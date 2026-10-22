Cultura

“Si un hombre puede ser una mujer, no existe tal cosa como una mujer”: el regreso de J.K. Rowling con un ensayo contra el “activismo trans”

En un ensayo publicado este miércoles, la escritora británica, aurtora de la saga "Hatrry Potter", afirmó que mantendrá su respaldo económico a mujeres que emprendan acciones legales por sus derechos

J.K. Rowling
JK Rowling promete seguir expresando su oposición al "activismo trans"
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La creadora de Harry Potter, la escritora británica JK Rowling, prometió seguir manifestando su oposición al “activismo trans” y apoyar financieramente a las mujeres que tomen acciones legales sobre sus derechos, en un nuevo ensayo publicado este miércoles.

Rowling, de 61 años, lleva años envuelta en la polémica por este asunto y por su opinión de que el sexo biológico es inmutable, provocando gran enfado entre activistas y actores de la saga de Harry Potter.

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La escritora rechaza las acusaciones de transfobia, asegurando que lo que le preocupa es el impacto que pueda tener el activismo transgénero en los derechos de las mujeres y en los espacios unisex para mujeres.

“Continuaré hablando, continuaré usando mi dinero para ayudar a mujeres que, de otra manera, no podrían permitirse ir a los tribunales”, señaló la novelista en un extenso ensayo publicado en su página web.

“Si un hombre puede ser una mujer, entonces no existe tal cosa como una mujer”, sostuvo.

“Puede que eso a ti personalmente no te importe pero sí que le importa a millones de mujeres que no pueden permitirse el lujo de fingir que su sexo no importa. Yo continúo estando de su lado”, agregó.

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"Si un hombre puede ser una mujer, entonces no existe tal cosa como una mujer", aseguró (Foto Joel C Ryan/Invision/AP, archivo)
"Si un hombre puede ser una mujer, entonces no existe tal cosa como una mujer", aseguró (Foto Joel C Ryan/Invision/AP, archivo)

El punto de vista crítico de Rowling respecto al género le ha granjeado simpatías entre una parte de las feministas y contribuyó a abrir debates más amplios sobre la libertad de expresión y la “cultura de la cancelación”.

Pero también le ha valido duras críticas.

La autora expuso sus opiniones sobre este tema por primera vez en un ensayo de 2020 que demostró una fuerte reacción de activistas por los derechos de las personas transgénero y otros colectivos.

El actor Daniel Radcliffe, que interpretó a Harry Potter en la saga cinematográfica, es uno de los que se han distanciado públicamente de ella.

Según Rowling, este nuevo ensayo es una actualización de su publicación de 2020.

“Mis opiniones no han cambiado... pero el panorama desde luego que sí, y mi propia implicación en el tema se ha vuelto práctica además de teórica”, explicó.

En abril de 2025, el Tribunal Supremo del Reino Unido falló que una mujer se define legalmente basándose en su sexo de nacimiento. Una decisión que hizo temer que pueda dar lugar a discriminaciones hacia el colectivo trans.

Fuente: AFP

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