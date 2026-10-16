Metro CDMX: captan a dos mujeres peleando por un asiento en vagón de la Línea 8

En redes sociales circuló un video que captó a dos mujeres forcejeando en el suelo de un vagón del Metro de la Ciudad de México. El incidente ocurrió frente a varios pasajeros de la Línea 8 que observaron la escena desde sus asientos dentro del tren, las usuarias discutieron por un lugar reservado (X/ @davosv2004)

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Usuarios de la Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) captaron el momento en el que dos pasajeras empezaron una discusión que terminó en golpes, las imágenes rápidamente se viralizaron y encendieron el debate sobre la seguridad que existe dentro de los vagones del Metro CDMX.

De acuerdo con lo que se aprecia en las imágenes, se puede observar cómo dos mujeres protagonizaron una pelea a golpes, la violencia llegó al grado que ambas terminaron en el suelo intercambiando golpes y jalones de cabello. A pesar de que había varios testigos alrededor, ninguna intervino para detener la pelea.

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Incluso, se puede ver que en lugar de ayudarlas a resolver el conflicto, los pasajeros optaron por tomar fotografías y videos de la pelea. Aunque no se precisa en qué estación de la Línea 8 ocurrió la pelea, el incidente se dio dentro de los vagones exclusivos para mujeres.

Captan a dos mujeres peleando a golpes y jalones por un lugar en el vagón del Metro CDMX (X/ @davosv2004)

¿Qué dijo el Metro CDMX de la pelea de dos mujeres en la Línea 8?

Luego de que las imágenes de la pelea se hicieron virales en redes sociales, la cuenta oficial del Metro CDMX emitió una postura al respecto. El STC Metro explicó que no recibieron algún reporte de una riña dentro de los vagones de la Línea 8, por lo que justificaron su nula intervención en el incidente, pues no tenían conocimiento al respecto.

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Pidieron a los pasajeros reportar este tipo de situaciones para recibir auxilio del personal de seguridad del Metro CDMX, argumentaron que estos incidentes ponen en riesgo al resto de los pasajeros.

“Buena noche. No se tiene registro de alguna solicitud de apoyo relacionada con la situación que se observa en el video. Se invita a las personas usuarias a reportar de inmediato cualquier conducta que pueda poner en riesgo su seguridad o la de otras personas, ante los elementos de la Policía Auxiliar ubicados en torniquetes y andenes, a fin de brindar atención oportuna”, publicaron en sus redes sociales oficiales.

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Dos mujeres terminaron peleando en el suelo de un vagón en la Línea 8 (X/ @davosv2004)

Por otra parte, precisaron que reforzarán la seguridad en las instalaciones del STC Metro. “Se refuerzan los recorridos de vigilancia en trenes, pasillos y andenes para prevenir y atender este tipo de situaciones”, finalizó el comunicado.

Cabe apuntar que este tipo de situaciones se ha vuelto común, los pasajeros del Metro CDMX han compartido en diferentes ocasiones videos de peleas entre pasajeros; los hechos han ocurrido tanto en los vagones mixtos como en los exclusivos para mujeres.

(X/ @MetroCDMX)

Dos mujeres se pelearon dentro de un tren de la Línea 2 del Metro y continuaron el enfrentamiento en Popotla

Dos mujeres protagonizaron una pelea dentro de un tren de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México la mañana del sábado 25 de septiembre. El enfrentamiento continuó en el andén de la estación Popotla, según un video difundido en redes sociales.

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La grabación mostró que ambas pasajeras se sujetaron del cabello mientras el convoy circulaba. Cuando las puertas se abrieron, bajaron sin soltarse y la disputa continuó durante algunos momentos fuera del vagón.

El hecho ocurrió en la ruta que conecta Cuatro Caminos con Tasqueña. Personas que viajaban en el tren utilizaron sus celulares para registrar la escena. En las imágenes, otros pasajeros observaron la confrontación desde el vagón y el andén. No se apreció que alguna persona interviniera para separar a las mujeres ni que alguien accionara la palanca de emergencia.

La falta de intervención generó comentarios entre usuarios de plataformas digitales. Algunas personas cuestionaron a quienes presenciaron la pelea y a la persona que grabó el video, mientras otras reaccionaron con humor.

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El material no permitió conocer el origen del conflicto. Tampoco mostró si personal de seguridad acudió al sitio o si alguna de las involucradas fue presentada ante las autoridades.

Hasta la difusión del video, el Sistema de Transporte Colectivo Metro no había informado si intervino durante el incidente.