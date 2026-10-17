México

Mujer rompe el silencio tras video viral de su expareja colgado de un auto en la México-Querétaro

La grabación generó reacciones por el riesgo de la escena, pero Adriana ofreció otra versión de lo sucedido y afirmó que intentaba ponerse a salvo tras una presunta agresión de su expareja

Un tercero se acercó para auxiliar a la conductora del vehículo blanco, mientras el hombre involucrado intentaba explicar su versión de lo ocurrido.
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La grabación de un hombre sujetado al cofre de un automóvil blanco mientras circulaba por la autopista México-Querétaro provocó numerosas reacciones en redes sociales. Aunque las primeras versiones apuntaron a un conflicto vial, la conductora del vehículo ofreció una explicación distinta: aseguró que el episodio ocurrió cuando intentaba alejarse de su expareja tras una presunta agresión.

En una entrevista con N+, Adriana contó que el hombre identificado como Alberto había sido su pareja y que ambos discutían porque ella buscaba terminar la relación. Según su testimonio, la situación escaló cuando él reaccionó de forma violenta, lo que la llevó a intentar abandonar el lugar.

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El incidente quedó registrado en video. En las imágenes se observa al hombre aferrado al cofre mientras el automóvil continúa avanzando por la vialidad, en una escena que representó un riesgo para quienes estaban involucrados y para los demás conductores.

Adriana contó qué ocurrió antes de la grabación viral

La grabación generó reacciones por el riesgo de la escena, pero Adriana ofreció otra versión de lo sucedido y afirmó que intentaba ponerse a salvo tras una presunta agresión de su expareja.
La grabación generó reacciones por el riesgo de la escena, pero Adriana ofreció otra versión de lo sucedido y afirmó que intentaba ponerse a salvo tras una presunta agresión de su expareja.

La mujer explicó que la discusión comenzó cuando trataba de llegar a un acuerdo con Alberto para poner fin a su relación, debido a situaciones de violencia que, según relató, había enfrentado.

“Estaba yo con Alberto, tratando de negociar que ya termináramos la relación por temas de violencia anticipada”, contó Adriana.

De acuerdo con su narración, la conversación cambió de tono cuando ella confirmó que quería separarse. La mujer aseguró que su expareja respondió con amenazas y después tomó una varilla del automóvil para golpear el parabrisas.

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(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
“El me dice, estás segura que quieres terminar conmigo, yo le dije sí y me dice entonces vas a valer madre al igual que yo, saca una varilla del coche, se sale y comienza a pegarle al parabrisas”, agregó.

Tras ese episodio, Adriana dijo que encendió su vehículo y activó los seguros para tratar de protegerse. Sin embargo, Alberto habría sujetado las manijas de las puertas y, posteriormente, consiguió colocarse sobre el cofre.

La escena que después se difundió en redes sociales mostró al hombre aferrado al automóvil mientras este avanzaba por la autopista.

La conductora explicó por qué siguió avanzando

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Según el relato de Adriana, su intención era alejarse de la situación que estaba viviendo. Durante el trayecto, el hombre permaneció sujeto al vehículo, lo que convirtió el episodio en una escena peligrosa tanto para ambos como para los demás usuarios de la carretera.

La mujer contó que decidió detenerse cuando identificó a personas que podían ayudarla. Al recordar ese momento durante la entrevista, expresó:

“Yo me detengo cuando veo a personas ahí, veo a un motociclista y digo aquí es”, contó Adriana entre lágrimas.

La explicación de la conductora contrastó con las primeras versiones que circularon en internet, donde se planteó que la mujer intentaba escapar después de un altercado vial. Su testimonio situó el origen del conflicto en una discusión relacionada con el fin de la relación y en las presuntas agresiones que, afirmó, sufrió.

Existe una denuncia y una orden de restricción

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, Alberto habría abandonado el lugar después de los hechos y se habría llevado el automóvil de Adriana junto con algunas de sus pertenencias.

También se reportó que la mujer presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por presunta violencia de género y que existe una orden de restricción contra su expareja.

Según los reportes, el hombre no había sido localizado pese a que ya habría recibido notificación de la demanda.

Hasta el momento, los señalamientos sobre lo ocurrido corresponden al testimonio de Adriana y a la información difundida sobre la denuncia. La investigación de las autoridades será la encargada de esclarecer las circunstancias del incidente y determinar las posibles responsabilidades.

La viralización del video abrió una discusión sobre lo que sucedió en la autopista México-Querétaro; sin embargo, el relato de la conductora puso el foco en el contexto de violencia que, según afirmó, precedió a las imágenes.

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