México

EEUU deporta al agresor de la recepcionista de hotel de Santa Fe: lo trasladan de Tijuana a CDMX para presentarlo al juez

El sujeto está acusado de tentativa de feminicidio

(FGJCDMX)
(FGJCDMX)
Guardar

El hombre señalado por intentar matar a una recepcionista de hotel en la alcaldía Cuajimalpa fue deportado desde San Diego, California, y entregado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la garita fronteriza de Tijuana. Se trata de Octavio “N”, capturado este viernes 16 de octubre tras meses de búsqueda binacional.

El imputado permanecía bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses cuando agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron en su contra la orden de aprehensión por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

PUBLICIDAD

El ataque ocurrió en un hotel de Santa Fe en junio pasado

La trabajadora relata que pidió auxilio a gritos mientras el huésped la golpeaba y el guardia respondía que no podía hacer nada, tras la difusión del video ocurrido el 29 de junio en Cuajimalpa
La trabajadora relata que pidió auxilio a gritos mientras el huésped la golpeaba y el guardia respondía que no podía hacer nada, tras la difusión del video ocurrido el 29 de junio en Cuajimalpa

La agresión se registró el 29 de junio de 2026 contra una recepcionista de un hotel ubicado en la zona de Santa Fe, dentro de la alcaldía Cuajimalpa. Las indagatorias de la Fiscalía capitalina, difundidas por esa institución en agosto pasado, establecieron la probable participación de Octavio “N” en la agresión física y verbal contra la víctima.

Con esos datos de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de captura contra el imputado.

Fue localizado en Estados Unidos luego de abandonar el país, detenido por migración en San Diego y finalmente deportado y entregado a la Fiscalía CDMX, que ejecutó la orden de aprehensión en su contra en la frontera con Tijuana.

PUBLICIDAD

La cooperación con Estados Unidos permitió ubicarlo en San Diego

Infografía con titular, retrato de un hombre, captura de video de una agresión, texto informativo sobre antecedentes, cronología y detalles del caso
Jorge Octavio Cortés Jiménez, acusado de agresión a una recepcionista en un hotel de Santa Fe. (Infobae / Especial)

Ante la posibilidad de que el imputado hubiera salido de territorio mexicano, la Fiscalía CDMX estableció comunicación con autoridades estadounidenses. El organismo compartió información para contribuir a su búsqueda y localización.

Esa coordinación permitió identificar a Octavio “N” en San Diego, California, donde ya había sido detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos. Desde ese momento, la Fiscalía capitalina mantuvo contacto constante con las autoridades del país vecino hasta concretar la entrega.

El imputado será trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente

Una mujer con camiseta roja, dos hombres (uno con uniforme azul, otro con gorra negra), un mostrador, un monitor, un teléfono, una silla de oficina.
Una recepcionista sufrió agresiones por parte de un hombre a quien ya habrían demando ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la detención en la garita de Tijuana, Baja California, Octavio “N” será trasladado a la Ciudad de México. Ahí ingresará al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y será presentado ante la autoridad judicial correspondiente para continuar el proceso penal en su contra.

La Fiscalía capitalina señaló que mantiene como prioridad combatir la violencia contra las mujeres y evitar que estos delitos queden impunes. El organismo indicó que impulsa investigaciones sólidas para llevar ante la justicia a los responsables y garantizar los derechos de las víctimas.

En apego al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, Octavio “N” se considera inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no exista una sentencia que determine lo contrario por parte del órgano jurisdiccional competente.

El imputado fue acusado de vínculos con Los Chapitos

Lanzan volantes contra Los Chapitos en Sinaloa
Habitantes de varias zonas de Sinaloa compartió fotografías de los folletos. (@Cristian1to0)

En septiembre del 2024, cientos de folletos fueron arrojados desde avionetas en Culiacán, Mazatlán, Guamúchil y Los Mochis. En ese material, el empresario apareció con el alias “El Acapulco” y fue señalado como presunto vínculo inmobiliario de Los Chapitos, de acuerdo con la información revisada por el diario.

