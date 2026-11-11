Karol G en el Estadio GNP Seguros de la CDMX: el setlist que prepara la colombiana

Karol G llega al Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2026 con su gira Viajando por el Mundo Tropitour, y el setlist que rodó en el Estadio BBVA de Monterrey anticipa lo que vivirán los capitalinos: un espectáculo de 35 canciones dividido en seis bloques temáticos y un encore final.
La gira que agotó boletos en tres ciudades mexicanas
La colombiana completó seis fechas en México durante noviembre de 2026, con tres presentaciones en Monterrey —6, 7 y 8 de noviembre— y tres más en la capital. Los boletos para las funciones del viernes y el sábado en el GNP Seguros reportan disponibilidad limitada, mientras que la del domingo ya está agotada en Ticketmaster.
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El tour arrancó en Estados Unidos y aterrizó en el continente latinoamericano con Becky G como invitada especial, quien acompañó a la artista en el Estadio BBVA y repetirá presencia en las fechas capitalinas. Las puertas del Estadio GNP Seguros abrirán a las 17:00 horas y el espectáculo comenzará a las 21:00 horas en cada una de las tres noches.
Un show de seis actos y un encore
El espectáculo que Karol G desplegó en Monterrey estuvo estructurado en segmentos conceptuales que combinaron reggaetón, ritmos brasileños, sonidos tropicales, mariachi y un tramo acústico. La producción incluyó a Chelita, la guacamaya gigante que se convirtió en uno de los símbolos visuales de esta era de la artista sobre el escenario.
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Cada bloque tiene nombre propio y una identidad sonora diferenciada, lo que convierte el recital en un recorrido por las distintas etapas de su discografía: desde los temas que la lanzaron al estrellato internacional hasta el material más reciente de Tropicoqueta y No me arrepiento de nada.
El setlist completo
Segmento 1 – Latina Foreva
- Latina Foreva
- Un Gatito Me Llamó
- Oki Doki
- Ta OK!
- Qlona
- S91
Segmento 2 – La Tropicoqueta
- Tropicoqueta
- Papasito
- Negrita de Mis Pesares
- Ese Hombre Es Malo
- 200 Copas
- MAMIII
Segmento 3 – No Me Arrepiento de Sentir Tanto
- Te Llevas To
- Ahí
- Alguien Que Te Amaba
- Si Lo Ven
- Después de Ti
- Bby Wow
Segmento 4 – Ella Es Ivonny
- Ivonny Bonita
- Pineapple
Segmento 5 – Stage B
- Gatúbela
- Mix Dance Rompe
- Amargura
- Tu Perfume
- Dile Luna
- Bandida Entrenada
- Ojos Ferrari
Segmento 6 – Una Noche en Medellín
- Mix Sonidos y Cultura Latina
- Bichota
- Tusa
- Coleccionando Heridas
- Gucci Los Paños
- Si Antes Te Hubiera Conocido
- Provenza Remix
Encore
- Viajando por el Mundo
Lo que podría cambiar en la CDMX
Según trascendió durante los ensayos en el Estadio BBVA, Karol G realizó ajustes en el repertorio para incorporar temas que no había interpretado en su paso por Estados Unidos. Eso abre la posibilidad de que en las fechas del Estadio GNP Seguros aparezcan variaciones respecto al setlist de Monterrey, aunque la estructura de seis segmentos se mantendría intacta.
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Los fanáticos que asistan al recinto capitalino deberán estar atentos a posibles sorpresas, tanto en el orden de las canciones como en la aparición de temas que quedaron fuera del repertorio de Nuevo León. La dinámica del tour indica que cada plaza recibe un espectáculo que, si bien sigue un esquema base, puede incluir momentos no anunciados.
Becky G vuelve a subirse al escenario con la Bichota
La participación de Becky G como invitada especial fue confirmada por la propia artista a través de sus historias de Instagram días antes de las presentaciones en la capital. La cantante ya había compartido escenario con Karol G en las tres fechas de Monterrey, donde el público recibió su aparición con una respuesta que superó las expectativas del equipo de producción.
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Para las fechas de la CDMX, se espera que ambas interpreten MAMIII, colaboración que forma parte del segmento central del show y que figura entre los temas con mayor respuesta del público a lo largo de toda la gira. La confirmación de Becky G añade un aliciente extra para quienes aún buscan entradas de última hora en el mercado secundario.
Tres noches en uno de los estadios más grandes de México
El Estadio GNP Seguros tiene capacidad para más de 65,000 personas, lo que convierte cada función en uno de los eventos de mayor aforo del año en la Ciudad de México. Karol G ya había llenado el recinto en ediciones anteriores de su carrera, pero la escala de producción de Viajando por el Mundo Tropitour supera cualquier montaje previo de la colombiana en el país.
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El espectáculo de aproximadamente dos horas y media incluye cambios de escenario, pantallas de gran formato y una puesta en escena que el equipo técnico tardó varios días en instalar dentro del estadio capitalino. Los asistentes podrán ingresar a partir de las 17:00 horas para ubicarse antes del inicio puntual a las 21:00 horas en cada una de las tres noches.
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