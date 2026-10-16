EEUU deporta al agresor de la recepcionista de hotel de Santa Fe: lo trasladan de Tijuana a CDMX para presentarlo al juez

(FGJCDMX)

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El hombre señalado por intentar matar a una recepcionista de hotel en la alcaldía Cuajimalpa fue deportado desde San Diego, California, y entregado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la garita fronteriza de Tijuana. Se trata de Octavio “N”, capturado este viernes 16 de octubre tras meses de búsqueda binacional.

El imputado permanecía bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses cuando agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron en su contra la orden de aprehensión por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

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El ataque ocurrió en un hotel de Santa Fe en junio pasado

La trabajadora relata que pidió auxilio a gritos mientras el huésped la golpeaba y el guardia respondía que no podía hacer nada, tras la difusión del video ocurrido el 29 de junio en Cuajimalpa

La agresión se registró el 29 de junio de 2026 contra una recepcionista de un hotel ubicado en la zona de Santa Fe, dentro de la alcaldía Cuajimalpa. Las indagatorias de la Fiscalía capitalina, difundidas por esa institución en agosto pasado, establecieron la probable participación de Octavio “N” en la agresión física y verbal contra la víctima.

Con esos datos de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de captura contra el imputado.

Fue localizado en Estados Unidos luego de abandonar el país, detenido por migración en San Diego y finalmente deportado y entregado a la Fiscalía CDMX, que ejecutó la orden de aprehensión en su contra en la frontera con Tijuana.

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La cooperación con Estados Unidos permitió ubicarlo en San Diego

Jorge Octavio Cortés Jiménez, acusado de agresión a una recepcionista en un hotel de Santa Fe. (Infobae / Especial)

Ante la posibilidad de que el imputado hubiera salido de territorio mexicano, la Fiscalía CDMX estableció comunicación con autoridades estadounidenses. El organismo compartió información para contribuir a su búsqueda y localización.

Esa coordinación permitió identificar a Octavio “N” en San Diego, California, donde ya había sido detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos. Desde ese momento, la Fiscalía capitalina mantuvo contacto constante con las autoridades del país vecino hasta concretar la entrega.

El imputado será trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente

Una recepcionista sufrió agresiones por parte de un hombre a quien ya habrían demando ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la detención en la garita de Tijuana, Baja California, Octavio “N” será trasladado a la Ciudad de México. Ahí ingresará al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y será presentado ante la autoridad judicial correspondiente para continuar el proceso penal en su contra.

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La Fiscalía capitalina señaló que mantiene como prioridad combatir la violencia contra las mujeres y evitar que estos delitos queden impunes. El organismo indicó que impulsa investigaciones sólidas para llevar ante la justicia a los responsables y garantizar los derechos de las víctimas.

En apego al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, Octavio “N” se considera inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no exista una sentencia que determine lo contrario por parte del órgano jurisdiccional competente.

El imputado fue acusado de vínculos con Los Chapitos

Habitantes de varias zonas de Sinaloa compartió fotografías de los folletos. (@Cristian1to0)

En septiembre del 2024, cientos de folletos fueron arrojados desde avionetas en Culiacán, Mazatlán, Guamúchil y Los Mochis. En ese material, el empresario apareció con el alias “El Acapulco” y fue señalado como presunto vínculo inmobiliario de Los Chapitos, de acuerdo con la información revisada por el diario.

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Los volantes incluían números de contacto de la Novena Zona Militar, la Marina, la Defensa y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

El texto anónimo llevaba la frase “Cártel Los Sapitos. ¿Los conoces? Denúncialos”. En el reverso, enumeraba presuntas conductas como cobro de piso, extorsión, secuestro, tortura y fraudes inmobiliarios.

Entre los nombres que acompañaban al del empresario figuraban Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y el entonces gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, entre otros funcionarios y empresarios.

Octavio “N” figuraba como representante legal y administrador de Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias, firma ligada a proyectos como Torre Triana y Coto Munich en Mazatlán. Compradores e inversionistas lo señalaron en procedimientos civiles, mercantiles y penales por presunto incumplimiento en la entrega de departamentos vendidos en preventa, de acuerdo con la publicación.

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En 2025 se reportó un arresto contra el empresario en Sacramento, California, por un presunto caso de violencia familiar.