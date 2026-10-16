Alumna de la FES Acatlán denuncia que juez dejó libre a su presunto agresor: “La vida de una mujer vale 50 mil pesos”

Ximena Monroy, alumna de la FES Acatlán, emite una denuncia pública desde los Juzgados de Barrientos, en Tlalnepantla. La joven menciona la decisión del juez Rafael López López que permitió la liberación de su presunto agresor fue porque ella estaba viva.

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La decisión de un juez de dejar en libertad a Jorge Alonso N., señalado por Ximena Monroy de haber intentado quitarle la vida en 2021, llevó a la joven a denunciar públicamente su caso, expresar temor por su seguridad y la de su familia.

“Hoy no solo alzo la voz por mí. Alzo la voz por todas las mujeres que han vivido violencia y por aquellas que temen denunciar porque no saben si la justicia realmente las protegerá”, dijo en su publicación de redes.

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A las afueras de los juzgados de Barrientos, en Tlalnepantla de Baz, Ximena relató que el jueves 15 de octubre se realizó la audiencia inicial contra su presunto agresor, en la que, según su testimonio, el juez Rafael López López determinó dejarlo en libertad.

En un video difundido para hacer público su caso, la joven cuestionó la resolución judicial y pidió la intervención de las autoridades, al considerar que la decisión la deja en una situación de vulnerabilidad frente a la persona a la que acusa de haber intentado asesinarla.

“Es por eso que pido justicia, porque tengo mucho miedo y temo por mi vida y por la de mi familia”, expresó.

Víctima señala que su vida quedó en manos de una resolución judicial

Ximena Monroy denunció que su presunto agresor Jorge Alonso N quedó en libertad porque su padrino es Juez en los Juzgados de Barrientos (especial)

En su denuncia, la alumna de la FES Acatlán explicó que los hechos por los que acusa a Jorge Alonso N, ocurrieron el 11 de abril de 2021, cuando, según su versión, él intentó quitarle la vida.

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La joven manifestó su inconformidad con la determinación tomada durante la audiencia inicial y cuestionó los argumentos que, aseguró, se expusieron para justificar que el señalado no fuera procesado.

De acuerdo con su testimonio, durante la audiencia se habría hecho referencia a que ella logró vivir, argumento que atribuyó al juez para explicar la decisión.

“Decidió dejarlo en libertad porque no podía procesarlo porque yo logré vivir”, relató la joven.

Ximena también denunció que se hizo una comparación entre el valor de su vida y el dinero que ostenta, así como el respaldo de las relaciones de poder dentro de los juzgados mexiquenses.

“Dijo que mi vida valía 50 mil pesos y es ahí donde yo entiendo las veces que el mismo decía que podía hacer lo que quisiera, porque su padrino es un Juez de Barrientos”, dijo.

Estas declaraciones forman parte de la versión de la denunciante sobre lo ocurrido durante la audiencia.

Teme por su vida tras la liberación de su presunto agresor

Detenido Jorge Alonso N por presuntamente agredir a Ximena Monroy, alumna de la FES Acatlán (especial)

Uno de los principales señalamientos de Ximena Monroy es el temor de que su presunto agresor vuelva a acercarse a ella y atente nuevamente contra su integridad.

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La joven aseguró que la decisión judicial le genera incertidumbre y miedo, pues considera que su seguridad y la de sus familiares podrían estar en riesgo tras la liberación.

“Yo siento que él va a regresar a terminar lo que empezó”, manifestó en el video.

Ante esta situación, Ximena responsabilizó públicamente a Jorge Alonso N. de cualquier daño que pudiera sufrir en el futuro y cuestionó que, después de los hechos que denunció, el hombre haya quedado en libertad.

Su declaración busca visibilizar el caso y llamar la atención de las autoridades sobre las condiciones de seguridad en las que afirma encontrarse.

Sin embargo, la responsabilidad penal del señalado y las circunstancias jurídicas de su liberación deben determinarse a partir de las actuaciones judiciales correspondientes.

Pide justicia a Claudia Sheinbaum

La víctima hizo llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre su caso (Presidencia)

Durante su mensaje, Ximena Monroy también dirigió un cuestionamiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien pidió atender la situación que enfrenta.

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La joven utilizó su testimonio para denunciar lo que considera una falta de protección judicial para las mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

“¿Toda la vida de las mujeres mexicanas, incluyendo la de usted, valen solamente mil pesos? Cualquier persona que tenga esa cantidad monetaria puede venir a agredir a una mujer y salir ilesa”, preguntó al referirse a lo que describió como los argumentos económicos expuestos.

Con esa frase, Jimena expresó su indignación por la resolución y cuestionó si una persona con recursos económicos puede evitar las consecuencias judiciales de una agresión contra una mujer.

Su petición ocurre en medio de un llamado a las autoridades para que se conozca su caso y se revise la actuación judicial que derivó en la libertad del señalado.

Caso genera preocupación por la seguridad de la denunciante

La denuncia de la joven universitaria pone nuevamente sobre la mesa la preocupación de las víctimas que, después de señalar presuntas agresiones, manifiestan temor por su integridad y solicitan protección de las autoridades.

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La joven insistió en que busca justicia y pidió que su situación no quede sin respuesta.

Ximena concluyó su mensaje con un llamado a que su caso no pase inadvertido y reiteró su preocupación por lo que pudiera ocurrir después de la decisión judicial.

La joven espera que las autoridades escuchen su denuncia y atiendan su solicitud de justicia, mientras permanece la incertidumbre sobre los siguientes pasos legales relacionados con el caso.