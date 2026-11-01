México

EN FOTOS | El Gran Desfile de Día de Muertos 2026 llenó de color, tradición y homenajes las calles de la CDMX este 31 de octubre

La décima edición reunió a 1.6 millones de asistentes en la capital mexicana, con Juan Gabriel, catrinas, danzantes y carros alegóricos de la cultura nacional

REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
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Participantes caracterizados como catrinas avanzan por Paseo de la Reforma durante la décima edición del Gran Desfile de Día de Muertos 2026, este 31 de octubre en la Ciudad de México.

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Una persona con un disfraz participa en el Gran Desfile de Día de Muertos, que reúne comparsas, música y carros alegóricos rumbo al Zócalo capitalino.

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Una asistente con un sombrero decorado con la imagen de la Virgen de Guadalupe observa el paso del Gran Desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México.

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Integrantes de uno de los 47 contingentes participan en el Gran Desfile de Día de Muertos 2026, realizado entre la Glorieta de la Diana Cazadora y el Zócalo.

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Familias y visitantes siguen el recorrido del Gran Desfile de Día de Muertos desde las calles de la Ciudad de México, este 31 de octubre de 2026.

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Una persona caracterizada como ajolote participa en el desfile, que incluye representaciones inspiradas en las raíces prehispánicas y las tradiciones de distintas regiones del país.

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Catrinas de cartonería y participantes caracterizados recorren Paseo de la Reforma durante el Gran Desfile de Día de Muertos 2026.

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Una participante caracterizada como catrina forma parte de las comparsas que llenan de música y baile las calles de la Ciudad de México durante el desfile.

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Figuras de esqueletos integran una instalación artística en el Zócalo capitalino, destino final del Gran Desfile de Día de Muertos 2026.

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Personas con diversos disfraces participan en la décima edición del Gran Desfile de Día de Muertos, que rinde homenaje a figuras de la cultura mexicana y a los pueblos originarios.

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Una persona participa en el Desfile de Día de Muertos en calles de la Ciudad de México, como parte de las actividades previas a esta celebración tradicional.

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Participantes caracterizados como catrinas recorren las calles de la Ciudad de México durante el Desfile de Día de Muertos, como parte de las actividades previas a esta tradición.

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Catrinas participan en el Desfile de Día de Muertos en calles de la Ciudad de México, como parte de las actividades previas a esta celebración tradicional.

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