, terminó viviendo en carne propia la historia de la revolución”, expresó la embajada japonesa.

Tras la victoria del movimiento armado con el fin de la dictadura de Porfirio Díaz y la promulgación de la Constitución de México el 5 de febrero de 1917, Nonaka se casó con una mujer mexicana, y posteriormente se trasladó a Tijuana, obteniendo la ciudadanía mexicana en 1924.

Kingo Nonaka. (captura de pantalla)

El japonés que se convirtió en el pionero de la fotografía en Tijuana

En el año 1923 abrió un estudio fotográfico donde albergaba numerosas fotografías de su autoría, las cuales capturaban la vida de los habitantes de Tijuana durante un periodo de diversos cambios, entre las décadas de 1920 y 1940.

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Su trabajo también contribuyó a dar un mejor reconocimiento a la comunidad japonesa en territorio mexicano, un grupo que desempeñó un papel fundamental en la configuración de la región.

Asimismo, el legado que dejó como japonés en la historia de México se ha difundido a través de un libro de fotografía, tesis académicas (para licenciatura y maestría) y con la producción de un documental sobre su vida.

“La historia de la amistad entre Japón y México se ha construido a través de las trayectorias personales de individuos como él”, aseguró la sede diplomática.

Desfile por la conmemoración del 116 aniversario de la Revolución Mexicana

Este 20 de noviembre se conmemoró el 116 aniversario de la Revolución Mexicana con el desfile anual, el cual estuvo encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de la Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

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Durante el evento se presentaron: una bandera monumental, cuatro banderas de guerra, dos mil novecientos sesenta y nueve integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, cien charros, veintitrés niños, quince civiles, sesenta y dos vehículos terrestres, dieciséis vehículos antiguos, seis motocicletas, catorce aeronaves, tres canes, cuatrocientos ochenta y seis caballos y tres águilas.

“Hace ciento dieciséis años, Madero llamó al pueblo de México a levantarse en armas después de un colosal fraude electoral perpetrado por un régimen que había concentrado el poder durante más de tres décadas, sostenido por el terror y el despojo”, declaró la mandataria mexicana en su discurso.

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