Estalla otro escándalo en la Conade: Rommel Pacheco nombra a masajista como administrador de la dependencia

El titular de la Conade Rommel Pacheco hizo un nombramiento polémico, que incluye a un masajista. Crédito: X / @Rommel_Pacheco

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Parece que las polémicas no ceden en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), sobre todo, por las decisiones de su director general Rommel Pacheco.

Lo anterior, porque Pacheco designó al yucateco Carlos Robleda como encargado de despacho de la Subdirección de Administración de la Conade, a pesar de que no cumple con el perfil para ocupar dicho puesto.

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Rommel Pacheco nombró a masajista como administrador de la Conade

La Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) revela que Carlos Eduardo Robleda Chávez es licenciado en Terapia Física y Rehabilitación por parte de la Universidad Privada de la Península, en Yucatán.

Dicha formación académica es ajena a la gestión de recursos públicos, ya que es algo que le va a exigir su nuevo cargo en la Conade.

Nombramiento exhibe desorden administrativo en la Conade

Cabe señalar que el nombramiento de Robleda coincide con el desorden administrativo que vive la Conade, después de que la dependencia informó al Comité Olímpico Mexicano (COM) que no contaba con suficiencia presupuestaria para solventar los gastos de la delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no autorizó los recursos.

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Robleda llega en lugar de Lourdes Martínez Sánchez

Robleda Chávez, de 38 años, asumió la subdirección luego de la salida de Lourdes Martínez Sánchez. La exfuncionaria renunció al cargo después de un bloqueo de empleados afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Conade, encabezado por María Dolores Mora.

Los trabajadores exigían la destitución de Martínez Sánchez. Señalaron además a funcionarios del organismo de impedir la realización de una asamblea convocada para removerla del puesto.

Rommel Pacheco asumió su cargo como director de la CONADE (X/ @CONADE)

Subdirección de Administración juega un rol estratégico en la Conade

El Manual de Organización de la Conade define el objetivo y las funciones de cada unidad de la institución, con base en el marco legal vigente, para el correcto desempeño de sus atribuciones. Según este documento, la Subdirección de Administración cumple un papel estratégico dentro de la dependencia.

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La subdirección tiene como objetivo principal dirigir y vigilar la aplicación óptima de los recursos financieros, humanos y materiales de la Conade. Entre sus funciones específicas están la gestión de recursos humanos y relaciones laborales, la planeación presupuestal y las contrataciones públicas.

También se encarga del control patrimonial, los servicios de mantenimiento, la rendición de cuentas y la administración de las instalaciones. Estas tareas no guardan relación con la terapia física ni con la rehabilitación.

Masajista llega a alto puesto jerárquico al interior de la Conade

El nombramiento de Rommel Pacheco no es una cosa menor, ya que en la estructura organizacional, la Subdirección de Administración se ubica en el segundo nivel jerárquico del organismo; es decir, equivale a la Unidad de Administración y Finanzas (UAF) de la Administración Pública Federal.

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Además, el perfil de la persona a cargo de estas funciones debe contar con un amplio conocimiento de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de Obras Públicas.

Cargo exige experiencia en gestión financiera y presupuestaria

El perfil para el cargo exige, además, experiencia acreditada en gestión financiera y presupuestaria, administración de personal, gestión patrimonial y contrataciones.

Por falta de pago, la Conade dejó de usar el nombre "Olimpiada Nacional" para cambiarlo por el de "Orgullo Nacional". Crédito: X / @conadeoficial

La designación de Carlos Robleda Chávez se suma a la lista de irregularidades registradas en la Conade bajo la dirección de Rommel Pacheco. La más reciente ocurrió cuando el funcionario propuso, a través de sus redes sociales, el desvío de recursos públicos para solventar un apoyo tardío a la delegación mexicana que competirá en Dakar.

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Lo anterior, sucedió después de que se hizo público que el equipo viajará a la justa con recursos y patrocinadores del COM.

Los escándalos no acabaron con Ana Gabriela Guevara, ya que Rommel Pacheco no le pierde el paso, pues nombró a un masajista como administrador de la Conade.