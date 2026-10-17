Jirafa sorprende al probar la michelada de un visitante en Cancún y terminar con chamoy en el hocico

La escena muestra al animal acercarse al vaso de un visitante para probar la popular bebida preparada con cerveza, limón y salsas. Su hocico terminó manchado de chamoy y los usuarios no tardaron en reaccionar.

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Una jirafa se convirtió en protagonista de una de las escenas más comentadas en redes sociales luego de acercarse a la bebida de un visitante y probar un poco de su michelada. El momento, que habría ocurrido en un parque o zoológico de Cancún, provocó miles de reacciones por la inesperada curiosidad del animal y el aspecto que terminó teniendo su hocico, manchado de chamoy.

La grabación fue compartida en TikTok y rápidamente llamó la atención de los internautas, quienes bromearon con que la jirafa parecía conocer muy bien las costumbres mexicanas. El clip acumuló más de tres millones de reproducciones, de acuerdo con la información difundida junto con la publicación.

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La jirafa prefirió la michelada antes que la rama

(Captura de pantalla)

En las imágenes se observa a un visitante intentando interactuar con el animal mediante una rama de árbol. Sin embargo, la atención de la jirafa parece desviarse cuando descubre la bebida que el hombre tiene cerca.

En lugar de concentrarse en la rama, el animal estira el cuello y se aproxima al vaso hasta alcanzar parte de su contenido. La escena sorprende por la naturalidad con la que intenta probar la michelada, mientras la persona que graba registra lo sucedido.

(Captura de pantalla)

Después de acercarse a la bebida, la jirafa saca la lengua en repetidas ocasiones, como si estuviera saboreando lo que acaba de probar. El detalle que más llamó la atención fue la mancha de chamoy que quedó alrededor de su hocico, un ingrediente habitual en algunas preparaciones de micheladas.

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Aunque el episodio provocó carcajadas entre los usuarios, no se ha confirmado con precisión el lugar en el que ocurrió ni si el personal responsable del sitio intervino después del incidente.

“La jirafa: quita tu pinche hierba, kiero miche”

(Captura de pantalla)

La peculiar escena inspiró una oleada de comentarios que llevaron el humor mexicano a la conversación digital. Muchos usuarios imaginaron lo que el animal habría dicho si pudiera hablar, mientras otros destacaron lo insólito de ver a una jirafa con restos de chamoy después de probar una bebida.

Entre los mensajes que circularon junto al video estuvieron: “Qué probabilidad había de que algún día alguien le limpiara chamoy de la boca con una servilleta a una jirafa después de que le tomó a una michelada? Jajajajajajaja no mames”.

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Otra persona escribió: “la jirafa: quita tu pinche hierba, kiero miche”, en referencia al momento en que el animal dejó de prestar atención a la rama y se acercó al vaso.

(Captura de pantalla)

Las bromas continuaron con comentarios como “Alguna vez se imaginaron a una jirafa embarrada de chilito de michelada? jajajaja” y “que irresponsabilidad tomarse una miche sin sabritones jajaja”.

Las ocurrencias ayudaron a impulsar la popularidad del clip, que combina la curiosidad de un animal con una bebida muy asociada a las reuniones y los gustos de muchas personas en México.

Un momento divertido que también deja una advertencia

(Captura de pantalla)

Aunque la escena fue recibida principalmente con humor, el episodio también plantea una cuestión importante sobre la interacción entre visitantes y animales. Las bebidas alcohólicas y los ingredientes utilizados en las micheladas no son alimentos apropiados para las jirafas y podrían representar un riesgo para su bienestar.

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Por esa razón, lo recomendable es mantener las bebidas, los alimentos y otros objetos personales fuera del alcance de los animales, además de seguir las indicaciones del personal encargado de su cuidado.

(Captura de pantalla)

La grabación no permite establecer cuánto líquido consumió la jirafa ni si presentó alguna consecuencia después de probarlo. Tampoco hay información confirmada sobre una posible afectación a su salud.

Mientras tanto, el video continúa circulando como una anécdota que hizo reír a millones de personas. Entre las manchas de chamoy y las bromas sobre una supuesta identidad mexicana en otra vida, la jirafa consiguió robarse la atención de TikTok con un sorbo que nadie esperaba.

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