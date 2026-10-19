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El fracaso del ‘Ariete’: Galindo apuesta por foros e IA contra Gallardo y Serrano y termina con auditorio vacío en SLP

El evento se presentó bajo el tema de inteligencia artificial y como parte del foro “Voces Libres”. No obstante, asistentes y críticos del acto señalaron una baja convocatoria

El fracaso del ‘Ariete’: Galindo apuesta por foros e IA contra Gallardo y Serrano y termina con auditorio vacío en SLP (RS)
El fracaso del ‘Ariete’: Galindo apuesta por foros e IA contra Gallardo y Serrano y termina con auditorio vacío en SLP (RS)
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El alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos habría respaldado una estrategia de comunicación dirigida contra el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la senadora Ruth González Silva y el diputado local Héctor Serrano Cortés, de acuerdo con los señalamientos difundidos tras la visita del locutor y periodista Luis Cárdenas a San Luis Potosí.

Galindo Ceballos publicó en su cuenta oficial de X un mensaje de bienvenida para Cárdenas, quien acudió a la capital potosina para impartir una conferencia magistral.

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“Me dio mucho gusto saludar a mi amigo Luis Cárdenas, quien este sábado se encuentra en San Luis Potosí para impartir una conferencia magistral, por eso mi reconocimiento a Luis y a quienes se suman a estos esfuerzos. ¡Bienvenido a nuestra ciudad!”, escribió el alcalde.

El evento se presentó bajo el tema de inteligencia artificial y como parte del foro “Voces Libres”. No obstante, asistentes y críticos del acto señalaron una baja convocatoria, con espacios vacíos en el auditorio durante la ponencia.

Ante el gasto destinado al evento, el diputado local de Morena y presidente del Consejo Político Estatal, Carlos Artemio Arreola Mallol, pidió transparentar los recursos ejercidos y cuestionó que se destinen fondos a patrocinios y figuras nacionales mientras, afirmó, persisten pendientes en la capital.

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“Más bien que nos aclaren por qué siguen gastando dinero en publicidad oficial y en traer figuras nacionales con patrocinios pagados, cuando aquí en San Luis Potosí todavía hay muchos pendientes por sacar adelante. Es momento de poner un alto a los alcaldes que andan en campañas anticipadas; una cosa es participar en un proceso interno y para eso te separas del cargo, pero ahorita hay que terminar de administrar la ciudad porque para eso lo pusieron ahí”, señaló Arreola Mallol.

Cuestionan servicios y obras en la capital

El legislador de Morena sostuvo que la administración municipal debe priorizar la atención a los servicios públicos antes que impulsar eventos con comunicadores nacionales.

Entre los pendientes que mencionó se encuentran el estado de las calles, el abasto de agua y las tarifas de Interapas. También cuestionó el proyecto de luminarias en el Centro Histórico, luego de que el INAH interviniera en torno a la obra.

Para Arreola Mallol, la baja asistencia a la conferencia de Luis Cárdenas refleja que la estrategia de comunicación del alcalde no habría tenido la respuesta esperada entre los ciudadanos.

El diputado consideró que el Ayuntamiento debe concentrarse en resolver los problemas de la capital, en lugar de dirigir esfuerzos a una disputa política rumbo al proceso electoral de 2027.

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