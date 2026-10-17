Senadora se queja por cambio en reglas para acceder a salas VIP de aerolínea y advierte con llevar denuncia ante la Cámara Alta

La senadora abordó el tema de la reforma al Tribunal Electoral (Senadores Morena)

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La senadora de Morena, Martha Lucía Mícher, criticó los nuevos lineamientos para que los usuarios frecuentes de Aeroméxico usen las salas de lujo, entre otras supuestas fallas en el servicio de la aerolínea, advirtiendo que buscará intervenir desde la Cámara Alta.

En su cuenta de X, la legisladora publicó un mensaje dirigido a Aeromexico, denunciando que supuestamente sin previo aviso, la aerolínea restringió el acceso de los pasajeros ‘socios Rewards’ de vuelos nacionales a los Salones Premier de cualquier aeropuerto.

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En la misma publicación criticó que el precio para ingresar es “carísimo” y solo se puede ingresar si el usuario ‘premium’ tomará un vuelo internacional o tiene una tarjeta de crédito American Express o Inbursa / Aeromexico.

“Esta vez sí se pasaron en @Aeromexico. Me entero que la clientela frecuente ya no podrá utilizar las salas en ningún aeropuerto o sólo vuelos internacionales o bien únicamente si cuentan con tarjeta @AmericanExpress o #inbursa/aeromexico”, escribió en la red social.

Señaló que a esto se suma que la empresa no notificó “por ninguna vía” a los beneficiarios, aunque esto fue desmentido por algunos usuarios de X, quienes respondieron al mensaje de la senadora indicando que la aerolínea anunció los cambios en agosto de este año.

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“Además no tuvieron la cortesía de avisar por ninguna vía; el precio carísimo, se tiene que subir y bajar escaleras, pues no hay orugas; y llueva, truene o relampaguee pues ¡a mojarte si está lloviendo ¡Porque ni un paraguas ofrecen!“, añadió.

Advirtió que por ello, le solicitará al Senado tener una reunión con la empresa y que expliquen sus nuevas políticas, sin dar mayores detalles; sin emabrgo, en la publicación mencionó a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la cuenta de atención al cliente de Aeroméxico.

“Pero eso si, te da la bienvenida el dueño de la empresa en un video que de verdad parece burla. Por ello haré la solicitud en @senadomexicano para tener una reunión con la empresa y que expliquen sus nuevas políticas. @Profeco @AM_Escucha”, concluyó.

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¿Qué son los Salones Premier?

De acuerdo con la aerolínea, los Salones Premier de Aeroméxico son las salas VIP exclusivas diseñadas para que los pasajeros esperen la salida de sus vuelos en un ambiente más cómodo, privado y seguro.

Entre los beneficios está acceso a un buffet de cortesía y menú a la carta, además de un bar, red de WiFi, cabinas privadas y pantallas para ver el estatus de los vuelos.