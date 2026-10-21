México

Zoé Robledo presentará hoy propuesta salarial para atender crisis en el IMSS previo a mega marcha: Sheinbaum pide a sindicato “cooperar”

El día de hoy a las 15:00 horas, trabajadores del Instituto realizarán una protesta en la Ciudad de México

Zoé Robledo con anteojos y chaqueta frente a la bandera de México, la bandera del IMSS y un símbolo dorado sobre pared de madera
El director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció una investigación externa e independiente para esclarecer la muerte de recién nacidos atendidos en Guadalajara, Jalisco. (IMSS)
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Zoé Robledo Arbusto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dará una conferencia de prensa para presentar una nueva propuesta integral hacia los trabajadores de la dependencia. Esto luego de reunirse la noche de ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así lo informó la mandataria durante su conferencia matutina.

“Hicimos un trabajo muy intenso estas semanas, en donde se pueden disminuir fastos del IMSS para poder darle un mayor aumento salarial a los trabajadores”, declaró la mandataria.

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La medida abarcará a médicos, enfermeras, paramédicos y al resto de los trabajadores del organismo. La mandataria sostuvo que la revisión no se limita a los salarios, porque también contempla demandas laborales vinculadas con la disponibilidad de materiales para procedimientos quirúrgicos.

El programa prevé menos trámites y una digitalización del Instituto

Sheinbaum comparó el proceso previsto en el IMSS con la transformación digital que impulsa su gobierno en IMSS Bienestar. La intención es simplificar gestiones administrativas y eliminar prácticas burocráticas que se mantienen desde hace años.

Tiene que cooperar el sindicato con esto”, planteó la presidenta. A su juicio, existen dinámicas que no corresponden a la actual administración del Instituto, pero que deben modificarse para que el funcionamiento se concentre en las necesidades del personal y de los pacientes.

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Claudia Sheinbaum sobre planta de gas en el Golfo de California
Claudia Sheinbaum sobre planta de gas en el Golfo de California

La presidenta remarcó que el objetivo debe ser que las y los trabajadores cuenten con mejores condiciones para cumplir sus labores y que los derechohabientes reciban atención adecuada cuando acuden a una unidad médica.

La propuesta que será expuesta por Zoé busca responder a una cuestión central: cómo otorgar un aumento salarial más alto sin descuidar la operación del IMSS. La respuesta planteada por el gobierno consiste en disminuir gastos internos, modernizar los procesos y atender carencias laborales que afectan la prestación de los servicios de salud.

La mandataria dijo que en los últimos días se difundió propaganda sobre la situación del Instituto. No obstante, consideró que detrás de ese debate existen reclamos legítimos que deben recibir atención.

Entre ellos mencionó la falta de insumos necesarios al momento de realizar una cirugía. Para Sheinbaum, ese tipo de problemas forma parte de los asuntos que el programa integral deberá resolver.

El abasto de medicamentos y los almacenes forman parte de la revisión

La presidenta señaló que el gobierno realizó un esfuerzo de adquisición de medicamentos con reducciones de costos. También indicó que se reforzó la distribución de esos productos dentro de la red del IMSS.

Pese a esas acciones, reconoció que aún falta una modernización que asegure que los medicamentos y demás materiales lleguen al lugar donde se requieren en el momento oportuno.

La revisión incluirá el funcionamiento de los almacenes. Sheinbaum mencionó esa área como parte de las tareas pendientes para fortalecer la cadena de suministro del Instituto.

MEDICAMENTOS IMSS
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Todavía falta un proceso de modernización”, expresó la mandataria al describir los cambios que considera necesarios para mejorar la disponibilidad de recursos médicos.

El programa anunciado combinará, de este modo, medidas laborales con cambios administrativos y logísticos. La propuesta no se limitará a establecer un nuevo esquema salarial, sino que buscará modificar la operación cotidiana del organismo.

Sheinbaum afirmó que el trabajo realizado para definir el aumento fue amplio. El gobierno analizó qué ajustes presupuestarios podían permitir una mejora económica para la plantilla sin dejar de atender otras necesidades del Instituto.

El gobierno dará seguimiento a las medidas para trabajadores y pacientes

La presidenta indicó que el plan tendrá seguimiento. La intención es evaluar tanto la aplicación de las mejoras para el personal como sus efectos en la atención de quienes acuden al IMSS.

La mandataria puso el foco en las tareas de quienes trabajan en los servicios de salud. Mencionó al médico, la enfermera y el paramédico como parte de una estructura que debe contar con herramientas suficientes para cumplir su función.

Al mismo tiempo, situó a la derechohabiencia como el principal destino de los cambios. “Que se atienda bien a la gente”, sostuvo al explicar el criterio que, según dijo, debe orientar las decisiones dentro del Instituto.

La presentación de Zoé detallará el alcance del aumento salarial y las medidas para mejorar la operación del IMSS. El anuncio reunirá las propuestas elaboradas por el gobierno tras revisar el gasto, las demandas del personal, el abasto de insumos y la simplificación de los procesos internos.

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