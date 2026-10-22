México

Joven pide al chofer de aplicación bajar la ventana por el calor y le roban el celular: sospechan que todo fue un plan para quitarle el coche

La discusión quedó registrada en un video de TikTok que generó opiniones divididas, pues varios usuarios advirtieron sobre los riesgos de seguir a un desconocido en una zona peligrosa.

Guardar

Un viaje que parecía transcurrir con normalidad terminó en una discusión luego de que una pasajera denunciara que un sujeto le había arrebatado su teléfono celular cuando estaba por iniciar el trayecto. El incidente quedó registrado en un video difundido en TikTok por Armando Viajes, un conductor que trabaja mediante una plataforma de transporte y cuya reacción provocó opiniones encontradas.

En la grabación, la mujer solicita que bajen las ventanas del automóvil porque hacía mucho calor. El conductor accede a su petición y, después de intercambiar unas palabras, le pide el PIN necesario para comenzar el servicio.

PUBLICIDAD

Sin embargo, justo cuando estaban por iniciar el recorrido, la situación cambió abruptamente. La usuaria se percató de que un hombre que se encontraba en la calle le había quitado el celular y pidió al taxista que la ayudara a alcanzarlo.

La pasajera le pidió que fuera tras el presunto ladrón

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El video muestra cómo la mujer, visiblemente preocupada por recuperar su dispositivo, insiste en que el conductor la auxilie.

“No. No, no, no, no. Oye, ayúdame, por favor, alcánzalo”, expresa la pasajera al darse cuenta de lo sucedido.

Ante la urgencia, el hombre intenta explicarle que no podía salir tras el presunto responsable. De acuerdo con su versión, la zona presentaba condiciones que podían ponerlos en peligro, por lo que consideraba arriesgado iniciar una persecución.

“Sí, discúlpame. Lo que pasa es que no puedo, esteee, pues corretearlo, ¿sabes? Es que allá está la barranca y me puedo exponer”, responde el conductor.

La mujer, por su parte, insiste en que todavía podían intentar recuperar el teléfono y le pide que la acerque al lugar por donde había escapado el sujeto. No obstante, Armando Viajes mantiene su postura y plantea una alternativa: localizar una patrulla para solicitar apoyo de las autoridades.

PUBLICIDAD

El conductor argumentó que también podía estar en riesgo

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Durante el intercambio, el taxista explica que mantener las ventanas bloqueadas es una medida que utiliza para evitar situaciones peligrosas durante sus servicios.

“Perdóname, pero por eso las ventanas las tengo bloqueadas, porque nos evitamos cualquier riesgo”, señala.

La pasajera continúa reclamándole, pues considera que el tiempo que tomaría buscar ayuda permitiría que el presunto ladrón escapara. “A ver, en lo que buscabas la patrulla, ya se me, ya se me fue. O sea-”, comenta mientras insiste en la urgencia de actuar.

El conductor responde que comprende su enojo, pero recalca que perseguir a un desconocido podría poner en peligro a ambos.

“Sí, sí, sí lo entiendo, pero perdóname, es que de verdad, yo me arriesgo a que me pase algo, a que, a que también a ti te pase algo, ¿sabes?”, explica.

Finalmente, la mujer decide que lo mejor es bajarse del automóvil para buscar su teléfono por cuenta propia. Antes de terminar la conversación, lanza un reclamo al conductor: “Qué pocos huevos, ¿eh?”.

Él responde que lamenta lo sucedido, aunque sostiene que no podía hacer nada más en esas circunstancias.

Usuarios plantearon que pudo tratarse de una trampa

La publicación provocó una discusión entre quienes consideran que el conductor actuó de manera prudente y quienes cuestionaron que no intentara ayudar a la pasajera de otra forma.

Entre los comentarios se leyeron mensajes como: “Te querían chingar, qué buena tu reacción hermano!”; “hiciste bien! te querían quitar el coche”; y “primero tu, luego tu y al último tu !! Tu muy bien rey”.

Otros usuarios plantearon la posibilidad de que el incidente hubiera sido planeado para poner en riesgo al conductor. Una persona comentó: “plan con maña. acabo de ver un video de una señora que pidió uber,y le dice que solo lo pidió para que le ayude a abrir su cuarto por que ella no puede y según esta obscuro,y cuando el chavo le dice que no se puede bajar del coche le dice : (eres miedosito) super turbio”.

También hubo quien advirtió: “Pueden estar coludidos y ahí bajarte el coche”.

