México

Senadora se queja por cambio en reglas para acceder a salas VIP de aerolínea y advierte con llevar denuncia ante la Cámara Alta

La legisladora Martha Lucía Mícher acusó que la empresa no notificó “por ninguna vía” a los beneficiarios

Martha Lucía Mícher Morena Senado
La senadora abordó el tema de la reforma al Tribunal Electoral (Senadores Morena)
Guardar

La senadora de Morena, Martha Lucía Mícher, criticó los nuevos lineamientos para que los usuarios frecuentes de Aeroméxico usen las salas de lujo, entre otras supuestas fallas en el servicio de la aerolínea, advirtiendo que buscará intervenir desde la Cámara Alta.

En su cuenta de X, la legisladora publicó un mensaje dirigido a Aeromexico, denunciando que supuestamente sin previo aviso, la aerolínea restringió el acceso de los pasajeros ‘socios Rewards’ de vuelos nacionales a los Salones Premier de cualquier aeropuerto.

PUBLICIDAD

En la misma publicación criticó que el precio para ingresar es “carísimo” y solo se puede ingresar si el usuario ‘premium’ tomará un vuelo internacional o tiene una tarjeta de crédito American Express o Inbursa / Aeromexico.

“Esta vez sí se pasaron en @Aeromexico. Me entero que la clientela frecuente ya no podrá utilizar las salas en ningún aeropuerto o sólo vuelos internacionales o bien únicamente si cuentan con tarjeta @AmericanExpress o #inbursa/aeromexico”, escribió en la red social.

Señaló que a esto se suma que la empresa no notificó “por ninguna vía” a los beneficiarios, aunque esto fue desmentido por algunos usuarios de X, quienes respondieron al mensaje de la senadora indicando que la aerolínea anunció los cambios en agosto de este año.

PUBLICIDAD

“Además no tuvieron la cortesía de avisar por ninguna vía; el precio carísimo, se tiene que subir y bajar escaleras, pues no hay orugas; y llueva, truene o relampaguee pues ¡a mojarte si está lloviendo ¡Porque ni un paraguas ofrecen!“, añadió.

Advirtió que por ello, le solicitará al Senado tener una reunión con la empresa y que expliquen sus nuevas políticas, sin dar mayores detalles; sin emabrgo, en la publicación mencionó a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la cuenta de atención al cliente de Aeroméxico.

“Pero eso si, te da la bienvenida el dueño de la empresa en un video que de verdad parece burla. Por ello haré la solicitud en @senadomexicano para tener una reunión con la empresa y que expliquen sus nuevas políticas. @Profeco @AM_Escucha”, concluyó.

¿Qué son los Salones Premier?

De acuerdo con la aerolínea, los Salones Premier de Aeroméxico son las salas VIP exclusivas diseñadas para que los pasajeros esperen la salida de sus vuelos en un ambiente más cómodo, privado y seguro.

Entre los beneficios está acceso a un buffet de cortesía y menú a la carta, además de un bar, red de WiFi, cabinas privadas y pantallas para ver el estatus de los vuelos.

Temas Relacionados

Martha Lucía MícherSenadoMorenaaerolíneaaeropuertomexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Comandante Cromo se queda en la cárcel: dan prisión preventiva a líder de célula afín al CJNG

Iván N se quedará en prisión preventiva por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego, de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio

Comandante Cromo se queda en la cárcel: dan prisión preventiva a líder de célula afín al CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de octubre: los Ántrax: la guardia armada de El Mayo Zambada

Sigue en tiempo real lo más importante de estos temas en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de octubre: los Ántrax: la guardia armada de El Mayo Zambada

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy sábado 17 de octubre: manifestantes avanzan sobre Av. Insurgentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy sábado 17 de octubre: manifestantes avanzan sobre Av. Insurgentes

Santos Bravos anuncia firma de autógrafos en CDMX: fecha y cómo asistir

Este evento forma parte de las celebraciones del primer aniversario de su debut el próximo 21 de octubre

Santos Bravos anuncia firma de autógrafos en CDMX: fecha y cómo asistir

Toluca vs Atlético de San Luis, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026

Los Diablos Rojos buscarán aprovechar su condición de local para sumar tres puntos y mantenerse en la pelea por los primeros puestos del Apertura 2026

Toluca vs Atlético de San Luis, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a hombre de 50 años por feminicidio de adolescente en Guadalupe, Nuevo León

Vinculan a proceso a hombre de 50 años por feminicidio de adolescente en Guadalupe, Nuevo León

Comandante Cromo se queda en la cárcel: dan prisión preventiva a líder de célula afín al CJNG

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de octubre: los Ántrax: la guardia armada de El Mayo Zambada

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, es detenido tras investigación por el caso CIA

Los Ántrax: los sicarios que protegieron a El Mayo Zambada en el Cártel de Sinaloa y que terminaron muertos, presos o prófugos

ENTRETENIMIENTO

Soy Luna anuncia concierto especial en streaming gratis para todos sus fanáticos en México: fecha, horario y dónde ver en vivo

Soy Luna anuncia concierto especial en streaming gratis para todos sus fanáticos en México: fecha, horario y dónde ver en vivo

Conoce las claves para entender el capítulo 4 de la serie de Timbiriche

Raúl Araiza se entera en Hoy de la operación de su hermano Armando: “No me dijo”

El Museo de las Culturas Populares en Coyoacán tendrá Feria de Día de Muertos con pasarela de catrinas y música

Thalía y el vestido de ositos: así creó la prenda que marcó su etapa en Timbiriche

DEPORTES

Tampa Bay Buccaneers vs Pittsburgh Steelers: cuándo, a qué hora y dónde ver a los Acereros en vivo desde México

Tampa Bay Buccaneers vs Pittsburgh Steelers: cuándo, a qué hora y dónde ver a los Acereros en vivo desde México

Toluca vs Atlético de San Luis, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026

Monterrey vs Pachuca: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el último partido de la Jornada 12 de la Liga MX

AEW WrestleDream 2026: a qué hora empieza y dónde ver EN VIVO a los mexicanos Andrade, Bandido y Persephone

Místico transforma su automóvil en ‘Mexicánicos’ con un diseño inspirado en su máscara