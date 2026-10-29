México

La unidad petrolera también se juega en la cancha

Con las Jornadas Deportivas 2026, el STPRM y Pemex impulsan espacios de convivencia entre trabajadores de distintas regiones

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La vida sindical no termina al salir de la instalación. En las canchas, las y los trabajadores petroleros encuentran otra forma de representar a sus secciones: compitiendo y fortaleciendo los vínculos con compañeros de distintas regiones del país.

Esa es la dimensión comunitaria de las Jornadas Deportivas Petroleras “Estrechando la Unidad STPRM–Pemex 2026” del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), una iniciativa impulsada por la dirigencia de Ricardo Aldana Prieto, en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex).

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El programa, que forma parte de la agenda de bienestar que también involucra a las familias, da continuidad a las jornadas iniciadas en 2024, que reunieron a 3,456 deportistas. Beisbol, softbol, futbol, basquetbol y voleibol formaron parte de aquella edición. Posteriormente, la colaboración entre sindicato y empresa amplió la oferta con disciplinas como atletismo y ajedrez.

La edición 2026 reúne a 36 secciones sindicales organizadas en cinco zonas, cuyas actividades arrancaron el 6 y 7 de marzo en Ciudad Madero, Poza Rica, Tula, Minatitlán y Villahermosa. A lo largo del año, las competencias han avanzado hacia finales nacionales con distintas sedes y fechas según la disciplina: atletismo y ajedrez en Tampico, en abril; futbol, beisbol y softbol en Tula, en agosto; y basquetbol y voleibol, cuya fase nacional está prevista en Poza Rica en noviembre.

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Como señala Aldana, secretario general del STPRM, la convivencia es uno de los propósitos centrales de estas competencias: “Cada encuentro es una oportunidad para fortalecer nuestra unidad. Queremos que las y los trabajadores encuentren en el deporte un espacio para convivir, representar con orgullo a su sección y reconocer el esfuerzo de sus compañeros”.

La variedad de disciplinas abre posibilidades de participación para diferentes habilidades e intereses. Las jornadas también permiten que las familias acompañen a los equipos y compartan una parte de la vida de la comunidad petrolera.

Para el STPRM, la continuidad de estas actividades sitúa al deporte dentro de una agenda sindical que contempla el desarrollo personal y la convivencia. La preparación de los equipos, la coordinación entre secciones y el contacto con otras delegaciones dan contenido a esa participación.

“La fortaleza de nuestra organización también se construye fuera de los centros de trabajo; impulsar el deporte es abrir espacios de participación y mantener viva la colaboración que distingue a la comunidad petrolera”, destaca el dirigente nacional del sindicato petrolero.

En las jornadas, cada sección conserva su identidad y comparte un espacio con el resto del gremio. Así, el resultado deportivo convive con otro propósito: estrechar relaciones entre quienes sostienen, desde distintas tareas y regiones, el trabajo de la industria petrolera.

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