Hasta el momento, el material compartido no permite confirmar que el robo formara parte de una estrategia para asaltar al conductor, por lo que esa posibilidad permanece como una especulación de los internautas. Tampoco se cuenta con información suficiente para establecer si la pasajera recuperó su teléfono o si presentó una denuncia.

El episodio reabrió la conversación sobre los riesgos que enfrentan los conductores de plataformas y los límites de su intervención ante un delito. Aunque la pasajera buscaba recuperar su pertenencia, el conductor sostuvo que perseguir al sospechoso podía convertir un robo en una situación todavía más peligrosa.

Temas Relacionados

Taxistaroboviralcelularredes socialesmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Salario mínimo en México: cómo hacer rendir tu dinero según la Condusef

La ley prohíbe pagar por debajo del mínimo vigente; quien detecte una diferencia puede acudir a la Profedet y el empleador se expone a multas de hasta 362 mil 48 pesos, según la normativa en vigor

Salario mínimo en México: cómo hacer rendir tu dinero según la Condusef

Cateo en Guaymas deja un detenido, casi 2 mil 900 envoltorios de droga y dos autos robados en Estados Unidos

El operativo en la colonia Niza permitió asegurar dosis de posible marihuana y cristal, vehículos y una máquina contadora de billetes; autoridades sonorenses investigan si los bienes están relacionados con otras actividades ilícitas

Cateo en Guaymas deja un detenido, casi 2 mil 900 envoltorios de droga y dos autos robados en Estados Unidos

Thalía habría detenido disco con Kiko Campos por su participación en la serie de Timbiriche

El compositor aseguró que la cantante puso en pausa el proyecto que preparaban desde hace cuatro años

Thalía habría detenido disco con Kiko Campos por su participación en la serie de Timbiriche

América se mantiene en la cima del Apertura 2026 y su festejo de “El colibrí” se hace viral

El equipo azulcrema suma ocho triunfos, tres empates y una derrota en el torneo

América se mantiene en la cima del Apertura 2026 y su festejo de “El colibrí” se hace viral

Citlalli Hernández tacha de persecución política el arresto de Luisa González, excandidata presidencial en Ecuador

La secretaria general de Morena exige garantías de integridad y debido proceso para la excandidata presidencial del correísmo, detenida en Manabí en medio de una investigación por presunto lavado de activos

Citlalli Hernández tacha de persecución política el arresto de Luisa González, excandidata presidencial en Ecuador
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cateo en Guaymas deja un detenido, casi 2 mil 900 envoltorios de droga y dos autos robados en Estados Unidos

Cateo en Guaymas deja un detenido, casi 2 mil 900 envoltorios de droga y dos autos robados en Estados Unidos

Niegan protección a “El Tanque”, cofundador del CJNG: juez desecha amparo contra su posible extradición a EEUU

¿Quiénes son los Hells Angels? Así opera el grupo cuyo presunto líder cayó en Cancún

Cae en CDMX influencer venezolana con más de un millón de pesos que no pudo acreditar

Sin huellas de la Nueva Familia Michoacana en Argentina: la ofensiva contra los cárteles que no tendría impacto, según expertos

ENTRETENIMIENTO

Cáncer ginecológico: cuáles son los tratamientos menos agresivos con la misma eficacia

Cáncer ginecológico: cuáles son los tratamientos menos agresivos con la misma eficacia

Thalía habría detenido disco con Kiko Campos por su participación en la serie de Timbiriche

Poncho de Nigris denuncia la filtración de fotos íntimas y advierte que llegará “a las últimas consecuencias”

Camila Fernández defiende a Leonardo Aguilar por no llenar concierto en las Fiestas de Octubre en Guadalajara

La Oreja de Van Gogh abre tercera fecha en CDMX tras agotar dos conciertos

DEPORTES

México vence de momento 3-1 a Chile: sigue EN VIVO el minuto a minuto del segundo juego de la selección en el Mundial Femenil Sub 17

México vence de momento 3-1 a Chile: sigue EN VIVO el minuto a minuto del segundo juego de la selección en el Mundial Femenil Sub 17

Aleco Irarragorri celebra la histórica racha de Santos Laguna y lanza indirecta tras la polémica ante Pumas

Lista de mexicanos que han alcanzado el podio tanto en los Juegos Olímpicos de la Juventud y en los absolutos

América se mantiene en la cima del Apertura 2026 y su festejo de “El colibrí” se hace viral

Pachuca, Chivas y Atlas entre las mejores canteras del mundo según el ranking global del CIES, por encima del Arsenal