México

Precio de la gasolina en Puebla este martes 20 de octubre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el precio de los carburantes en el país

Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en Puebla este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en Puebla este día. (Cuartoscuro)
Guardar

Este es el precio de las principales gasolinas en Puebla de este martes 20 de octubre, según información de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El costo de los carburantes se modifica todos los días, por lo que es vital mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

PUBLICIDAD

Este es el precio de las principales gasolinas hoy en Puebla

Este miércoles, la gasolina premium se ubica en un promedio de 23.719pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.11pesos por litro.

Finalmente, el diésel, se encuentra en un promedio de 26.979pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

El precio de la gasolina es diferente todos los días. (EFE/Mario Guzmán)
El precio de la gasolina es diferente todos los días. (EFE/Mario Guzmán)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Pueblamexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abogado de Maribel Guardia ventila nexos del abogado de Imelda Tuñón con el caso “La Paca” de Ernesto Zedillo

La defensa de Maribel sostiene que existe un plan para fabricar acusaciones contra la actriz a través de la alienación de su nieto

Abogado de Maribel Guardia ventila nexos del abogado de Imelda Tuñón con el caso “La Paca” de Ernesto Zedillo

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 20 de octubre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 20 de octubre de 2026

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 20 de octubre

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 20 de octubre

La millonaria cifra que Emma Coronel podría ganar en su demanda contra Penguin Random House por libro de Anabel Hernández

La esposa de El Chapo exige una reparación económica a Penguin Random House por usar sin autorización su imagen en el libro “Emma y las otras señoras del narco”

La millonaria cifra que Emma Coronel podría ganar en su demanda contra Penguin Random House por libro de Anabel Hernández

Se registra sismo de 4.0 de magnitud

El temblor se produjo a las 22:57 horas, a una distancia de 62 km de Sayula de Alemán y tuvo una profundidad de 141.7 km

Se registra sismo de 4.0 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decoración de Día de Muertos en tumba de “El Mencho” indigna en redes: “Piensan que con mil cruces se irá al cielo”

Decoración de Día de Muertos en tumba de “El Mencho” indigna en redes: “Piensan que con mil cruces se irá al cielo”

Arresto de “El Mayo” Zambada en EEUU: FBI confirma que tiene registros, pero rechaza divulgarlos

La millonaria cifra que Emma Coronel podría ganar en su demanda contra Penguin Random House por libro de Anabel Hernández

La súplica del hijo del único campesino que continúa secuestrado por La Familia Michoacana en Guerrero: “Tráiganmelo con vida”

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: recuperan cinco de siete autos de alta gama robados en Anzures y detienen a tres presuntos implicados

ENTRETENIMIENTO

Pimpinela habla de la polémica con Manelyk y admite su error tras salir de La Granja VIP 2026

Pimpinela habla de la polémica con Manelyk y admite su error tras salir de La Granja VIP 2026

Abogado de Maribel Guardia ventila nexos del abogado de Imelda Tuñón con el caso “La Paca” de Ernesto Zedillo

Maribel Guardia renuncia a la convivencia con su nieto José Julián y señala un plan de Imelda Tuñón en su contra

Daniela Romo, Alejandra Guzmán y Angélica María: las artistas mexicanas que superaron el cáncer de mama

Natasha Dupeyrón confirma la bioserie de Verónica Castro: fans especulan que ella interpretará a “La Vero”

DEPORTES

Filtran padecimiento que Santiago Giménez afrontaría y afectaría su rendimiento en la cancha

Filtran padecimiento que Santiago Giménez afrontaría y afectaría su rendimiento en la cancha

Aleco Irarragori reaparece junto a su directiva y jugadores de Santos luego de ser operado de emergencia: “Me toca estar bien para ustedes”

Es un hecho, Memo Ochoa será homenajeado con América en el Estadio Azteca

Captan a Pedro Vite en un antro de la CDMX tras la victoria de Pumas ante Atlante

Canelo explica cómo es entrenar con Oleksandr Usyk y por qué decidió hacer campamento ahí: “Nos llevamos bien”