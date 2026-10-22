Joven pide al chofer de aplicación bajar la ventana por el calor y le roban el celular: sospechan que todo fue un plan para quitarle el coche

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Un viaje que parecía transcurrir con normalidad terminó en una discusión luego de que una pasajera denunciara que un sujeto le había arrebatado su teléfono celular cuando estaba por iniciar el trayecto. El incidente quedó registrado en un video difundido en TikTok por Armando Viajes, un conductor que trabaja mediante una plataforma de transporte y cuya reacción provocó opiniones encontradas.

En la grabación, la mujer solicita que bajen las ventanas del automóvil porque hacía mucho calor. El conductor accede a su petición y, después de intercambiar unas palabras, le pide el PIN necesario para comenzar el servicio.

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Sin embargo, justo cuando estaban por iniciar el recorrido, la situación cambió abruptamente. La usuaria se percató de que un hombre que se encontraba en la calle le había quitado el celular y pidió al taxista que la ayudara a alcanzarlo.

La pasajera le pidió que fuera tras el presunto ladrón

(Captura de pantalla)

El video muestra cómo la mujer, visiblemente preocupada por recuperar su dispositivo, insiste en que el conductor la auxilie.

“No. No, no, no, no. Oye, ayúdame, por favor, alcánzalo”, expresa la pasajera al darse cuenta de lo sucedido.

Ante la urgencia, el hombre intenta explicarle que no podía salir tras el presunto responsable. De acuerdo con su versión, la zona presentaba condiciones que podían ponerlos en peligro, por lo que consideraba arriesgado iniciar una persecución.

“Sí, discúlpame. Lo que pasa es que no puedo, esteee, pues corretearlo, ¿sabes? Es que allá está la barranca y me puedo exponer”, responde el conductor.

La mujer, por su parte, insiste en que todavía podían intentar recuperar el teléfono y le pide que la acerque al lugar por donde había escapado el sujeto. No obstante, Armando Viajes mantiene su postura y plantea una alternativa: localizar una patrulla para solicitar apoyo de las autoridades.

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El conductor argumentó que también podía estar en riesgo

(Captura de pantalla)

Durante el intercambio, el taxista explica que mantener las ventanas bloqueadas es una medida que utiliza para evitar situaciones peligrosas durante sus servicios.

“Perdóname, pero por eso las ventanas las tengo bloqueadas, porque nos evitamos cualquier riesgo”, señala.

La pasajera continúa reclamándole, pues considera que el tiempo que tomaría buscar ayuda permitiría que el presunto ladrón escapara. “A ver, en lo que buscabas la patrulla, ya se me, ya se me fue. O sea-”, comenta mientras insiste en la urgencia de actuar.

El conductor responde que comprende su enojo, pero recalca que perseguir a un desconocido podría poner en peligro a ambos.

“Sí, sí, sí lo entiendo, pero perdóname, es que de verdad, yo me arriesgo a que me pase algo, a que, a que también a ti te pase algo, ¿sabes?”, explica.

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Finalmente, la mujer decide que lo mejor es bajarse del automóvil para buscar su teléfono por cuenta propia. Antes de terminar la conversación, lanza un reclamo al conductor: “Qué pocos huevos, ¿eh?”.

Él responde que lamenta lo sucedido, aunque sostiene que no podía hacer nada más en esas circunstancias.

Usuarios plantearon que pudo tratarse de una trampa

La publicación provocó una discusión entre quienes consideran que el conductor actuó de manera prudente y quienes cuestionaron que no intentara ayudar a la pasajera de otra forma.

Entre los comentarios se leyeron mensajes como: “Te querían chingar, qué buena tu reacción hermano!”; “hiciste bien! te querían quitar el coche”; y “primero tu, luego tu y al último tu !! Tu muy bien rey”.

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Otros usuarios plantearon la posibilidad de que el incidente hubiera sido planeado para poner en riesgo al conductor. Una persona comentó: “plan con maña. acabo de ver un video de una señora que pidió uber,y le dice que solo lo pidió para que le ayude a abrir su cuarto por que ella no puede y según esta obscuro,y cuando el chavo le dice que no se puede bajar del coche le dice : (eres miedosito) super turbio”.

También hubo quien advirtió: “Pueden estar coludidos y ahí bajarte el coche”.

Hasta el momento, el material compartido no permite confirmar que el robo formara parte de una estrategia para asaltar al conductor, por lo que esa posibilidad permanece como una especulación de los internautas. Tampoco se cuenta con información suficiente para establecer si la pasajera recuperó su teléfono o si presentó una denuncia.

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El episodio reabrió la conversación sobre los riesgos que enfrentan los conductores de plataformas y los límites de su intervención ante un delito. Aunque la pasajera buscaba recuperar su pertenencia, el conductor sostuvo que perseguir al sospechoso podía convertir un robo en una situación todavía más peligrosa.