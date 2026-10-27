Suprema Corte promete estabilidad regulatoria y certeza jurídica a empresarios

Suprema Corte sesiona sobre la posibilidad de que obras de Frida Kahlo estén en el extranjero. Crédito: X/@SCJN

Guardar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso en marcha un programa de diálogo y formación especializada con el sector empresarial para fortalecer la certeza jurídica en México. Entre los temas que abordará se encuentran la estabilidad regulatoria, la inteligencia artificial y el sistema financiero.

La iniciativa, presentada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, busca mantener una interlocución permanente con representantes de los sectores económicos, identificar desafíos jurídicos e intercambiar conocimientos sobre asuntos relacionados con la impartición de justicia.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado difundido por la Corte el 26 de octubre, el programa surgió después de meses de diálogo con representantes empresariales. El máximo tribunal señaló que las actividades respetarán la independencia judicial y no abordarán controversias particulares ni comprometerán decisiones de jueces o ministros.

¿Qué busca el programa de la Suprema Corte con empresarios?

El proyecto lleva por nombre Programa de Vinculación, Diálogo y Formación Especializada con el Sector Empresarial “Por la Certeza Jurídica” y fue impulsado por el ministro presidente de la Suprema Corte.

Durante su presentación, Hugo Aguilar Ortiz afirmó que el tribunal trabaja para garantizar la certeza en México y llamó al sector empresarial a confiar en la nueva integración del Pleno y en el Poder Judicial de la Federación.

PUBLICIDAD

Según explicó, el diálogo institucional permitirá conocer directamente las perspectivas de los sectores productivos sobre los retos de la impartición de justicia, así como identificar áreas de oportunidad y entender sus necesidades jurídicas.

El comunicado menciona la estabilidad regulatoria entre los temas prioritarios del programa, aunque no detalla medidas concretas para garantizarla ni cambios normativos derivados de la iniciativa.

La Corte señaló que el objetivo es contribuir a un entorno de certeza jurídica y fortalecer la confianza en las instituciones de justicia mediante una colaboración permanente con los sectores económicos del país.

¿Cómo funcionará el programa “Por la Certeza Jurídica”?

La iniciativa contempla tres mecanismos de colaboración entre las autoridades judiciales y el sector empresarial:

Mesas de Alto Nivel .

Mesas Técnicas de Trabajo .

Seminarios de Capacitación Específica.

De acuerdo con la SCJN, estos espacios servirán para identificar desafíos jurídicos, intercambiar conocimientos y fortalecer la especialización jurisdiccional. El comunicado no precisa las fechas de las primeras sesiones ni la periodicidad con la que se celebrarán.

PUBLICIDAD

Además de la estabilidad regulatoria, las partes prevén abordar la transformación digital, la inteligencia artificial, la integridad corporativa, el sistema financiero y la propiedad industrial.

La selección de estos temas comprende tanto cuestiones relacionadas con la actividad de las empresas como asuntos vinculados con el uso de nuevas tecnologías. El documento, sin embargo, no especifica una agenda de trabajo ni resultados previstos para cada uno.

La Suprema Corte sostuvo que todas las actividades se desarrollarán con respeto a la independencia judicial. También precisó que en esos encuentros no se tratarán controversias particulares y que el diálogo no comprometerá criterios o decisiones jurisdiccionales.

PUBLICIDAD

¿Qué dijeron los representantes empresariales?

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, celebró la iniciativa y consideró que la certeza jurídica es indispensable para impulsar la inversión y el crecimiento económico.

Durante la presentación, el dirigente empresarial también destacó la importancia de contar con condiciones de seguridad jurídica para las empresas nacionales e internacionales que participan en la economía mexicana.

Por su parte, Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), reconoció la propuesta de Aguilar Ortiz y señaló que la certeza jurídica se construye mediante el trabajo conjunto de las autoridades y los sectores productivos.

PUBLICIDAD

El representante de la banca expresó la disposición de las instituciones financieras para contribuir al éxito de la reforma judicial, de acuerdo con la información difundida por el máximo tribunal.

¿Quiénes participaron en la presentación?

A la reunión de puesta en marcha asistieron representantes de la Suprema Corte y de otros órganos del Poder Judicial, así como integrantes del sector empresarial.

Entre las autoridades judiciales participaron Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial; Celia Maya García, magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial; las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Sara Irene Herrerías Guerra, y los ministros Arístides Rodrigo Guerrero García e Irving Espinosa Betanzo.

PUBLICIDAD

Por parte del sector empresarial también estuvieron presentes Sandra Hágsater, presidenta del Consejo Farmacéutico Mexicano, y Sofía Pérez Gasque Muslera, directora general del Consejo de Empresas Globales.

Con la puesta en marcha del programa, la Suprema Corte planteó una nueva etapa de diálogo permanente con las empresas. En su comunicado, el tribunal sostuvo que la certeza jurídica se fortalece con instituciones independientes, diálogo abierto y decisiones jurisdiccionales sólidas.