México

Talleres Gráficos tendrá personal de las secretarías de Hacienda, Gobernación, Buen Gobierno y universidades rumbo a elecciones 2027

La mandataria adelantó que la propuesta será presentada en los próximos días por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez

Un hombre sostiene una lámina blanca con impresiones moradas dentro de una fábrica con maquinaria y otros operarios.
Segob realiza un diagnóstico sobre el estado de la maquinaria y la capacidad técnica de la entidad, con miras a modernizar su infraestructura antes del proceso electoral del 2027. Foto: Cuartoscuro (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que el consejo de gobierno de Talleres Gráficos de México será ampliado para incluir a las secretarías de Hacienda, Gobernación y Anticorrupción y Buen Gobierno, así como a instituciones académicas como la UNAM, el IPN y el Tec de Monterrey, de cara a las elecciones de 2027.

La propuesta será presentada en los próximos días por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, según confirmó Sheinbaum en su conferencia matutina. El objetivo es fortalecer la entidad que produce la mayoría de las boletas electorales federales y algunos materiales estatales.

PUBLICIDAD

Icon Block quote
“Queremos que su consejo de gobierno sea más amplio, porque en este momento solamente está Secretaría de Hacienda y Gobernación”, dijo Sheinbaum durante la conferencia matutina La Mañanera del Pueblo.

Actualmente, el consejo de administración de Talleres Gráficos solo cuenta con representantes de las secretarías de Hacienda y Gobernación. Con la reforma, se sumarían la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Paralelamente, la Secretaría de Gobernación realiza un diagnóstico sobre el estado de la maquinaria y la capacidad técnica de la entidad, con miras a modernizar su infraestructura antes del proceso electoral del 2027.

UNAM, Politécnico y TEC de Monterrey, invitados como observadores

La presidenta señaló que se ha invitado a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico Nacional y al Tecnológico de Monterrey a participar en el consejo de gobierno de Talleres Gráficos.

PUBLICIDAD

Sheinbaum precisó que, en algunos casos, las instituciones han manifestado disposición a integrarse como observadores, sin derecho a voto.

Icon Block quote
“En algunos casos aceptan como observadores, no votando, sino sencillamente como observadores, lo cual está bien y eso nos ayuda a fortalecer talleres gráficos”, afirmó.

La secretaria de Gobernación está en comunicación con las universidades para confirmar su participación formal en el esquema.

Licitarán material electoral tras presuntas irregularidades en el INE

La iniciativa se enmarca en un contexto de señalamientos sobre la concentración de contratos de papelería electoral. A finales de octubre, Sheinbaum había anunciado que se buscaba que Talleres Gráficos asumiera una participación mayor en la producción de materiales electorales, tras la polémica con la entonces presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

El gobierno también contempla revisar las presuntas irregularidades atribuidas a la extitular del INE, así como investigar la asignación de contratos relacionados con la papelería electoral. Para ello, se solicitó la intervención de la Auditoría Superior de la Federación.

La mandataria había señalado que algunas empresas llevan más de 20 años concentrando las adjudicaciones de materiales electorales operando como intermediarias. “Hay un problema que es todavía más grave desde mi punto de vista, y es estas empresas que tienen más de veinte años, que son verdaderos coyotes”, dijo Sheinbaum en aquella ocasión.

Talleres Gráficos de México es una entidad descentralizada con patrimonio propio que opera imprentas y produce material electoral, como boletas y otros insumos como chalecos para personal del INE, mamparas y materiales para casillas.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumElecciones 2027Proceso electoralúltima horamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Del dolor de 2013 al retiro: exjugador de Cruz Azul termina su carrera profesional

El atacante colombiano dejó Cruz Azul con nueve goles y dos asistencias en 28 partidos

Del dolor de 2013 al retiro: exjugador de Cruz Azul termina su carrera profesional

El Escorpión Dorado defiende doblaje de Wildwood y lo tunden en redes sociales

La distribuidora de Wildwood reemplazará este fin de semana las voces de tres personajes principales, tras dos semanas de críticas al doblaje y una débil taquilla

El Escorpión Dorado defiende doblaje de Wildwood y lo tunden en redes sociales

Saskia Niño de Rivera presenta a YosStop como “sobreviviente”: redes advierten revictimización de Ainara

El capítulo coincide con la gira promocional de Cancelada, encarcelada: de los likes a las rejas, obra en la que la youtuber reconstruye su versión

Saskia Niño de Rivera presenta a YosStop como “sobreviviente”: redes advierten revictimización de Ainara

INE se queda con presupuesto de 36 mil mdp en presupuesto para 2027: Sheinbaum asegura que elecciones “están garantizadas”

La mandataria destacó que este año se le destinó un mayor presupuesto a salud, educación y a medio ambiente

INE se queda con presupuesto de 36 mil mdp en presupuesto para 2027: Sheinbaum asegura que elecciones “están garantizadas”

República Checa vs España, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de la UEFA Nations League 2026-27

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente buscará prolongar su paso perfecto en el torneo

República Checa vs España, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de la UEFA Nations League 2026-27
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: el “R2″ continuará hospitalizado

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de noviembre: el “R2″ continuará hospitalizado

Capturan en Tijuana a “Beto Leyva”, coordinador del tráfico de personas hacia EEUU para el Cártel de Sinaloa

De operadores a mandos regionales: así se posicionaron Los Rs dentro del CJNG

Fuerzas federales detienen a dos líderes del Cártel de Sinaloa en Chiapas: hay catorce arrestados

Mandos regionales del CJNG, meseros y músicos: quiénes son todos los detenidos junto al “R2”

ENTRETENIMIENTO

JNS deja Bobo Producciones tras 25 años y Ari Borovoy les responde

JNS deja Bobo Producciones tras 25 años y Ari Borovoy les responde

¿Cuánto ganó Anahí por los más de 15 millones de discos que vendió con RBD? Su respuesta dejó sorprendidos a todos

El Escorpión Dorado defiende doblaje de Wildwood y lo tunden en redes sociales

Saskia Niño de Rivera presenta a YosStop como “sobreviviente”: redes advierten revictimización de Ainara

The Warning aclara su participación en el concierto de Garbage en el Zócalo: solo una de las hermanas Villarreal subirá al escenario

DEPORTES

Precios del GP de México 2027 reportan un incremento significativo respecto a la edición de este año

Precios del GP de México 2027 reportan un incremento significativo respecto a la edición de este año

Del dolor de 2013 al retiro: exjugador de Cruz Azul termina su carrera profesional

Barrio NFL en CDMX: fechas, actividades y dónde comprar tus boletos para disfrutar de la experiencia previo al Mexico City Game

República Checa vs España, EN VIVO: cuándo y dónde ver en México el partido de la UEFA Nations League 2026-27

Javier Aguirre iguala récord con Valencia en triunfo ante Tavernes