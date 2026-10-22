Lujo ruidoso contra lujo silencioso: ¿dónde viven los millonarios de verdad en CDMX?

Las colonias más caras de la Ciudad de México no responden a un único modelo de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los millonarios de verdad en Ciudad de México se concentran en colonias donde coinciden ingresos altos, viviendas de valor elevado y disponibilidad de grandes terrenos.

La diferencia entre el lujo ruidoso y el silencioso depende de cómo se expresa ese patrimonio: Polanco y Santa Fe lo proyectan hacia el espacio público; Lomas de Chapultepec, Jardines del Pedregal y San Ángel lo resguardan tras casas, jardines y calles de baja densidad.

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Los datos disponibles para 2026 muestran que la riqueza no está contenida en un solo código postal.

Las alcaldías de mayores ingresos reúnen a profesionales y empresarios con amplia capacidad de compra, mientras los enclaves residenciales más exclusivos preservan fortunas inmobiliarias construidas durante décadas.

Benito Juárez y Miguel Hidalgo encabezan el mapa de los hogares con mayores ingresos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ubicó a Benito Juárez como el municipio con mayor ingreso corriente promedio trimestral por hogar de México, con 176,661 pesos.

La alcaldía Miguel Hidalgo ocupó el segundo lugar nacional, con 155,273 pesos trimestrales por hogar. En ese territorio se localizan Polanco, Lomas de Chapultepec y Bosques de las Lomas, aunque también conviven zonas de perfiles socioeconómicos distintos.

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El informe Ingreso Corriente para los Municipios de México 2024 también situó a Cuauhtémoc y Azcapotzalco entre los municipios de mayor ingreso promedio. La distribución confirma que la capacidad económica alta se extiende por distintos sectores de la capital.

La estadística, de todos modos, no equivale automáticamente a patrimonio. Un hogar puede mantener ingresos elevados y vivir en un departamento de buena calidad, sin poseer una casa o un terreno cuyo valor se ubique en la parte más alta del mercado residencial.

La diferencia se vuelve central al responder dónde viven los millonarios de verdad. Los ingresos corrientes ayudan a detectar alcaldías con alta capacidad de consumo, pero las fortunas patrimoniales se observan con mayor precisión en las colonias donde los lotes, las residencias y la privacidad exigen inversiones fuera del alcance de la mayoría.

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Benito Juárez y Miguel Hidalgo encabezan los ingresos por hogar en México según el INEGI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Polanco y Santa Fe convierten el consumo de lujo en parte del paisaje

Polanco representa el modelo más visible de riqueza en la Ciudad de México. La convivencia de edificios residenciales, hoteles, restaurantes, boutiques y oficinas produce una escena urbana donde el consumo de alto nivel está expuesto de forma permanente.

Las torres de departamentos, los desarrollos contemporáneos y la cercanía con el Bosque de Chapultepec refuerzan la posición de la colonia como un destino para compradores que buscan vivienda y una señal pública de estatus.

GreatHomes estimó que los departamentos nuevos o remodelados en Polanco pueden cotizarse entre 90,000 y 140,000 pesos por metro cuadrado. Las casas situadas en sectores privilegiados también alcanzan precios desde 100,000 pesos por metro cuadrado.

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Esas cifras no describen un mercado uniforme. El valor varía según la calle, el tamaño del inmueble, la antigüedad del edificio y el nivel de acabados. Aun así, Polanco conserva una de las barreras de entrada más altas de la ciudad.

El lujo ruidoso se expresa allí en la verticalidad, la presencia comercial y el tránsito constante de residentes, turistas y consumidores aspiracionales. El patrimonio no permanece oculto: se vuelve parte de la imagen pública del barrio.

Santa Fe comparte esa condición de escaparate, aunque con una identidad corporativa. Su desarrollo residencial se vinculó con la expansión de oficinas, centros comerciales, universidades privadas y edificios de gran escala en el poniente capitalino.

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GreatHomes ubicó el segmento de departamentos de lujo en Santa Fe entre 55,000 y 85,000 pesos por metro cuadrado durante 2025 y 2026. La zona atrae a ejecutivos y empresarios que privilegian la cercanía a sus centros de trabajo y las amenidades de los complejos habitacionales.

Los edificios con gimnasios, áreas sociales, seguridad privada y vistas panorámicas responden a una lógica distinta de la casa patrimonial. En Santa Fe, la vivienda se integra con una vida urbana marcada por el automóvil, el corporativo y el centro comercial.

Santa Fe comparte esa condición de escaparate, aunque con una identidad corporativa. Foto: CUARTOSCURO

Lomas de Chapultepec concentra una riqueza menos expuesta

Lomas de Chapultepec representa una forma de lujo más discreta. Sus calles arboladas, lotes amplios y casas de baja densidad contrastan con la intensidad comercial y residencial de Polanco.

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La riqueza de la colonia no depende de que sus residentes sean vistos en una avenida de boutiques. El valor se encuentra en el tamaño de los terrenos, la ubicación, la arquitectura y la escasez de propiedades comparables.

