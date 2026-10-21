México

Diputada acusa omisión tras muerte de trabajadores en el Tren México-Querétaro: “Se advirtió de las malas condiciones laborales”

Laura Ballesteros exigió que se investigue que ocasionó el accidente y se transparenten los resultados de los peritajes

La diputada Laura Ballesteros pidió que apliquen el Mecanismo de Protección a mencionados en "lista negra" de Sheinbaum. Crédito: X / @Rlegislatura
La diputada Laura Ballesteros pidió que apliquen el Mecanismo de Protección a mencionados en "lista negra" de Sheinbaum. Crédito: X / @Rlegislatura
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Laura Ballesteros, diputada federal y coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC), acusó que hubo omisiones por parte de autoridades federales y estatales tras la muerte de dos trabajadores en las obras del Tren México-Querétaro, donde previamente se habían denunciado malas condiciones laborales y solicitado inspecciones sin recibir respuesta.

Ballesteros sostuvo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no atendió una petición entregada directamente a su titular, Marath Bolaños, para revisar las condiciones en que laboran las personas involucradas en la construcción ferroviaria.

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La legisladora afirmó que la falta de respuesta antecede al hecho ocurrido en la comunidad de Agua Azul. Asimismo, expresó solidaridad con las 22 personas heridas tras la caída de trabajadores a una zanja en la zona de obra, ubicada en el municipio de El Marqués, Querétaro.

Hizo un llamado a que las autoridades informen con claridad sobre las causas, los peritajes y la empresa contratista encargada de los trabajos.

La petición de inspección fue entregada a Marath Bolaños

La legisladora señaló que recientemente la bancada emecista advirtió sobre las condiciones laborales en las obras del Tren México-Querétaro. De acuerdo con su postura, se solicitó al gobierno federal y al gobierno estatal realizar inspecciones puntuales, pero no hubo respuesta oficial.

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Ballesteros refiere que entregó el escrito al secretario del Trabajo durante una sesión del Pleno de la Cámara de Diputados. La petición buscaba que la dependencia federal revisara las denuncias sobre las condiciones laborales de quienes participan en la construcción del proyecto ferroviario.

“Entregamos en mano aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados, al Secretario Marath Bolaños, una petición por escrito para que realizaran una inspección de las malas condiciones laborales en la que se encuentran los trabajadores del tren México, Querétaro la recibió, dijo que se encargaría de la fecha que ni siquiera nos han dado respuesta y ya ocurrió un hecho letal”, mencionó.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano en Querétaro atribuyó a esa falta de respuesta una omisión de la Secretaría del Trabajo. También cuestiona que, tras el accidente, no haya información suficiente por parte de Morena y PAN, ni un señalamiento claro sobre quién asumiría responsabilidades.

La legisladora pidió que las autoridades competentes den a conocer las causas de la caída a la zanja, la identidad de la empresa contratista responsable de las labores y los resultados de los peritajes que se realicen en el lugar de los hechos.

Pide identificar a la empresa contratista

Ballesteros demandó que se determinen las responsabilidades correspondientes por la muerte de los trabajadores y por las lesiones de las 22 personas afectadas. Su exigencia incluye garantizar la reparación integral del daño para las víctimas y sus familias.

La diputada señala que Movimiento Ciudadano mantiene contacto con familiares de las personas afectadas para conocer de qué forma puede acompañarlos. En ese mensaje, expresa condolencias por quienes perdieron la vida en la zona de obras de Agua Azul.

“Vamos a seguir exigiendo, estamos también contactando a las familias para ver en qué se les puede acompañar mi más sentido pésame, pero esto no puede volver a suceder y queda abierta la zanja, queda abierto la falta de protocolo y queda la abierto el expediente sin responsable”, dijo.

La legisladora planteó que el expediente no debe permanecer sin responsables y reclama que se aclare si existían protocolos de seguridad suficientes en la obra. También exigió transparencia sobre la ejecución del proyecto ferroviario y sobre las condiciones de trabajo de las personas contratadas.

Respalda el tren, pero exige seguridad laboral y ambiental

La legisladora aclaró que respalda el desarrollo del Tren México-Querétaro, aunque sostiene que la construcción debe avanzar con condiciones laborales dignas, supervisión permanente y medidas efectivas de seguridad para las personas trabajadoras.

Sin embargo, también pide que la ejecución de la obra cumpla con la legislación laboral y ambiental. Para Ballesteros, las autoridades deben responder por las denuncias previas, informar sobre el accidente y fincar responsabilidades a quienes correspondan.

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