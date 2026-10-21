Gobierno Federal podría invertir hasta 13 mil mdp a Jalisco para atender crisis de agua contaminada en Guadalajara

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La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el gobierno federal aportaría los recursos para resolver la crisis de agua contaminada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Según dijo en su conferencia matutina, la inversión estimada sería de entre 12 mil y 13 mil millones de pesos, de acuerdo con lo que le informó el director de Conagua, Efraín Morales.

Sheinbaum afirmó que se reunió con Morales y que al día siguiente habría una reunión con el gobierno de Jalisco. Explicó que se hará una “revisión mayor” para definir cómo conseguir los recursos sin endeudamiento, con el fin de apoyar a dos millones de habitantes de la ZMG.

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¿Qué dijo la presidenta?

Claudia Sheinbaum señaló que el cálculo de Conagua busca beneficiar a dos millones de habitantes de la Zona Metropolitana y que ambas autoridades definirán la fuente de financiamiento y responsabilidades

El gobierno federal aportaría todos los recursos .

Jalisco invierte en una planta potabilizadora de unos 7 mil 500 millones de pesos .

Conagua calcula un monto total de entre 12 mil y 13 mil millones .

El objetivo es evitar endeudamiento y cualquier otro problema.

Una crisis que se agravó en octubre

GUADALAJARA, JALISCO. 11OCTUBRE2026.- Esta mañana cientos de Jaliscienses se manifestaron por la mala calidad de agua que reciben en sus hogares y se llevo a cabo una mega marcha partiendo de las inmediaciones de la Glorieta Minerva hasta Casa Jalisco, esto para mostrar el descontento del pueblo y donde también hubo enfrentamientos entre la ciudadanía y granaderos que custodiaban el lugar donde habita el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. FOTO : FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

El gobernador Pablo Lemus anunció que suspenderá el uso de agua de la Presa Las Pintas y del antiguo sistema Chapala, lo que implica menos suministro durante los próximos meses. Los tandeos durarían aproximadamente seis meses, mientras se concluyen el acueducto de desvío de La Calera y la ampliación inicial de la planta de Miravalle.

La ZMG es la tercera más grande del país, con más de 5.1 millones de habitantes, y enfrenta una severa crisis de agua contaminada que, según el medio, está enfermando a la población. Alrededor de 10 mil personas se manifestaron contra el gobierno de Lemus, y las autoridades estatales señalaron que un grupo de 400 encapuchados violentó la protesta.

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Las obras en discusión

El mandatario solicita a la Fiscalía del Estado analizar detención por detención y determinar posibles sanciones por excesos de fuerza, luego del llamado de Claudia Sheinbaum para esclarecer los hechos

Lemus solicitó apoyo federal para dos obras prioritarias: la ampliación de la planta potabilizadora PP1 y un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara. El gobernador estimó el acueducto en alrededor de 11 mil 500 millones de pesos. Para la ampliación de la PP1, en Miravalle, el gobierno estatal calculó una inversión de 2 mil 500 millones.

El gobernador envió al Congreso de Jalisco una iniciativa para construir el acueducto, que requeriría unos dos años de obra.

El debate sobre el esquema de financiamiento

La exigencia de renuncia formulada por la dirigencia nacional de Morena, tras la detención de 39 manifestantes que demandaban agua limpia, escala la presión sobre un gobernador de Movimiento Ciudadano ya acorralado por la crisis hídrica en la zona metropolitana

Lemus planteó un modelo de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO) con participación del sector privado. Sheinbaum declaró que no está de acuerdo en apoyar la privatización del servicio y que el problema debe resolverse con recursos comunes. Lemus aseguró que el agua no se va a privatizar.

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El gobernador también indicó que la primera propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 no contempla recursos para proyectos hídricos de Jalisco.

Lo que sigue

Falta conocer el resultado de la reunión entre Conagua y el gobierno de Jalisco. Ahí se definiría el monto final, la fuente de los recursos y el reparto de responsabilidades entre ambos niveles de gobierno.