GreatHomes indicó que las casas en Lomas de Chapultepec pueden ubicarse entre 70,000 y 120,000 pesos por metro cuadrado. La cifra depende de la privada, de la dimensión del predio y de la calidad de la construcción.

El lujo silencioso se manifiesta allí a través de residencias que pueden mostrar fachadas sobrias, aunque detrás de los muros existan jardines, obras arquitectónicas, interiores de alto costo y superficies difíciles de replicar en otras zonas de la capital.

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La lógica de compra también suele ser distinta. Una propiedad de este tipo funciona como resguardo de capital y como activo familiar de largo plazo, más que como una vivienda adquirida únicamente por cercanía con oficinas, restaurantes o comercios.

GreatHomes indicó que las casas en Lomas de Chapultepec pueden ubicarse entre 70,000 y 120,000 pesos por metro cuadrado. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Jardines del Pedregal privilegia espacio, privacidad y arquitectura

Jardines del Pedregal comparte con Lomas de Chapultepec la preferencia por los grandes terrenos y la vida residencial separada de los corredores comerciales masivos. Su identidad urbana está ligada a la piedra volcánica, los jardines y las casas con superficies amplias.

LuxuryHabitatMX señaló que muchas viviendas antiguas de la colonia atraviesan procesos de demolición o remodelación. Los nuevos proyectos incorporan grandes ventanales, techos altos, tecnología doméstica y áreas privadas para trabajar o recibir visitas.

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El atractivo del Pedregal reside en la posibilidad de tener jardín, alberca, espacios interiores extensos y una relación más directa con el terreno. Esa oferta contrasta con los departamentos de lujo donde las amenidades se comparten con otros residentes.

La riqueza se hace visible en la dimensión de las casas, aunque el entorno no funciona como una vitrina comercial. No hay una avenida equivalente a Masaryk donde las marcas globales definan el paisaje cotidiano.

El perfil de comprador busca espacio y control sobre su vida doméstica. La vivienda se convierte en el centro de la experiencia de lujo, con menos interés en exhibir el patrimonio ante peatones, visitantes o clientes de restaurantes.

Jardines del Pedregal comparte con Lomas de Chapultepec la preferencia por los grandes terrenos y la vida residencial separada de los corredores comerciales masivos.(WikiCommons/Keizers)

San Ángel y Chimalistac preservan el valor de la baja densidad

San Ángel y Chimalistac ofrecen otra variante del lujo silencioso. Las calles empedradas, los árboles, las bardas y las casonas reducen la visibilidad del patrimonio, aun cuando varias propiedades alcancen valores elevados.

LuxuryHabitatMX destacó que las reglas de construcción limitan el desarrollo de torres de gran altura en estas zonas. Esa condición protege la privacidad de los residentes y conserva un paisaje urbano poco frecuente en una ciudad marcada por la densificación.

GreatHomes situó las casas y townhouses de San Ángel y San Ángel Inn entre 65,000 y 110,000 pesos por metro cuadrado. El estado de conservación, el terreno y la calidad de una remodelación determinan gran parte del valor final.

Quien compra en estos barrios no busca necesariamente una dirección asociada con la exhibición inmediata. La decisión puede estar relacionada con el carácter histórico, la tranquilidad y la posibilidad de vivir en una casa con jardín en un entorno protegido de la verticalización.

La discreción no reduce el valor económico. Por el contrario, la escasez de suelo, las restricciones urbanas y la continuidad del paisaje pueden elevar el atractivo de una propiedad ante familias que buscan preservar su patrimonio.

Quien compra en estos barrios no busca necesariamente una dirección asociada con la exhibición inmediata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lujo ruidoso y el silencioso responden a patrimonios distintos

La oposición entre ambos modelos no implica que Polanco o Santa Fe carezcan de riqueza consolidada, ni que Lomas, Pedregal o San Ángel estén libres de ostentación. Las formas de consumo pueden mezclarse dentro de una misma colonia y hasta dentro de una misma familia.

La diferencia está en el papel que desempeña el espacio público. En Polanco y Santa Fe, el entorno ayuda a comunicar poder adquisitivo mediante torres, comercios, restaurantes y servicios de alto nivel.

En Lomas de Chapultepec, Jardines del Pedregal, San Ángel y Chimalistac, el valor se concentra en elementos menos accesibles para el observador casual: ubicación, terreno, privacidad, arquitectura y continuidad patrimonial.

La información del INEGI permite ubicar a Benito Juárez y Miguel Hidalgo como polos de ingreso elevado. Los análisis de GreatHomes y LuxuryHabitatMX ayudan a entender por qué algunas colonias representan una concentración más marcada de riqueza inmobiliaria.

Los millonarios de verdad no viven únicamente donde el lujo se deja ver. También habitan zonas donde el patrimonio se resguarda detrás de un muro, una arboleda o una casa que vale más por lo que protege que por lo que exhibe.