Los volantes incluían números de contacto de la Novena Zona Militar, la Marina, la Defensa y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

El texto anónimo llevaba la frase “Cártel Los Sapitos. ¿Los conoces? Denúncialos”. En el reverso, enumeraba presuntas conductas como cobro de piso, extorsión, secuestro, tortura y fraudes inmobiliarios.

Entre los nombres que acompañaban al del empresario figuraban Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y el entonces gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, entre otros funcionarios y empresarios.

Octavio “N” figuraba como representante legal y administrador de Grupo Universal Inmobiliario y de Industrias, firma ligada a proyectos como Torre Triana y Coto Munich en Mazatlán. Compradores e inversionistas lo señalaron en procedimientos civiles, mercantiles y penales por presunto incumplimiento en la entrega de departamentos vendidos en preventa, de acuerdo con la publicación.

En 2025 se reportó un arresto contra el empresario en Sacramento, California, por un presunto caso de violencia familiar.

Temas Relacionados

FeminicidioCDMXSanta Femexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

Sigue en tiempo real lo más importante de estos temas en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

El exgobernador Mario Marín enfrentará la justicia el 20 de octubre por la detención y tortura de la periodista Lydia Cacho

Cacho lo acusa de haber ordenado su captura y tortura en 2005, luego de que documentara en su libro “Los demonios del Edén” una red de explotación sexual infantil con vínculos empresariales y políticos en Puebla

El exgobernador Mario Marín enfrentará la justicia el 20 de octubre por la detención y tortura de la periodista Lydia Cacho

Clara Brugada invita al concierto gratuito de Garbage en el Zócalo de la CDMX

La mandataria enlistó los puntos positivos y valores que representan a la banda

Clara Brugada invita al concierto gratuito de Garbage en el Zócalo de la CDMX

Ganaderos de Sonora suspenden temporalmente exportaciones a EEUU como medida de precaución por posible fiebre aftosa

La medida fue tomada después de que detectaron una lesión en ganado, que coincide con síntomas de la fiebre aftosa

Ganaderos de Sonora suspenden temporalmente exportaciones a EEUU como medida de precaución por posible fiebre aftosa

Asistente de Laura Bozzo niega privilegios en el hospital y rechaza versiones sobre trato especial

Aarón Guerrero señala que la conductora sigue en vigilancia médica luego de someterse a una operación de emergencia

Asistente de Laura Bozzo niega privilegios en el hospital y rechaza versiones sobre trato especial
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

Golpe al narco en Durango: autoridades aseguran más de 1.3 toneladas de metanfetamina en laboratorio clandestino

Estados Unidos prohíbe el vuelo de drones en la frontera con México y advierte que los derribará con armas de energía dirigida

Nayarit ejecuta orden de aprehensión contra policía estatal por disparos que mataron a adolescente en Tepic

Una mujer quiso hacer su “emprendimiento” de club cannábico en la Zona Rosa de la CDMX: fue detenida por la policía

ENTRETENIMIENTO

Dictan medidas de protección para Michelle Vieth y limitan el contacto con Héctor Soberano

Dictan medidas de protección para Michelle Vieth y limitan el contacto con Héctor Soberano

Clara Brugada invita al concierto gratuito de Garbage en el Zócalo de la CDMX

Asistente de Laura Bozzo niega privilegios en el hospital y rechaza versiones sobre trato especial

Los Ángeles Azules festejan 50 años de trayectoria con conciertos en Monterrey y colaboración con Daniela Spalla

Andrea Legarreta comparte emotivo mensaje para su hija Nina Rubín: “Te extraño, pero amo ver tus alas crecer”

DEPORTES

Televisora mexicana confirma transmisión de Canelo vs Mbilli: cuándo y dónde ver la pelea de manera gratuita

Televisora mexicana confirma transmisión de Canelo vs Mbilli: cuándo y dónde ver la pelea de manera gratuita

Enfermera acepta reto de box en calles de CDMX y gana mil 500 pesos para sus gastos de la semana

Diego Lainez respalda a Gilberto Mora ante el interés del futbol internacional: “México necesita un referente en Europa”

León vs América, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026

Cleveland Guardians busca liquidar a Jonathan Aranda y los Tampa Bay Rays en el Juego 4 de la Serie de Campeonato: hora y dónde ver