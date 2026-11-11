Talleres Gráficos tendrá personal de las secretarías de Hacienda, Gobernación, Buen Gobierno y universidades rumbo a elecciones 2027

Segob realiza un diagnóstico sobre el estado de la maquinaria y la capacidad técnica de la entidad, con miras a modernizar su infraestructura antes del proceso electoral del 2027. Foto: Cuartoscuro (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que el consejo de gobierno de Talleres Gráficos de México será ampliado para incluir a las secretarías de Hacienda, Gobernación y Anticorrupción y Buen Gobierno, así como a instituciones académicas como la UNAM, el IPN y el Tec de Monterrey, de cara a las elecciones de 2027.

La propuesta será presentada en los próximos días por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, según confirmó Sheinbaum en su conferencia matutina. El objetivo es fortalecer la entidad que produce la mayoría de las boletas electorales federales y algunos materiales estatales.

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“Queremos que su consejo de gobierno sea más amplio, porque en este momento solamente está Secretaría de Hacienda y Gobernación”, dijo Sheinbaum durante la conferencia matutina La Mañanera del Pueblo.

Actualmente, el consejo de administración de Talleres Gráficos solo cuenta con representantes de las secretarías de Hacienda y Gobernación. Con la reforma, se sumarían la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Paralelamente, la Secretaría de Gobernación realiza un diagnóstico sobre el estado de la maquinaria y la capacidad técnica de la entidad, con miras a modernizar su infraestructura antes del proceso electoral del 2027.

UNAM, Politécnico y TEC de Monterrey, invitados como observadores

La presidenta señaló que se ha invitado a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional y al Tecnológico de Monterrey a participar en el consejo de gobierno de Talleres Gráficos.

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Sheinbaum precisó que, en algunos casos, las instituciones han manifestado disposición a integrarse como observadores, sin derecho a voto.

“En algunos casos aceptan como observadores, no votando, sino sencillamente como observadores, lo cual está bien y eso nos ayuda a fortalecer talleres gráficos”, afirmó.

La secretaria de Gobernación está en comunicación con las universidades para confirmar su participación formal en el esquema.

Licitarán material electoral tras presuntas irregularidades en el INE

La iniciativa se enmarca en un contexto de señalamientos sobre la concentración de contratos de papelería electoral. A finales de octubre, Sheinbaum había anunciado que se buscaba que Talleres Gráficos asumiera una participación mayor en la producción de materiales electorales, tras la polémica con la entonces presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

El gobierno también contempla revisar las presuntas irregularidades atribuidas a la extitular del INE, así como investigar la asignación de contratos relacionados con la papelería electoral. Para ello, se solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación.

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La mandataria había señalado que algunas empresas llevan más de 20 años concentrando las adjudicaciones de materiales electorales operando como intermediarias. “Hay un problema que es todavía más grave desde mi punto de vista, y es estas empresas que tienen más de veinte años, que son verdaderos coyotes”, dijo Sheinbaum en aquella ocasión.

Talleres Gráficos de México es una entidad descentralizada con patrimonio propio que opera imprentas y produce material electoral, como boletas y otros insumos como chalecos para personal del INE, mamparas y materiales para casillas.