“El Hombre del Volcán” llega al cráter del Popocatépetl, graba estruendos y reza el Padre Nuestro

Con una cruz al cuello y una oración de fondo, "El Hombre del Volcán" documentó su llegada al cráter del Popocatépetl en un nuevo video viral. (YouTube: El Hombre del Volcán)

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“El Hombre del Volcán” llegó al cráter del Popocatépetl, grabó los estruendos del volcán y rezó el Padre Nuestro mientras sus acompañantes celebraban la vista desde el borde de la abertura. Francisco, creador de contenido originario de Santiago Xalitzintla, Puebla, compartió el video en su canal de YouTube, donde acumula 1,540 suscriptores y 283 videos publicados.

El clip, titulado “Expedición al interior del cráter de Don Goyo”, documentó el recorrido completo desde los arenales hasta la cima, con audio donde se escucharon los estruendos del volcán y las voces de al menos dos acompañantes identificados como Alan y Héctor Alejo.

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El recorrido inició en los arenales con una advertencia sobre el clima

(YouTube: El Hombre del Volcán/Captura de pantalla)

Uno de los acompañantes abrió la grabación desde las faldas del volcán. “Estamos aquí llegando a lo que es las faldas de lo que es el Popocatépetl, lo que son los arenales. Y de aquí vamos a llegar hasta allá arriba, compas. Esperamos que la visibilidad de las nubes nos permitan si el clima se presta”, dijo frente a cámara.

El grupo mencionó su procedencia durante el ascenso. Uno de los participantes se identificó como originario de Azcapotzalco y Tacubaya, en la Ciudad de México, mientras recorría la zona de acceso restringido. El video no detalló el tiempo total que tomó llegar hasta la parte alta del volcán.

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Durante el trayecto, los integrantes del grupo intercambiaron comentarios sobre las condiciones del terreno. Uno advirtió sobre la distancia restante y las características de la superficie arenosa, mientras el grupo continuaba el ascenso hacia el cráter.

Francisco rezó el Padre Nuestro frente a la abertura del volcán

(YouTube: El Hombre del Volcán/Captura de pantalla)

Al llegar a la cima, la cámara captó el interior del cráter mientras se escuchó un fuerte estruendo proveniente del volcán. En ese momento, Francisco comenzó a recitar una oración completa: “Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo”, dijo.

La oración continuó mientras las imágenes mostraban las columnas de humo que emanaban del interior del coloso. “Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén”, concluyó.

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Uno de los acompañantes celebró la vista obtenida desde el borde del cráter. “Ahí está, para todos mis compas: El cráter del Popocatépetl. Para todos mis compas, chido, chido, de película también”, expresó mientras respiraba de forma agitada por el esfuerzo del ascenso.

(YouTube: El Hombre del Volcán/Captura de pantalla)

Francisco dirigió después la cámara hacia sí mismo y mostró una cruz colgada en su cuello. “Dedicado a Cristo”, dijo antes de que el grupo discutiera la posibilidad de descender hacia el interior del cráter. Uno de los acompañantes respondió que el volcán “no hace ruido” en ese momento y propuso bajar a la zona interna de la abertura.

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Dos días antes de la publicación del video del cráter, el canal subió otro clip titulado “El Hombre del Popocatépetl”, con una duración de 3 minutos con 42 segundos, que acumuló 170 reproducciones.

En las últimas horas subió un video de 6 minutos con 8 segundos, bajo el título “¿Qué se esconde en el interior de un volcán? Suben al cráter del volcán Popocatépetl”. Los tres clips documentaron distintos momentos de las incursiones del grupo a la zona alta del volcán.

El Cenapred mantiene el semáforo en alerta amarilla fase 2

FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM

El Cenapred mantiene una zona de exclusión de 12 kilómetros alrededor del cráter del Popocatépetl desde que el volcán reanudó su actividad en 1994. La dependencia advierte sobre el riesgo de fragmentos balísticos, material volcánico de más de 64 milímetros que puede alcanzar dimensiones de varios metros durante una explosión.

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El organismo ha exhortado a no acercarse al volcán por el peligro que implica la caída de este material, así como por la posibilidad de intoxicación ante la emisión de gases volcánicos, cuya dirección puede cambiar de forma súbita según las corrientes de aire. En caso de lluvias fuertes, el Cenapred advierte también sobre el riesgo de flujos de lodo y escombro en los fondos de barrancas cercanas al volcán.

El Semáforo de Alerta Volcánica se compone de tres colores que clasifican el nivel de riesgo para la población. El verde corresponde a la etapa de normalidad, cuando el volcán se mantiene tranquilo y se permite el desarrollo de actividades sin restricción.

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Consulta el monitoreo volcánico del Popocatépetl de este martes 28 de abril de 2026. (Cenapred)

El amarillo representa la etapa de alerta, dividida en tres fases: la fase 1 implica sismicidad volcánica local frecuente y emisiones esporádicas de ceniza; la fase 2, en la que se encuentra actualmente el Popocatépetl, incluye pluma de vapor de agua y gas, ligera caída de ceniza en áreas cercanas y expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión; la fase 3 añade sismicidad más intensa y la posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance.

El color rojo marca la etapa de alarma, que implica peligro real y la necesidad de que la población esté lista para evacuar. Se divide en dos fases: la fase 1 contempla actividad explosiva de peligro intermedio a alto, con columnas eruptivas de varios kilómetros y lanzamiento de fragmentos incandescentes sobre las laderas; la fase 2, la máxima alerta prevista en el protocolo, implica actividad explosiva de peligro alto a extremo, con columnas eruptivas de gran alcance, intensa caída de ceniza y fragmentos a distancias mayores, posibles derrumbes parciales del edificio volcánico y flujos piroclásticos capaces de alcanzar poblaciones cercanas e intermedias.

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