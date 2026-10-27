Qué significan los colores del papel picado en las ofrendas de Día de Muertos

Más que un elemento decorativo, el papel picado multicolor permite que cada ofrenda exprese respeto, duelo y memoria según la historia de quienes ya no están. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El papel picado forma parte de la identidad visual de México, aunque su función decorativa se ha extendido a diversas festividades, su origen guarda una estrecha relación con la tradición del Día de Muertos.

Su presencia en los altares tiene un significado especial que habla sobre la memoria, el vínculo espiritual con quienes ya partieron y la continuidad de uno de oficios artesanales más antiguos del país.

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El origen de esta artesanía reúne dos herencias: la primera, se remonta a la época prehispánica con los distintos pueblos de Mesoamérica que utilizaban el papel amate en ceremonias, rituales y representaciones vinculadas con sus creencias sobre el regreso de las ánimas; la segunda ocurre durante el periodo colonial con la llegada del papel de china, una materia prima más liviana que el papel amate que permitió desarrollar nuevas técnicas de corte y ornamentación.

Los artesanos mexicanos adoptaron ese material y lo transformaron con cinceles, martillos y moldes metálicos para crear una expresión de sus propias tradiciones.

Hoy por hoy, cada pieza de papel picado representa la fusión de una tradición ancestral con la creatividad de los artesanos.

El significado detrás de cada cincelada

Un altar tradicional de Día de Muertos reúne papel picado calado, flores de cempasúchil, velas encendidas y el humo de copal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la ofrenda, el papel picado simboliza el aire, uno de los cuatro elementos naturales que integran el altar junto con el agua, la tierra y el fuego. El movimiento y el sonido leve que el viento produce al pasar se asocian con la presencia de las almas que regresan a visitar a sus familias.

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Las figuras caladas no son producto de la casualidad, cada una de elles juega un papel importante dentro dentro de las ofrendas. Este es su significado:

Las catrinas , las calaveras y los esqueletos recuerdan el ciclo entre la vida y la muerte.

Las flores de cempasúchil aluden a Tonatiuh. el dios del sol, y simbolizan el renacimiento.

Las cruces , los ángeles , las tumbas y otras figuras religiosas reflejan el encuentro entre las cosmovisiones indígenas y la tradición católica.

Los animales y estrellas remiten al afecto por la naturaleza y la relación con el universo.

Los corazones recuerdan el amor como vínculo espiritual más allá de la muerte.

El papel picado no es sólo un accesorio decorativo en el altar, representa el regreso y la presencia de los difuntos.

Los colores e historias en papel

Conocer el significado de los colores permite entender la importancia del papel picado dentro de los altares, pues cada tono expresa de manera distinta la memoria de quienes ya no están, cuenta historias sobre sus partidas y muestra respeto por los distintos tipos de duelo.

Ofrenda monumental típica del día de muertos en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este es el significado de cada uno de los colores en la ofrenda:

El rojo simboliza la sangre de las madres que perdían la vida durante el parto, así como la de los guerreros caídos en batalla.

El naranja se asocia a la flor de cempasúchil, simboliza el amor más allá del mundo terrenal y es la guía de las almas de regreso a sus hogares.

El azul se dedica a las personas que fallecieron en circunstancias relacionadas con el agua.

El verde recuerda a quienes no llegaron a la vejez y murieron a temprana edad.

El blanco representa la pureza y la inocencia de las infancias fallecidas.

El amarillo , asociado a la sabiduría, honra a las y los ancestros fallecidos en la vejez.

El negro remite al inframundo y al vínculo directo con el mundo de los muertos.

El morado representa la espiritualidad, además de ser el color que expresa el luto en la tradición católica.

El café representa a los animales domésticos que acompañan y sirven al humano durante la vida.

Aunque en la actualidad se comercializan tiras de papel de un sólo color o de tonos alusivos a festividades patrias, eventos culturales o fiestas patronales, el carácter multicolor del papel picado en el Día de Muertos en un gesto de memoria para honrar los distintos tipos de luto.

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El trabajo artesanal detrás de cada corte

Según información del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), el estado de Puebla es reconocido como el principal productor de papel picado y también el más antiguo, sin embargo, existen talleres en Ciudad de México y Tlaxcala dónde también se practica este oficio.

El papel picado artesanal conserva técnicas que conectan el presente con las ofrendas mesoamericanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elaboración artesanal requiere tiempo, conocimiento de los materiales y dominio de herramientas tradicionales. El proceso puede comenzar con la elección del diseño y el apilado de varias hojas de papel de china. Luego, el artesano realiza los cortes con cinceles y moldes, hasta formar imágenes que pueden incluir personajes, flores, frases, escenas cotidianas y símbolos de la festividad.

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Esta técnica exige control sobre el papel, ya que una presión excesiva puede romperlo y una fuerza insuficiente puede impedir que el diseño quede definido. La repetición de las figuras, la simetría y la combinación de colores responden a decisiones que distinguen a cada taller y a cada comunidad.

Aunque existen fábricas que lo producen de manera mecánica y en masa, la labor de quienes preservan esta práctica sostiene un patrimonio cultural vivo. Las piezas elaboradas a mano mantienen técnicas, saberes y relatos que no se reproducen del mismo modo en los productos industriales.

El papel picado reúne historia, simbolismo y trabajo manual en una expresión que inició con los pueblos mesoamericanos y que sigue presente en los altares, las celebraciones comunitarias y los hogares mexicanos.

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