Secretaría de Salud responde a denuncias por cucarachas y alimentos en mal estado en comedor de trabajadores del INP

Imágenes muestran las instalaciones e insumos dentro del Instituto Nacional de Pediatría. En las tomas se observa el reparto de alimentos descompuestos en charolas, piezas de fruta dañadas dentro de una caja, la presencia de cucarachas sobre la pared de azulejo y la acumulación de agua estancada alrededor del drenaje en la zona de cocina.

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La presencia de cucarachas y alimentos en mal estado denunciada en videos difundidos en redes sociales llevó a la Secretaría de Salud a emitir una tarjeta informativa sobre las condiciones del comedor de trabajadores del Instituto Nacional de Pediatría (INP), ubicado en la Ciudad de México.

En respuesta a las imágenes que exhiben supuestas irregularidades sanitarias en el servicio de alimentación, la dependencia explicó que la cocina del comedor permanece en mantenimiento correctivo desde el pasado 25 de septiembre.

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De acuerdo con la información oficial, mientras se desarrollan las labores de reparación, el servicio opera de manera temporal con el despacho exclusivo de alimentos fríos y envasados.

La Secretaría de Salud difundió su postura el jueves 15 de octubre, luego de que circularan materiales audiovisuales en los que se denuncian presuntas condiciones de falta de higiene en el área destinada a la alimentación del personal del instituto.

INP asegura controles sanitarios en los alimentos

Denuncia INP Salud Insalubre Secretaría de Salud (especial)

En la tarjeta informativa, la dependencia sostuvo que la recepción de frutas, verduras y otros insumos destinados a la operación regular de los servicios de alimentación del Instituto Nacional de Pediatría se realiza diariamente, bajo controles de calidad establecidos conforme a la normatividad sanitaria vigente.

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El documento señala que los alimentos suministrados en el hospital cumplen con las disposiciones aplicables y que su calidad se encuentra sujeta a los procedimientos de supervisión correspondientes.

Sin embargo, la postura institucional se emitió en medio de las denuncias difundidas en redes sociales, que señalan la posible presencia de plagas y productos en condiciones inadecuadas dentro del comedor de trabajadores.

La tarjeta informativa no detalla si, a partir de la difusión de los videos, se inició una inspección extraordinaria, se levantó un acta sanitaria o se aplicaron medidas adicionales para verificar las condiciones denunciadas.

Tampoco precisa si se identificaron lotes de alimentos en mal estado o si hubo personas afectadas por el consumo de los productos señalados en las publicaciones.

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¿Cómo se prepara la comida de los pacientes?

Instituto Nacional de Pediatría INP (Foto: FB)

La Secretaría de Salud también se refirió al servicio de alimentación destinado a las niñas, niños y adolescentes hospitalizados en el INP, al señalar que la preparación de sus alimentos se realiza bajo los procedimientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009.

Esta disposición establece requisitos de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, con el propósito de reducir riesgos de contaminación durante su manejo, preparación y distribución.

Según el instituto, el cumplimiento de estos procedimientos cuenta con la supervisión del personal del área de nutrición, además de un registro de cada recepción de insumos.

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La dependencia presentó estas medidas como parte de los mecanismos de control que mantiene el hospital para garantizar la inocuidad de los alimentos destinados a sus pacientes pediátricos.

Reportan fumigaciones periódicas en cocina y comedor

Como parte de las acciones de higiene, el Instituto Nacional de Pediatría aseguró que realiza fumigaciones periódicas en las áreas de cocina y comedor.

El objetivo, indicó la institución, es mantener condiciones adecuadas de limpieza, inocuidad y seguridad tanto para los trabajadores como para los pacientes que reciben atención médica en sus instalaciones.

No obstante, la información difundida no incluye detalles sobre la fecha de la última fumigación, la empresa responsable del servicio ni los resultados de alguna revisión específica relacionada con las cucarachas que aparecen en los videos.

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Ante las inconformidades del personal, el INP afirmó que mantiene abiertos sus canales institucionales para recibir quejas de las trabajadoras y los trabajadores.

Además, aseguró que las denuncias serán atendidas sin represalias contra quienes las presenten.

La fecha prevista para concluir el mantenimiento correctivo de la cocina es el 18 de octubre. Hasta entonces, el servicio de comedor para trabajadores continuará con la distribución temporal de alimentos fríos y envasados, de acuerdo con la tarjeta informativa de la Secretaría de Salud.

Las condiciones denunciadas en los videos y las medidas adoptadas para atenderlas mantienen el foco en la importancia de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias en los espacios donde se almacenan, manipulan y distribuyen alimentos dentro de una institución hospitalaria.

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